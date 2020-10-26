В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 10,8 тыс. чел., 35 из них госпитализированы, - КГГА
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В Киеве за неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ — за 7 дней заразились почти 11 тысяч человек.
Об этом 26 октября говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что значительно возросла заболеваемость среди школьников.
Так, в столице за период с 19 по 25 октября зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ (заболели 4955 детей и 5849 взрослых).
При этом в КГГА утверждают, что такой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди киевлян ниже базовой линии на 51,4%.
Из всех больных за неделю дети составляют 45,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% — зарегистрировали 2492 случая.
В больницах с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из них 14 — дети.
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