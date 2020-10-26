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грипп (572) Киев (24531) ОРВИ (207)

В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 10,8 тыс. чел., 35 из них госпитализированы, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 10,8 тыс. чел., 35 из них госпитализированы, - КГГА

В Киеве за неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ — за 7 дней заразились почти 11 тысяч человек.

Об этом 26 октября говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что значительно возросла заболеваемость среди школьников.

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Так, в столице за период с 19 по 25 октября зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ (заболели 4955 детей и 5849 взрослых).

При этом в КГГА утверждают, что такой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди киевлян ниже базовой линии на 51,4%.

Из всех больных за неделю дети составляют 45,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% — зарегистрировали 2492 случая.

В больницах с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из них 14 — дети.
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Топ комментарии
+2
Так это те, кто не побежал тесты делать, болеют себе спокойно ОРВИ.
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26.10.2020 17:53
+2
Як і багато років поспіль. І ніяких "червоних зон".
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26.10.2020 19:02
+1
пока граждане не станут хором лупить безмасочников пандемия будет только разрастаться...
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26.10.2020 18:14
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Колись так спокійно і на Ковід хворітимемо.
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26.10.2020 16:25 Ответить
Так это те, кто не побежал тесты делать, болеют себе спокойно ОРВИ.
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26.10.2020 17:53 Ответить
Схоже на те.
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26.10.2020 18:24 Ответить
Але грип гуляє справжнісінький.
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26.10.2020 18:52 Ответить
Як і багато років поспіль. І ніяких "червоних зон".
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26.10.2020 19:02 Ответить
через два месяца:
мы победили коронавирус! последний зараженный коронавирусом умер от орви!
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26.10.2020 16:28 Ответить
брехня, не верю, чтоб кто-то так чётко подсчитывал простой грипп и ОРВИ.
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26.10.2020 17:19 Ответить
Особенно, когда большинство не понимает, что ОРВИ это общий диагноз, а чем он вызван ? Вирусом гриппа или ковидом-какая разница
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26.10.2020 19:38 Ответить
пока граждане не станут хором лупить безмасочников пандемия будет только разрастаться...
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26.10.2020 18:14 Ответить
Пані хвора на голову. І це не питання.
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26.10.2020 18:25 Ответить
 
 