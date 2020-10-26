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Более 50 совместных мероприятий проведут оборонные ведомства Украины и Германии в следующем году, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 50 совместных мероприятий проведут оборонные ведомства Украины и Германии в следующем году, - Минобороны

Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году запланировали проведение более полусотни совместных мероприятий.

Как уточняют в пресс-службе Минобороны, они направлены на достижение Вооруженными силами Украины стандартов НАТО, совместимости с вооруженными силами стран-партнеров, а также более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами Европейского союза, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что план двустороннего военного сотрудничества на следующий год был согласован во время визита делегации Министерства обороны Украины во главе с директором Директората политики в сфере обороны Юрием Пундой в Федеративную Республику Германия.

Делегации оборонных ведомств Украины и Германии обменялись анализом текущей ситуации безопасности в европейском регионе в связи с ростом потенциальных вызовов и угроз, продолжающимися конфликтом на востоке Украины и агрессивной внешней политикой Российской Федерации, в частности в районе Черного и Азовского морей.

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"Глава немецкой делегации контр-адмирал Аксель Ристау положительно оценил амбициозные планы оборонной реформы, которую Министерство обороны Украины планирует реализовать в течение следующих пяти лет. Он также отметил готовность Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия продолжить предоставление Министерству обороны и Вооруженным силам Украины консультативно-совещательной помощи по направлениям реформирования системы логистического обеспечения, военного образования, медицинского обеспечения, подготовки стратегических оборонных документов", - отмечается в публикации.

Немецкие партнеры отметили принятое руководством Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия решении продолжить оказание материально-технической помощи Вооруженным силам Украины по гуманитарным и социальным направлениям. В частности, по техническому переоснащению военных госпиталей, которое должно обеспечить улучшение качества оказания медицинской помощи украинским военнослужащим, испытывающим чрезвычайные нагрузки во время сдерживания российской вооруженной агрессии.

Стороны также обсудили вопросы продолжения практики лечения в военных медицинских учреждениях Бундесвера тяжелораненых во время боевых действий на Востоке Украины военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Германская сторона отметила поддержку территориальной целостности и независимости Украины, готовность продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Российской Федерацией политико-дипломатическими средствами, в том числе через активизацию деятельности Нормандского формата, а также использование других возможных международных инструментов.

Автор: Анна Судак
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Перших 10 треба провести на Донбасі, а решту.....за Уралом.
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26.10.2020 16:40 Ответить
Німцям треба- точно?
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26.10.2020 16:47 Ответить
Допоможімо повернути німцям трон ( усі царі від Петра до Миколи ІІ були німці), відвідаємо могилу останнього царя у Єкатеринбурзі ну і заберемо борг більшовиків перед німцями за "контрабанду" Бланка-Леніна . Для України непогано мати німців ще і на сході.
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26.10.2020 21:04 Ответить
фрицы ,есть подельниками рашиста не только в Европе,но и в мире
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26.10.2020 16:59 Ответить
Але чому сь ці фріци витягують лікують з 2015 року важких поранених бойців не з рашки а з Украіни
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26.10.2020 19:30 Ответить
в Мінську ,саме за участі Меркель і Оланда був втілений російський план ,який привів до створення ордло,котре веде війну з Україною , за кошти українського окупанта .Північний потік,без протеже Меркель, ніколи б навіть би не почав будуватися,Чомусь? Понад 50 спільних заходів проведуть оборонні відомства України і Німеччини наступного року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3698
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26.10.2020 20:03 Ответить
Якщо Украіна хандлює з кацапстаном на мільярди баксів і обороти кожен рік все більше і більше то чому інші краіни не можуть крутити гешєфти з кацапами ? Украіна теж посібник рашистів ?
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26.10.2020 20:08 Ответить
професія "стрілочник".,,,Чи можливо Україна брала участь в тому,щоб частину фатерлянду відрізали під створення підконтрольних Росії республік,котрі б ще й до того воювали з німцями?Якщо США взувають російсько- окупаційний гешефт на мільярди баксів,то чому frau Merkel старається його поповнювати за рахунок купівлі газу.?
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26.10.2020 20:52 Ответить
Gut Waldemar !
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26.10.2020 19:28 Ответить
 
 