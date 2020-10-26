Более 50 совместных мероприятий проведут оборонные ведомства Украины и Германии в следующем году, - Минобороны

Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году запланировали проведение более полусотни совместных мероприятий.

Как уточняют в пресс-службе Минобороны, они направлены на достижение Вооруженными силами Украины стандартов НАТО, совместимости с вооруженными силами стран-партнеров, а также более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами Европейского союза, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что план двустороннего военного сотрудничества на следующий год был согласован во время визита делегации Министерства обороны Украины во главе с директором Директората политики в сфере обороны Юрием Пундой в Федеративную Республику Германия.

Делегации оборонных ведомств Украины и Германии обменялись анализом текущей ситуации безопасности в европейском регионе в связи с ростом потенциальных вызовов и угроз, продолжающимися конфликтом на востоке Украины и агрессивной внешней политикой Российской Федерации, в частности в районе Черного и Азовского морей.

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"Глава немецкой делегации контр-адмирал Аксель Ристау положительно оценил амбициозные планы оборонной реформы, которую Министерство обороны Украины планирует реализовать в течение следующих пяти лет. Он также отметил готовность Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия продолжить предоставление Министерству обороны и Вооруженным силам Украины консультативно-совещательной помощи по направлениям реформирования системы логистического обеспечения, военного образования, медицинского обеспечения, подготовки стратегических оборонных документов", - отмечается в публикации.

Немецкие партнеры отметили принятое руководством Федерального министерства обороны Федеративной Республики Германия решении продолжить оказание материально-технической помощи Вооруженным силам Украины по гуманитарным и социальным направлениям. В частности, по техническому переоснащению военных госпиталей, которое должно обеспечить улучшение качества оказания медицинской помощи украинским военнослужащим, испытывающим чрезвычайные нагрузки во время сдерживания российской вооруженной агрессии.

Стороны также обсудили вопросы продолжения практики лечения в военных медицинских учреждениях Бундесвера тяжелораненых во время боевых действий на Востоке Украины военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Германская сторона отметила поддержку территориальной целостности и независимости Украины, готовность продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Российской Федерацией политико-дипломатическими средствами, в том числе через активизацию деятельности Нормандского формата, а также использование других возможных международных инструментов.