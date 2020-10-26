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Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
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местные выборы (2145) наблюдатель (844) ОБСЕ (4790) опрос (2618)

"Опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией", - отметила Гисладоттир.

По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
допрыгался... шапитошник
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26.10.2020 16:30
+20
Як пояснити в цій ситуації «частково»?! Вона частково вагітна?
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26.10.2020 16:31
+16
"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 39
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26.10.2020 16:31
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"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5005
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26.10.2020 16:29 Ответить
допрыгался... шапитошник
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26.10.2020 16:30 Ответить
Надіюсь реально дострибається коли ми його скинемо а потім посадими і воно не встигнемо втікти у рашку.
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26.10.2020 20:59 Ответить
Як пояснити в цій ситуації «частково»?! Вона частково вагітна?
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26.10.2020 16:31 Ответить
на 50% вагітна, на 50% мертва.
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26.10.2020 16:32 Ответить
Слова "частково" в тексті цитати не має.
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26.10.2020 16:34 Ответить
ти ідіот?)))
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26.10.2020 16:40 Ответить
Гірше, зєбілоїд!
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26.10.2020 16:48 Ответить
ты ишак, понимаєш разницу между профинансированым и верифицированым государством референдумом и мутным опросом за коррупционные бабки?
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26.10.2020 16:37 Ответить
я думаю, якби виграли вони вибори, то сказали б "беззаперечно". а так дохленько понабірали голоси, то і "частково". бо не можна сказати, що ті проценти вони отримали б без "5 питань" під дільницями.
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26.10.2020 18:35 Ответить
частково - тому що позорно слили выборы всей Слюной Народа, и как бы пофиг на них.
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26.10.2020 20:36 Ответить
Зелебобу опять подставили свои же
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26.10.2020 16:31 Ответить
"Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 39
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26.10.2020 16:31 Ответить
Та ладна. Они просто пошутили.
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26.10.2020 16:32 Ответить
вони просто юзали явку на вибори.
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26.10.2020 18:38 Ответить
Не смішили б вже з цією "перевагою"...... "Опрос Зеленского" частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 698
Оскільки клоун не виконав своїх обіцянок, навіть не посадив баригу - люди роблять ставку на ОПЗЖ, Партію Шарія...
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26.10.2020 16:32 Ответить
Роблять нЕлюди. Ви нЕлюди в Україні.
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26.10.2020 16:35 Ответить
Зоден він не посадив жодного баригу - ні Шифера, ні Єрмака, ні Баканова
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26.10.2020 16:37 Ответить
з жопошниками ясно, а підошарікі хіба десь пройшли?
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26.10.2020 17:34 Ответить
а як же, весь південь узяли місця в райрадах.
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26.10.2020 18:37 Ответить
пруф буде?
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26.10.2020 18:58 Ответить
єто успех, нахер) по выборам претензий к власти у Евросоюза не было даже при януковиче)
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26.10.2020 16:33 Ответить
Не все написали "следуй за фаллосом"? Так ьы не "частично" было.
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26.10.2020 16:33 Ответить
Чергова "стурбованість"- нічого іншого вони не скажуть.
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26.10.2020 16:33 Ответить
настало время шатать клоуна и давайте гнать эти пи доров. И нельзя допустить рынка продажи земли. Уходи наркоман!
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26.10.2020 16:38 Ответить
Та, ничего, не в первый раз - зайчиком проскачет.
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26.10.2020 16:38 Ответить
За все это будут отвечать перед судом зелеНые мрази.дело времени
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26.10.2020 16:39 Ответить
хвантазьор? Можете навести приклади в історії України?
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26.10.2020 17:43 Ответить
Я б людині повірив. З чогось і з когось і колись потрібно починати. Чому б не після зміни цієї влади?
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26.10.2020 20:29 Ответить
50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно,а ведь запекла боротьба Трампа и Байдена не прекращается ни на секунду!Ещё 8 дней до последнего дня выборов.Так что все пусть охолонут у нас от полового возбуждения!
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26.10.2020 16:41 Ответить
Взорвался Российский танкер под именем Азербайджанского генерала Гази Асланова. Из десятки танкеров России, именно танкер с именем Азербайджанского генерала, героя ВОВ, именно возле Ростова, именно там, где живут много армян, и именно когда Азербайджанская армия побеждает армян, танкер этот взорвался. Не наводит ни на какие мысли? Я думаю, и многие так думают что это дело армянских террористов. Они славятся в кавычках, своими террором, вспомните взрывы в метро в Москве в 1977 , в Баку, взрывы во Франции, взрывы в США и во многих других странах. Все это вы можете найти в инете. Я всегда говорил, армяне потянут с собой Россию в болото. Это террористическая страна.

.
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26.10.2020 16:41 Ответить
Танкер кацапський. Хрін з ним. Азербайджанцям трохи видніше стане.
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26.10.2020 17:44 Ответить
Зеленский учиться у своего шефа Путлера.
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26.10.2020 16:43 Ответить
навколо Зе лише такі вчителі. Інших він не розуміє.
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26.10.2020 18:39 Ответить
Прозрели? Раньше не видно было шо Осел делает.
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26.10.2020 16:44 Ответить
Забаганки віслюка це і є зараз верховний закон в Україні, а всі суди лягають під ЗЕ бо їм з ним комфортно.
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26.10.2020 22:08 Ответить
Кінець епохи ЗЕбіла.
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26.10.2020 16:59 Ответить
Як доказ для майбутнього суду над підсудним бубочкою та його шоблою - така заява може бути.
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26.10.2020 17:10 Ответить
Ну якби все, більше нема чого обговорювати, стороння наглядова організація визнала, зе = шахрай. Ні додати ні відняти.
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26.10.2020 17:13 Ответить
Як гукнеш - так і відгукнеться. Не знав, ЗЕбіл?)

"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8120
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26.10.2020 17:17 Ответить
как радовалась мразь и придурок дубинский, что опрос добавит слугам 5%, прошу ЦВК снять те 5% и у слуг останется одна дырка... без бублика... не считая дубинской мрази...
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26.10.2020 17:21 Ответить
это самая страшная зрада в истории вселенной.
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26.10.2020 17:25 Ответить
Разом з тим, жодна політсила, включаючи ПЄС, не зробила ніяких юридичних кроків до заборони цього опитування. Жодного судового позиву. Таким чином вони в черговий раз допомогли Зеленському здійснити дії на які самі боялися піти.
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26.10.2020 17:47 Ответить
Та ні, позов був до вовчого суду від жителя Івано-франківської області, навіть до верховного суду дійшло, проте, результат був передбачуваний.
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26.10.2020 18:20 Ответить
А я про що, простий житель хоч щось намагався робити та не політсили, які самі хотіли але боялися легітимізувати "торгівлю на крові".
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27.10.2020 09:15 Ответить
Вятрович подав щось.
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26.10.2020 18:41 Ответить
Короче , враг Украины Зеленский в очередной раз , вытер о конституцию ноги "Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4590 И все молчат , это же не на дорогах и стоянках выделываться "Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4590
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26.10.2020 18:13 Ответить
тема бабла не раскрыта, за чьё бабло, сколько.... если наши не могут, то пора европейцпм задуматься, как это шапито разогнать
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26.10.2020 19:03 Ответить
Зеутирки для цього фарсу залучили "дітей" - навіть 11річних (там вже розбираються праовохорнні органи!)! Зеля ти с.у.ка для свого довбаного рейтенгу прикрився дітьми? Гори в аду зепадло!
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26.10.2020 19:41 Ответить
Пусть и "ЕС" и другие партии тоже проводят свои опросы паралельно с "Слугами народа".
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26.10.2020 19:46 Ответить
дадада, давайте все поддержим цирк, и нах нам нужны те законы, да, зелюк?
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26.10.2020 20:43 Ответить
Это была ирония)))
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26.10.2020 21:57 Ответить
ой вей, сорри, не распознал)
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26.10.2020 22:01 Ответить
"Опитування Зеленського" створило неправомірну політичну перевагу для партії влади на виборах, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3988
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26.10.2020 19:47 Ответить
Этот опрос просто банальная скрытая агитация в день выборов и не больше.
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27.10.2020 09:21 Ответить
 
 