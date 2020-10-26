Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу"

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на должности заместителя руководителя.

Об этом он сам заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.



"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне. В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "і" расставит время. Жизнь не начинается и не заканчивается должностью. Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где сочту за честь работать на любой должности", – сказал чиновник,

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Он добавил, что такое решение его удивило, так как результаты работы таможни позитивные.



"Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн", – рассказал Пудрик.



Он сообщил агентству, что в октябре в госбюджет должно быть перечислено 3,7–3,8 млрд грн, если сохранится нынешняя динамика. Это соответствует поступлением октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне являются крупнейшими за 2019–2020 годы, подчеркнул таможенник.



Сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов у них не возникало, заявил он.



"Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", – сказал Пудрик.

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Пудрик с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню. С 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: в марте 2015 года его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.



В августе Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни.



21 октября пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что он уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".