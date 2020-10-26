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Новости Политика Украины
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таможня (1916) увольнение (2508) Государственная таможенная служба (143) Пудрик (15)

Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни:

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на должности заместителя руководителя.

Об этом он сам заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне. В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "і" расставит время. Жизнь не начинается и не заканчивается должностью. Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где сочту за честь работать на любой должности", – сказал чиновник,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы"

Он добавил, что такое решение его удивило, так как результаты работы таможни позитивные.

"Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн", – рассказал Пудрик.

Он сообщил агентству, что в октябре в госбюджет должно быть перечислено 3,7–3,8 млрд грн, если сохранится нынешняя динамика. Это соответствует поступлением октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне являются крупнейшими за 2019–2020 годы, подчеркнул таможенник.

Сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов у них не возникало, заявил он.

"Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", – сказал Пудрик.

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Пудрик с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню. С 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: в марте 2015 года его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.

В августе Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни.

21 октября пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что он уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".
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Топ комментарии
+15
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7331
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26.10.2020 16:50
+12
Зате це наї..алово з типу "звільненням" дозволило слугам взяти трохи більше на виборах.
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26.10.2020 16:40
+12
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 3740
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26.10.2020 16:44
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Правила форума Совет форумчан
ну зашкварного прокурора с западной в главный офис пристроили. так что "просто сняли обязанности" это равносильно увольнению у зебуинов
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26.10.2020 16:35 Ответить
Ну підрик є підрик. Ти його в двері воно у вікно Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 8785
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26.10.2020 16:39 Ответить
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 3740
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26.10.2020 16:44 Ответить
Во-во.. Надо бы почитать труды профессора Ломброзо.
Да и наш Николай Васильевич хорошо сказал в "Сорочинской ярмарке": "..человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле - виселица".
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27.10.2020 01:11 Ответить
Без "Пудриков" таможня не таможня! Нам "Верещагиных" не надо! Каждому таможенному посту по "Пудрику" и п....ц Украине! Тут и Путина с его ордой уже не надо будет... Без него "при-Пудрят" !
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27.10.2020 16:29 Ответить
Не пудриков, а підриков Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 5189
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27.10.2020 17:39 Ответить
"Врешь, не возьмешь!"
https://www.youtube.com/watch?v=hXY9XDALHuc&ab_channel=Jaroslav
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26.10.2020 16:40 Ответить
Это же просто прекрасно, что такие проФФесионалы востребованы "народной властью"... Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7545
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26.10.2020 16:40 Ответить
Зате це наї..алово з типу "звільненням" дозволило слугам взяти трохи більше на виборах.
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26.10.2020 16:40 Ответить
І пудрика не звільнили, і газ подорожчав... і все на наступний день після виборві)
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26.10.2020 16:42 Ответить
Ну и рожа.жрёт не в меру...позор таможни
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26.10.2020 16:43 Ответить
Отаке в нас законодавство, що не дає змоги звільнити таку одіозна фігуру. І ким та коли прийняте таке законодавство про держслужбовців?
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26.10.2020 16:44 Ответить
Его нельзя уволить. Можно только посадить
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26.10.2020 16:48 Ответить
Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 7331
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26.10.2020 16:50 Ответить
- Это ещё что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щёки наели!..
- У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ…
- Жрать надо меньше! Вот и весь обмен веществ! ... (с) Ликвидация
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26.10.2020 16:54 Ответить
в связи со сложным материальным положением прошу принять меня на любую должность в одесской таможне!
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26.10.2020 16:54 Ответить
И об этом...В Мордовии уволили чиновника из за карты с немецким Калининградом, на Расии если поездить,то глубинке можно увидеть карты без Мацквы и др,городов. Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни: "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу" - Цензор.НЕТ 1733
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26.10.2020 16:58 Ответить
Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 2020
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26.10.2020 17:19 Ответить
Пудрика "припудрили".
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26.10.2020 17:26 Ответить
ЗеДолбоДятел помни, - Пудрик це ТИ!
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26.10.2020 17:27 Ответить
Якби не призначення отаких ******** то може б і у зе було більше підтримки. Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність" - Цензор.НЕТ 2681
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26.10.2020 17:36 Ответить
Шта??
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26.10.2020 18:06 Ответить
Значит, еще не все бабло вывез.
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26.10.2020 18:27 Ответить
Глупое животное, золота не может быть слишком много. (с) Золотая антилопа
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26.10.2020 19:00 Ответить
Гоните это пудрик с таможни! Оно там 'согласно работать на любой должности'! Ещё бы! С таким-то рылом! Пудрик - это позор и дискредитация
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26.10.2020 19:11 Ответить
Как и все зеленое стадо, да, танюха?😀
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27.10.2020 06:48 Ответить
"Новое литсо" обиделось на своего протеже. И шо, теперь Ермак ему деньги вернет?
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26.10.2020 20:20 Ответить
 
 