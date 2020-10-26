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избирательный закон (230) ОБСЕ (4790)

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека отмечают, что внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были… при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире", - сказала Гисладоттир.

По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако заполитизированным в отдельных моментах, и в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.

"Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала она.

К позитивным моментам нового Избирательного кодекса руководитель миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ
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Топ комментарии
+8
Хам-примитив,но закончат одинаково.Бегство и народное презрение. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5150
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26.10.2020 16:52
+7
Янукович таки був лохом в порівнянні із Зеленським.
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26.10.2020 16:50
+6
Вы знаете, я думал, что тупее Овоща не было президента и не будет. Но как я ошибался. Бубочка Овощу еще фору даст.
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26.10.2020 17:03
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сейчас просравшему выборы еще и лампочку вкрутят в канделябр за фальсификации!!! Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718 Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718 Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7718
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26.10.2020 16:50 Ответить
так низко еще никто не падал Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1400
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26.10.2020 16:51 Ответить
Янукович таки був лохом в порівнянні із Зеленським.
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26.10.2020 16:50 Ответить
Хам-примитив,но закончат одинаково.Бегство и народное презрение. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5150
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26.10.2020 16:52 Ответить
Вы знаете, я думал, что тупее Овоща не было президента и не будет. Но как я ошибался. Бубочка Овощу еще фору даст.
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26.10.2020 17:03 Ответить
Зато-соответствует нашей практике. Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8785
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26.10.2020 16:50 Ответить
Шо творится, бобеки? похоже дело идет к санкциям? Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2744
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26.10.2020 16:51 Ответить
Це "суперечить загальним найкращим практикам", але ... "в ньому враховані в повному обсязі рекомендації, які давав БДІПЛ."
Знов пепики щось хотіли насмоктати, але не змогли.
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27.10.2020 13:28 Ответить
ну если полуслипое ОБСЕ (хоть и БДИПЧ) что-то такое увидела ... то...таки там есть чем тыкнуть в нос-клювиком
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26.10.2020 16:58 Ответить
Та вже пора вносити нові зміни в Виборчий Кодекс! Бо може так статися, що нові вибори - незабаром...
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26.10.2020 17:07 Ответить
Да. Закон про то шо только зебобики имеют право быть избранными.
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26.10.2020 17:19 Ответить
Упрощение избератеной регистрации это понятно, если человек в командировке пусть регистрируется посылает запрос по месту проживания и получает бюлетеннь , голосует и отпраляет зараннее по почте, а комиссия вскрывает письмо в день голосования, как например в США , все это можно было в законе прописать,а Изменение изберательного адреса, это человек ни жил в данной местности не имеет ни жилья ни двора ни кола , прожил всю жизнь в другом месте, а прихал изберать местным жителям понаехавшую власть , это же не президентские выборы где прямое большенство подсчитывается в целом по стране не зависимо от региона.
Теоретически это, что можно 100 тыс-м киевлян съездить в Одессу посмотреть футбол заодно проглосовать, а 100 Одесситам проголосуют в Киеве и кто выграет выборы в двух городах? естественно те кто имеет больше населения - Киевляне и Труханов ни когла выборы не выиграет в Олессе, а Кличко может балотиррваться в двух городах и победит
ОБСЕ рекомендует менять адреса для голосования?,что за очередное шельмовмтво от зеленой соросятинскрй саранчи, Гонтарева тоже много говорила, а теперь сидит под защитой МВФ от греха подальше, чтобы чего лишнего не взболтнула - куда и кому пошли кредиты по выплатам %, а отдавать наролу Украины, так и здесь Зеленая саранча говорят, что они советуют разворовать страну, только у себя они нп воруют, потому, что им ехать то не куда, они и таа все контролтруют, а за коррупционером слелующая власть или санкции может ввести иои авионосицец присоать.
Это ,что в Германии житель одной Земли или в Польше из одного воеводства может приехать и проголосовать в другую землю и воеводство или жители Берлина или Варшавы могут выиграть выборы еще в пару земель или граждане США из одного густонаселенного штата могут приехать в другие и проголосовать за Президента или местную власть, изменив там колличество местных жителей и тем самым крупные города как Нью Йорк могут устанавливать власть "Демократов" по всей стране. Ни надо путать общенациональные выборы Президерта с местные выборы на которых изберается местная власть и устанавливается самоуправление, какое уж тут самоуправление? - "карусельщиков"?. Получается как при Януковиче и Ахметове у себя они на Донбассе все порешали с результатом 101% пусть даже с явкой 10%, а с Донбасса эшелонами людей присылали голосовать по другим регионам искажая волеизявление местных жителей.
А чего можно ожидать от власти, честных выборов?,которая не доворованные деньги с бюджетного фонда короновируса и те крохи по сравнению с другими странами не потратила на борьбу с эпидемией в Украине, когда люди тысячами умирают без быстрых тестов, лекарств, кислорода, а медики остаются без зарплаты и увольняются без защиты.
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26.10.2020 20:40 Ответить
 
 