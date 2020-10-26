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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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"Европейская Солидарность" победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" побеждает в 5 регионах Украины.

Об этом во время брифинга в Центральном штабе партии заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что по итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "Европейская Солидарность" лидирует на выборах во Львовской, Ривненской, Тернопольской, Киевской областях и городе Киеве.

Согласно параллельному подсчету голосов, во Львовский областной совет "Европейская Солидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский - 22,68%, в Ривненский - 18,58%, в Киевский - 19,61%.

Европейская Солидарность победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко 01

В Киеве на выборах в городской совет "Европейская Солидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов, и это первый результат по Киеву.

"Мы очень радуемся, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре", - отметил Порошенко.

Европейская Солидарность победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко 02

Петр Порошенко также отметил, что "Европейская Солидарность" единственная политическая сила, которая будет представлена ​​во всех областных центрах Украины, в том числе и в Краматорске.

"Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где "Европейская Солидарность" заняла первое место только во Львовской области. На сегодняшний день мы представлены во всех без исключения областях и в пяти мы заняли первое место. Но это еще не все. Я еще раз подчеркиваю, что во всех областных центрах мы также победили на местных выборах", - отмечает Порошенко.

"Слуги" Зеленского не имеют представительства в трех областных центрах, ОПЗЖ по данным нашего подсчета голосов не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в четырех областях, ОПЗЖ лидирует в трех областях и борется за четвертую", - сообщил Петр Порошенко.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто четко и последовательно своим голосованием поддержал политическую силу, которая стоит на принципах европейской и евроатлантической интеграции, четко и последовательно внедряет реформы, реализует курс, заложенный в Конституции Украины относительно постоянного членства Украины в ЕС и НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Европейская Солидарность победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко 03

Порошенко также сообщил, что во Львове, Ривном и Сумах кандидаты на должность городского головы от "Европейской Солидарности" выходят во второй тур.

Пятый президент отметил, что "Европейская Солидарность" будет проводить консультации с другими проевропейскими силами по совместной поддержке во втором туре демократических кандидатов.
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Топ комментарии
+122
А как зебобики верещали после выборов президент, что Порошенко уже «на помойке истории». Во первых Порошенко уже в истории и в учебниках, на ровне с выдающимися украинцими , в отличии от актера-комика, которого ждет темная страница в истории Укрианы, во вторых Гетьман только набирает судя по цифрам местных выборов
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26.10.2020 16:51
+62
Молодцы! Дальше рейтинг ЕС будет только расти! "Европейская Солидарность" победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7815
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26.10.2020 16:52
+53
Единственная партия у которой есть четкая программа. Заметные успехи в прошлом по выполнению обещаний
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26.10.2020 16:54
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не , не все жулики уходят и приходят. Пыня к примеру. Правда уже скоро уйдет вперед ногами. Мож и к лучшему.
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27.10.2020 13:08 Ответить
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