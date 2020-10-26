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армия (8414) Одесская область (3104) приговор (1092) дезертирство (292)

На Одесчине дезертира-контрактника приговорили к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

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На Одесчине дезертира-контрактника приговорили к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Военнослужащий-контрактник одной из воинских частей ВСУ, дислоцированной в Одесской области, признан виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины). По результатам судебного рассмотрения дезертир приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный военнослужащий, 24 января 2018 года, решил навсегда уклониться от военной службы и покинул расположение воинской части, незаконно находясь за ее пределами до 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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Автор: Володимир Янченко
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Я вынес приговор клоуну вчера на избирательном участке. ЖРИ ГНИДА!!!
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26.10.2020 16:57 Ответить
Рёжа, а 'мо ты темы перепутал?
Ёще бы высрал про влажность воздуха на вершине Килиманджаро.
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26.10.2020 17:14 Ответить
Якби був сєпаром то нічого б не отримав а пішов у контрактники то сиди п"ять років.
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26.10.2020 17:42 Ответить
сепарам условно
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26.10.2020 18:03 Ответить
А четырежды уклониста произвели в главнокомандующего.
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26.10.2020 18:49 Ответить
А коли посадять за чотиричі дезертирство Зеленського?
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27.10.2020 13:16 Ответить
 
 