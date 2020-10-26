РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11617 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 684 14
земля (1920) приговор (1092) Антикоррупционный суд (1070)

ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность

Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор в отношении Требуховского сельского головы Виталия Куця. Его признали виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и в подделке документов, из-за чего в частные руки должно было отойти около 8 га земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 26 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины (в редакции Закона Украины № 1261- VII от 13.05.2014), и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 УК Украины, председателя Требуховского сельского совета Броварского района Киевской области. Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Ему также назначили штраф в размере 8 500 гривен.

Читайте также: ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье

В 2017 году глава Требуховского сельского совета Броварского района Киевской области составил и издал заведомо неправдивые официальные документы по бесплатной передаче в частную собственность 34 лицам земельных участков площадью по 0,25 га каждый. Впрочем, довести свои преступные намерения до конца ему не удалось, поскольку землеустроительная организация отказалась разрабатывать проекты землеустройства по отводу указанных 34-х участков.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в АП ВАКС.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Уря! Поймали злобного председателя какого-то Задроченска. Так вот ты какая, крупная рыба. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7790
показать весь комментарий
26.10.2020 17:04
+2
Власть олигархов просто ржёт над украинским народом, у одного Кернисова этой земли бери не хочу. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7942
показать весь комментарий
26.10.2020 17:15
+1
А ты читал,почему отказал,недоумок ты хренов?
показать весь комментарий
26.10.2020 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уря! Поймали злобного председателя какого-то Задроченска. Так вот ты какая, крупная рыба. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7790
показать весь комментарий
26.10.2020 17:04 Ответить
еще б узнать судьбу тех "неукраденых участков". От де ржака будет)
показать весь комментарий
26.10.2020 17:13 Ответить
а кто тот пацан, который украл Словакию в Украине ???
показать весь комментарий
26.10.2020 17:19 Ответить
Это - "ВСЕ" от наших "борцов с коррупцией"! Ну самим же себя им ловить?!
Разогнать "этих борцов" без выходного пособия! Не может обжора сдать "нормы ГТО", как не может шайка "прокуроров-нуворишей" бороться с коррупцией! Да они даже представить себе не могут, что можно жить в простой хрущевке и ездить на работу в общественном транспорте!
показать весь комментарий
27.10.2020 16:26 Ответить
О і знову відкотилися. Тепер вже антикорупційний суд буде судити сільських голів та провідних спеціалістів. Імітація боротьби з найбільшим злом в державі - корупцією. Безнадійний народ.
показать весь комментарий
26.10.2020 17:04 Ответить
В суд что подают,то он и рассматривает.И пока что только к ВАКС есть еще хоть какое-то доверие
показать весь комментарий
26.10.2020 17:19 Ответить
ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 ВАКС засудив до 3 років ув'язнення голову Требухівської сільської ради Куця: хотів вивести 8 га землі у приватну власність - Цензор.НЕТ 5067 смішний ти.....
показать весь комментарий
26.10.2020 17:33 Ответить
То просто ты дурносмех)
показать весь комментарий
26.10.2020 17:35 Ответить
«Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому Президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 ККУ. Причини відмови - порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

ПРОСТО ТИ ДЕБІЛКУВАТИЙ ОПТИМІСТ ЯКИЙ ПОГАНО ЗНАЄ ЖИТТЯ
показать весь комментарий
26.10.2020 17:37 Ответить
А ты читал,почему отказал,недоумок ты хренов?
показать весь комментарий
26.10.2020 17:40 Ответить
а навіщо, воно ж всеодно не розуміє, воно крім заголовку нічого не читає.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:45 Ответить
Власть олигархов просто ржёт над украинским народом, у одного Кернисова этой земли бери не хочу. ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность - Цензор.НЕТ 7942
показать весь комментарий
26.10.2020 17:15 Ответить
А три роки це не за надто? Панять и прастить, выплатьть компенсацию.
показать весь комментарий
26.10.2020 17:30 Ответить
вот она земельная реформа зеленского...

одного поймали, на 8ми гектарах, а те кто будет миллионы гектаров воровать ещё и наградят именным орденом
показать весь комментарий
26.10.2020 17:31 Ответить
 
 