Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%.

После обработки 54,27% бюллетеней на 208-м округе на довыборах в Верховную Раду с отрывом в 1% побеждает Анатолий Гунько от "Слуги народа".

Об этом говорят данные на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Так, за Гунько проголосовали 32,83% избирателей, за Ляшко - 31,85%.

На третьем месте самовыдвиженка Людмила Давыденко с 28,02% голосов.

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