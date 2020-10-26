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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Ляшко Олег (1639) Чернигов (792) Гунько Анатолий (23)

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов -

После обработки 54,27% бюллетеней на 208-м округе на довыборах в Верховную Раду с отрывом в 1% побеждает Анатолий Гунько от "Слуги народа".

Об этом говорят данные на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Так, за Гунько проголосовали 32,83% избирателей, за Ляшко - 31,85%.

На третьем месте самовыдвиженка Людмила Давыденко с 28,02% голосов.

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - слуга народа Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% 01

Читайте также: Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей
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Топ комментарии
+35
На фоне Слуг, Ляшко выглядит консервативным политиком, а не клоуном.

Лучше бы Ляшко прошел...
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26.10.2020 17:25
+20
Скотыняки валят Валерича
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26.10.2020 17:23
+18
Краще Ляшко, ніж зебіли
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26.10.2020 17:26
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Скотыняки валят Валерича
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26.10.2020 17:23 Ответить
Ляшко нужен в Раде для нейтрализации депутата Кивы.
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27.10.2020 00:04 Ответить
Не очікував радаКал такого підступного удару виборців вилами в дупу. Крапка в політичній кар'єрі політичної повії.
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26.10.2020 17:24 Ответить
гірших повій ніж зелені слуги вряд чи знайдеш
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26.10.2020 17:29 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 8814 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 1524
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26.10.2020 17:32 Ответить
Митенька мы помнимкак ты лаптеногая мразь Гетьмана тут обсерал!
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26.10.2020 18:22 Ответить
А хто Гетьман ? Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 4973
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26.10.2020 18:47 Ответить
Водка такая есть.
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26.10.2020 19:56 Ответить
Ще буде другий тур
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26.10.2020 21:08 Ответить
На фоне Слуг, Ляшко выглядит консервативным политиком, а не клоуном.

Лучше бы Ляшко прошел...
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26.10.2020 17:25 Ответить
Консервативність у Ляшко лише в одному, це служба одному відомому олігарху.
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26.10.2020 17:30 Ответить
Хто б говорив про "службу олігарху" тільки не двонога власність коломойського Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 8369
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26.10.2020 17:42 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 9831 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 2829 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 9831
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26.10.2020 19:35 Ответить
Ляшко-консервативный политик?В чем консерватизм?Консерватизм или есть,или его нет,вне зависимости от "фона".А то,что ты желаешь удачи ахметовской шестерке,говорит о многом
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26.10.2020 17:33 Ответить
Шож Вы такие напряжОнные . Шучу я так. Ляшко - продажный политический клоун. Но на фоне (см. выше). От него знаешь, что ожидать. А Слуги - рандомный непрекращающися звиздец обезьяны с распечатанным ящиком гранат .
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26.10.2020 17:46 Ответить
Согласен.Поэтому некорректно говорить какое дерьмо лучше.Это как выбирать между ОПЗЖопой и Шмарклием.Или там тоже найдете "лучшего"?
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26.10.2020 17:49 Ответить
что ты дебилу обьяснишь...
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26.10.2020 20:50 Ответить
До чого безграмотне порівняння. Типовий совок-порохобот.
Це ти пі.ара-демагого Ляшка ставиш в один ряд з Борисом Джонсоном і Маргарет Тетчер?!)))
іді ОТ! таке ж схиблене мізками як твій фантаст-порошенко!
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27.10.2020 06:46 Ответить
Вам мало 3,14доров в Раде?
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27.10.2020 07:45 Ответить
Краще Ляшко, ніж зебіли
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26.10.2020 17:26 Ответить
Кому краще, для вас з ЛГБТ?
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26.10.2020 17:28 Ответить
Геї всеж краще, ніж пі....си .
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26.10.2020 17:32 Ответить
ляшко и есть п..рас. видос посмотри. его опустили и такие со сломленной психикой люди отличаются истеричностью и импульсивностью. В одну хату пи.ара с порошенком и йулей!
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27.10.2020 06:03 Ответить
ЗЕльоные хуже ЛГБТ ! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 8304

или "лучше" ..... Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 2208
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26.10.2020 17:33 Ответить
"Какая разніца?" (с)
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26.10.2020 23:27 Ответить
ляшко хоч і мудєнь але на порядок краще ніж зебіл.
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26.10.2020 17:28 Ответить
Чим він краще за Гунько? Можете навести аргументи?
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26.10.2020 17:32 Ответить
Шоколадным абы погавкать)
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26.10.2020 17:34 Ответить
5%-ый иди отвечай на 5 вопросов своего "напiвшостого" президента😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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26.10.2020 17:46 Ответить
Я не поклонник Зиленкина)
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26.10.2020 17:50 Ответить
У тебя видно вся задница в шоколаде и до сих пор не подтёрся. Воняет сильно,хоть и не запачкан в зелени.
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26.10.2020 18:13 Ответить
Но Вы сами знаете.если забыли,что сами об этом говорите,то напомню- шоколадом Порошенко.Его уже нет во власти,а вам воняет.Очень логично предположить,что вы до сих оправляетись этим шоколадом.Просто ВЫ других аргументаций не приводите не только сегодня. Пора подмыться и тогда наверное от Вас будут другие запахи.И вы правы на 100% процентов, от меня происходят другие запахи.
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26.10.2020 20:17 Ответить
Сами говорите о шоколаде и при этом задаёте вопрос(просто напомнил) и на основании этой Вашей *аргументации* делаете выводы не чем не отличающие от всех убогих,которые стремятся к власти. Выш рот нужна пережёванная пища.Чем вы постоянно этим и питаетись. сами меня об этом просите и объясняете более доходчиво ,чем Виталька.Вот я и говорю, и в полне логично,что Вы обожрались шоколадом и Вам явно не хватает другой пищи,поэтому и воняет от Вас шоколадом и нуждаетесь от пережёванной еды других.А если Вы верите в предвыборные обещания наших политиков,то это ещё одно из подтверждений,что Вы упрямый.А упрямство вывеска дураков.Только идиотам надо быть верить политикам.Это об аргументации!!! Конкретно для Вас с блестящим *умом* ожидающего предвыборных обещаний. Сочувствую,Вы не излечимы.
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26.10.2020 22:26 Ответить
Ищи грамматические ошибки со своим *блестящем умом*.Не *******,и ты должен знать о себе *******.Явно жертва аборта.То что у тебя рот вонючий,не только твоё порванное очко,так ты ещё х.. в рот берёшь Мою аналитику понимаешь и подтверждаешь своими ответами.Обидел дурака,букву *в* пропустил,который озабочен,что недостаточно в жопу не поимела власть.
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26.10.2020 23:33 Ответить
алекс я думаю что все твои надежды на майбутне могут исполнить мертвечук шизик кива---- рабинович // словесный понос// подстилка ..проффесора.. лукаш и другие крысы и ******* пукина --- их в РАДЕ шобло большое ----У НАС ДЕМОКРАТИЯ
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27.10.2020 07:07 Ответить
судя по переписке между вами, которую я прочитал, о том, что воняет первым сказал не он.. Знаю я таких, которым кто то всегда в штаны какает.
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27.10.2020 00:05 Ответить
Но о шоколадных кто-то сказал,хоть и не поклонник Зеленкина.И где же наброрлось 73%?И кто-то же сказал о недоноске.Но *аналитиков* и с аргументацией и с *блестящим умом* на Цензере только и слышишь, порох,порох,порох виноват ой как хватает.Очень сильно воняет.И пороха около 2-х лет во власти нет,и хуже не стало,и выборы в президенты давно прошли,а этот словесный понос продолжается.Чисто животная ненавесть к нему.Удивляет, откуда она у людей.Так пусть наберутся мужества признать,что сделали ошибку.Когда говоришб о другом,ты в первуюочередь говоришь о себе.
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27.10.2020 06:25 Ответить
Пороха знал лично. Дерьмо ещё то. Поэтому и воняет, наверное, до сих пор. Никогда не надеялся на то, что в Украине появятся свои Рейганы и Тетчер. Потому как видел вместо них Порошенко и Тимошенко. Вот и для себя решил этот вопрос больше 20 лет назад кардинально. И не жалею
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27.10.2020 10:03 Ответить
Историю делают не личности,они только оставляет след в ней.95% у нас отдают свои голоса за эксплуататора ,в надежде что он что-то даст.У меня прекрасные отношения с моими соотечественники не зависимо от их выборе и к каким слоям общества относятся.Чувствую уважительное отношение к своей персоне.Да и востребован при любой власти.И мне не нужен любой начальник,вплоть до президентов,Хотя также зависим,как и все от тех,кто при власти.Но наш народ голосует за своё рабство,прося милостеню от властителеё,или за тех ето доёт подачке.а на практике в лучшем случае обглогоданная кость с барского стола.И это продиктовано вековой историей.А обсуждение личностей в той плоскости,что характерно для нашего общества, чисто животное.С 70годов ощущаю себя свободным и благодаря этому, чувствую себя счастливым.По длброму- посоветую Вам быть.честным по отношению к себе.А голос свой надо отдавать только за себя в пользу какого-то кандидата.
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27.10.2020 19:48 Ответить
Много букв. Смысла- мало.
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28.10.2020 22:13 Ответить
Ничего не ожиданого. Рождённый ползать летать не может. РАБЫ не могут без своих ЭКСПЛУАТАТОРОВ!!! Вам они нужны,сами это подтверждаете.
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28.10.2020 23:12 Ответить
Придурок, я получаю американскую пенсию, она в 20 раз выше украинской, которую я и не просил, в 58 лет я получил диплом американского университета, кто из нас раб- я уверен, что не я
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29.10.2020 02:39 Ответить
Точно конченный.Был в США 3 раза.Мой сын окончил мехмат МГУ и в США с 1998г.Работает в Джэнерэл Электрик на приличной должности.Тех денег,которые мне приходилось иметь.тебе только в сне может присниться.Америка создавалась не только Рейганом и другими призедентами.Если получаешь американскую пенсию,то она тебя придурка научила,что она получена не зря.Там её нужно заработать своим трудом,а не ждать минемальный прожиточный в 120р.У нас большинство всю жизнь получали получку,а не зарплату.Был в семье настоящего американского миллионера, главы солидной фирмы,который уехал во время Л.Джонсна.Достиг он многого своим трудом и очень светлым умом.А для тебя недалёкому скажу:наличие диплома или количество бабла не есть признак ума.Мне инженеру приходилось читать лекции людям науки, причём неоднократно и за рубежом. Пресса у меня солидная и оппонентов в моей области нет,Не из-за того,что я *дюжи вумный*,а дураков много, причём с учёными степенями.А тот довод который приводешь,говорит о твоём уровне интеллекта.Да и с аналитическими и логическими заключениями у тебя есть проблемы.Наверное плохо усваивал то,чему учили.
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29.10.2020 07:49 Ответить
Иди на фух , там свои поллюции рассказывай Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 7835
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29.10.2020 10:05 Ответить
Значит моя сперма в твоё дышло пришло.Значит почувствовал. Если ответишь,то подтвердишь,что тебе ублюдку мало.Мне уже противно тебе в рот давать.А на какой член ты стремишься сесть, тебе ума не добавит,озабоченное животное.И ни бабло ,и ни диплом не поможет спасти тебя от уродства.
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29.10.2020 11:40 Ответить
Всім краще. Зелені гниди мають бути витравлені щоб і смороду не лишилось.
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26.10.2020 17:37 Ответить
"Всім краще"... Ви навели дуже вагомий, а головне конкретний аргумент. Але для рівня дитячого садка, а не дорослих людей
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26.10.2020 18:10 Ответить
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДРОБНЕЕ ЧЕМ ЭТОТ ***** КРАЩЫЙ ОТ ШИМПАН--ЗЕ НА БАНКОВОЙ ИЛИ ОТ ШИЗОНУТОГО НА ВСЕ ***** КИВЫ ИЗ ОПАЗАЖОПНЫХ ---премного благодарю ВАС если объясните
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27.10.2020 06:51 Ответить
шЛяшко прихвостень Ахметки, но порохоботам нравится...
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26.10.2020 17:30 Ответить
За 5 лет президентства Петра Порошенко Ринат Ахметов избежал банкротства и приобрел активов на 22 млрд гривен

С 2014 года года компании украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень. Об этом пишет Новое время.
"Если по состоянию на 1 мая 2016 международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в 4,26 млрд долларов, то сейчас они составляют уже 6,23 млрд долларов", - сообщает издание.
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26.10.2020 17:33 Ответить
Напевно, існує якась неписана традиція, за якою президент Петро Порошенко вже другий рік поспіль робить олігарху Рінату Ахметову новорічні подарунки.
наприкінці грудня 2017 року, регулятор енергетики НКРЕКП, який очолював колишній співробітник Roshen Дмитро Вовк, підняв тариф українським споживачам - щоб Ахметов зміг заробити зайвих 10 мільярдів гривень за схемою "Роттердам+".
https://news.24tv.ua/********************************************************************************************
----------------------
слухи о коалиции Порошенко с Ахметовым имеют все основания: оба сейчас находятся под ударом (особенно в деле по расследованию грандиозной схемы «Роттердам+»), их богатые активы представляют несомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюю власть (а значит и шансы на действенную защиту) практически сведено к нулю.
Тактический союз двух олигархов не просто возможен, а жизненно необходим. Так что информация Александра Онищенко имеет право быть услышанной, тем более аналогичных сигналов поступает всё больше.
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26.10.2020 17:37 Ответить
ага, особенно последние 1.5 года порох как президент очень помогает ахметке😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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26.10.2020 17:48 Ответить
И сейчас убедительная победа в Мариуполе людей Ахметова и Шмыгаль был директором станции ДТЭК и возглавляет всю исполнительную власть Украины. Похоже на временя Януковича.Только тот не далёкий и повёлся на деньги рашки и стал влияние Рината передовать в руки Саши стомоталога,а руководителем финпотоков становился Курченко.А Порошенко уже около 2-х лет не президент и в исполнительной власти его нет.А при Кучме для решения финансовых вопросов он ездил в Донецк к Ахметову,а не наоборот, и Порошенко тогда ещё *под стол пешком ходил* как политик.Но у нашего народа своей головы нет, и передаёт то, что в средствах массовой информации и шулеров которые стремятся к государственному корыту.
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26.10.2020 18:41 Ответить
В Кривом Роге ЗЕлёный кандидат в меры - Шевчик работает генеральным директором на ЦГОКе Ахметова
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26.10.2020 17:33 Ответить
Ну а гунько прихвостень коломойского)
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26.10.2020 17:35 Ответить
«Магия Зеленского» уничтожена: 10 итогов местных выборов-2020 Октябрь 26, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 6920Люди не поверили обещаниям Зеленского «закончить войну до конца года» и «посмотреть в глаза Путину»…

1. Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от «новых лиц». Везде побеждает разнонаправленная оппозиция к Слугам. Переизбраны почти все мэры крупнейших городов (кроме Ровно и Черновцов), переизбран месяц не приходящий в сознание мэр Харькова. Страна проголосовала за политическую децентрализацию.
2. «Магия Зеленского» уничтожена. Президент Владимир Зеленский решил поднять рейтинг кандидатов, связав их с собой - но вышло наоборот, кандидаты утопили рейтинг лидера.
Случайные люди в партии и впрямь поверили, что «президент - в моей команде», а в результате партия никакой системной работы не вела, возложив кампанию на самого Зеленского. Слуги народа показали себя на местных выборах партией одного лидера и его рейтинга, своего веса у партии нет.
3. Явка на местных выборах 2015 была 46,6%, на местных выборах 2020 - рекордно низкий результат - 36%.
В стране, где большинство граждан не верят в возможность изменений во власти путем выборов, Майдан и революция стоят на повестке дня как один из возможных сценариев.
- Зеленский напоминает Януковича в последние дни: до развязки осталось пару недель - прогноз
4. В Украине есть одна мобилизующая идеология - война с Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Попытка игнорировать войну в условиях войны не является «центризмом», как думали Слуги - это безответственность.
Люди не поверили обещаниям Зеленского «закончить войну до конца года» и «посмотреть в глаза Путину». В итоге в качестве общенациональной партии войны, представленной в большинстве регионов и городов, обозначилась ПЕС, в качестве общенациональной партии коллаборантов - ОПЗЖ.
5. Полный провал Офиса президента как центра управления страной, который сосредоточил в своих руках весь ресурс власти Зеленского. Оказалось, Ермаку, Шефиру, Баканову, Трофимову, Татарову очень удобно пилить должности, сидя на ушах у президента, но они неспособны сохранить ему власть.
Дееспособность Зеленского зависит от того, способен ли он сделать выводы и очистить окружение от балласта. Они утешают Зеленского так: «раньше у нас не было вообще никакой власти на местах, а теперь есть». Но на самом деле, вам дали 100% власть в центре, а вы ее через год потеряли на местах.
- Итоги разрушения: у Зеленского пытаются оправдать полный провал на местных выборах
6. Зеленский утратил влияние как лидер, способный в одиночку одним своим рейтингом генерировать власть и это усилит его зависимость от олигархов, прикупивших себе немного Слуг и выстроивших отношения с окружением президента.
Вся система власти начнет сейчас шататься как карточный домик в связи с отсутствием у президента голосов для принятия бюджета-2021, и президент продолжит торговать влиянием и ресурсными должностями - в правительстве и госпредприятиях.
Власть по-прежнему сосредоточена в кабинете президента, но Зеленский по-прежнему так и не понял как ее реализовать.
7. «Сетки» и «карусели» применялись на выборах, но их значение было совсем незначительным, партии, которые работают с пенсионерами, начали применять сетевой маркетинг.
Главным системным нарушением стала технология Зеленского по мобилизации электората через незаконный опрос, для которого наняли за деньги около 1000 гривен молодежь и даже нередко несовершеннолетних, но эта афера ударила по самим Слугам.
- Волонтером в дебильном «опросе Зеленского» была 11-летняя девочка
Общественная организация ОПОРА заявила, что опрос Зеленского может считаться применением административного ресурса. Тем не менее, выборы стали достижением демократической Украины, Центризбирком и полиция обеспечили порядок на участках и за участками.
8. Россия вбросила рекордное финансирование в пророссийских кандидатов, но проекты ОПЗЖ и близкие к ОПЗЖ Пальчевский и Шарий не смогли расширить пророссийский электорат. С другой стороны, они сохранили свою нишу.
- Гордон: Пальчевский - агент ГРУ, а его «Евролаб» собирает данные для спецслужб РФ
Без ликвидации бизнеса Медведчука и дотаций из РФ сократить влияние России на украинскую внутреннюю политику не получится. Путин продолжает разрывать Украину изнутри, это огромный вызов для государства, с которым мы не можем справиться.
9. Показательно, что когда трюкачи, эффективные в подковерных войнах, типа Коломойсокго и Столара пытаются телеэфиром и десятками миллионов долларов скрыть отсутствие идеологии, структур и системной работы, их ждет провал.
«За майбутне» и Пальчевский - одни из самых дорогостоящих проваленных кампаний в Украине. Облапошили в результате не избирателей, а только заказчиков безумных рекламных бюджетов.
10. Я не понимаю, чего расстраиваются кандидаты, которые начали кампанию два месяца назад, и были далеки либо от политики, либо от местных проблем. Мессианство плохо работает в политике, порядок бьет класс, надо начинать кампании раньше - желательно сразу после подведения итогов этих выборов.
Пропорциональная система - это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Безусловно, систему надо совершенствовать, нужны открытые списки. Но партиям есть куда расти.
***
Такими видит итоги журналист и общественный активист Юрий Бутусов, о чем и написал сегодня в Фейсбуке. С его оценками трудно не согласиться. Разве что излишне мягко
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26.10.2020 17:30 Ответить
А що Чернівці, у нас слуга навіть в трійку не війшов.
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26.10.2020 18:07 Ответить
На этом округе явка больше 50%, похоже зелёная плесень нахально тянет своего скомороха
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26.10.2020 17:31 Ответить
А еще двух Гунько тоже зеленая плесень зарегистрировала?
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26.10.2020 17:36 Ответить
тебя спросили - почему аномально высокая явка?

И гнида вдруг побеждает с разницей в 100 голосов Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 3943
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26.10.2020 17:40 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 4002 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 3787
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26.10.2020 17:35 Ответить
Олежка поднатужься.... клоунам в Раде нужен клоун-антипод.
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26.10.2020 17:38 Ответить
Можна погодитись, бо "зашквари" ЗЕ-слуг вже "приїлися" і їхній турборежим "здувся", може прискорити. І ще з Герусом міг би знову в "двобої" зійтися.
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26.10.2020 21:31 Ответить
А мне Ляжка нравится....Ить матом не ругается ,любит коров и за народ страдает.
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26.10.2020 17:48 Ответить
Вор в законе и Ляшко - Прописка в хате. Прикол про Ляшко Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 571 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 53 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 571
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26.10.2020 17:52 Ответить
Ну а другий тур буде? Хтось же з двох має набрати 50%+ 1 голос....чи це тільки до мерів застосовується?
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26.10.2020 17:52 Ответить
Не нужен депутат(клоун) орущий на президента клоуна.
Сливают
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26.10.2020 18:01 Ответить
Смешно читать гневные комменты зебилов про Ахметова, при том в зеленом правительстве Премьерминистром является работник того же Ахметова..
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26.10.2020 18:04 Ответить
Народ гоувно, что он может себе выбрать, надо запретить выборы.
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26.10.2020 18:35 Ответить
Так что народ может из гоуна выбрать? Только гоуно....печально все это..
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27.10.2020 04:36 Ответить
Оце шкода.
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26.10.2020 18:54 Ответить
Все же Ляшко более интересный типаж нежели некое пустое место... но... впереди пустое место... и это серьезная деградация простаков... электоратов...
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26.10.2020 19:49 Ответить
не просто було ляшку з "коровою". коли проти тебе адмінресурс, відвертий тиск і зіброви з концертами. хоча за власним спостереженням і опитуванням повинен пройти ляшко
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26.10.2020 20:22 Ответить
Пораховано 69,84 відсотків, Ляшко вийшов в перед
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26.10.2020 20:41 Ответить
Що, міняє орієнтацію?
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26.10.2020 21:33 Ответить
Ляшко у всіх позах побував, - був позаду, а тепер спереду. Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 54,27% протоколів - "слуга народу" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85% - Цензор.НЕТ 6585
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26.10.2020 23:35 Ответить
я конечно поддерживаю очистку нашей власти от зеленых случайных человечков, которых набрал в списки брат Ермака по 5 копеек за пучок. Но! Учитывая что там помимо Гунька от СН зарегистрировано еще 2 его однофамильца, очевидно что его сознательно топят и делают все возможное, чтобы пропихнуть Ляшка через этот округ. Не думаю, что это справедливо. Думаю Ахметов купил место в Раде для Ляшка, так как у рыжего стало совсем скудно в последнее время с политической крышей, и каждый боец в Раде на счету
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26.10.2020 22:30 Ответить
говорит боятся меня Зеленые, не боятся а просто хотят в Парламент как и Ляшко .
У нас власть это самый быстрый и простой способ САМОЗБАГАЧЕННЯ - лучше любого бизнеса - там риски прогореть, конкуренция. крызы всякие, мозги надо и нервы, а в Раде только кнопку нажимай ЗА или Против в зависимости за что больше заплатят.
у Ляшка лотерейные деньги наверное уже заканчиваются а на Черниговщине люди простые верят , что везунчик выиграл даже НАБУ поверили ))
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26.10.2020 22:47 Ответить
А вот тут нужно чтоб Ляшко победил. Нужно взбодрить массу зеленых калоедов и кив в парламенте создав конкурентную среду)
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26.10.2020 23:01 Ответить
Олігархічний реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
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27.10.2020 00:40 Ответить
Валерич хромая утка..куда ему в Раду?
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27.10.2020 04:33 Ответить
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%.

Водители Ларионов и Кутько Ляшко и Гунько, используя один штуцер на две бортовые машины обязались завезти готовой продукции в магазины и склады на 38 тонно/километров (с).
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27.10.2020 04:58 Ответить
Клоун N1 побеждает клоуна N2
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27.10.2020 06:06 Ответить
Ляшко разом із зеленою поганню разом виступали проти Пороха.
Вони обидва популісти і політичні повії. РадиКали таке ж лайно, як і зелені какашки.
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27.10.2020 09:06 Ответить
 
 