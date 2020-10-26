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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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мэр (1631) Ивано-Франковская область (837) Слуга народа (2547)

"Слуга народа" Андриевич сложит депутатские полномочия, поскольку избран председателем ОТО на Ивано-Франковщине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат из "Слуги народа" Зиновий Андриевич обещает сложить депутатские полномочия, поскольку избран мэром города Надвирна в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Нардеп сообщил, что по предварительным данным, он получил 60% голосов избирателей на должность председателя Надвирнянской ОТО и поэтому сложит свои полномочия.

"Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для Надвирнянской ОТО", - сказал Андриевич.

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Зиновий Андриевич был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. С 2006 года трижды занимал должность городского головы Надвирной.

Автор: Володимир Янченко
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Жителям Надвирного мои соболезнования.
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26.10.2020 17:28 Ответить
Вовремя свалил. "Слуга народа" Андриевич сложит депутатские полномочия, поскольку избран председателем ОТО на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7873 Скоро на носках-понесут.
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26.10.2020 17:31 Ответить
можно и так конечно разбирать монобильшисть "Слуга народу" Андрійович складе депутатські повноваження, оскільки обраний головою ОТГ на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1312.но не очень эффективно...победителей маловато
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26.10.2020 17:34 Ответить
Ну, пішов нижче лінії шторму, з низу йому зараз буде спокійніше.
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26.10.2020 18:00 Ответить
Мер це його макс.рівень,сам зрозумів.
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26.10.2020 18:10 Ответить
ОТГ - це нова мотивація для корупціонерів. І, як видно, питання стоїть вище за Верховну Раду.
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26.10.2020 18:46 Ответить
Краще бути мером в містечкуі, ніжим ніким в Раді.
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26.10.2020 18:52 Ответить
 
 