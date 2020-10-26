Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%
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На момент обработки 65% протоколов "Европеская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные источников в разных штабах.
По нашим данным, "Наш край" минимально не добирает до необходимого барьера для прохождения в облсовет.
Отметим, что "ЕС" на выборах по Киевской области первым номером вела нардеп Виктория Сюмар.
"Слуг народа" вел народный депутат Александр Дубинский. Характерно, что сразу после окончания выборов он объявил данные его экзитполов, которые впоследствии не подтвердились. По его экзитполам, именно "слуги" победили в Киевской области с результатом приблизительно 27%.
"За майбутнє" на выборы в облсовет вел Ярослав Москаленко - председатель Киевской областной организации политсилы.
"Батькивщину" - Андрей Засуха, сын бывшего главы Киевского облсовета, экс-главы Киевской ОГА Анатолия Засухи и бывшего депутата от Партии регионов Татьяны Засухи
"ОПЗЖ" - Валерий Ксензенко, член партии ОПЗЖ. Депутат Киевского областного совета 7-го созыва, экс-депутат и секретарь Бориспольского городского совета.
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Що,Як неприхильник Порошенко все-таки вважаю позитивом - бо рагуль і злодій САдовий "Доля" просто вже оборзів
Львів"яни ЗАЧАРОВАНІ фейковими патріотами ,РАФІНОВАНИМИ ЗЛОДІЯМИ У ВИШИВАНКАХ Садовим,тепер Синюткою(зам .Садового 10-ть років)....
з Кадрами.....Як Бізнесмен,він звик розраховувати на надійних і відданих....
в результаті ЗНОВУ ПРОЙО..АНІ взагалі-то вибори.... народ він просто заї..ав своїми "гладковськими-свинарчуками"..
Україні має бути НАСРАТИ на безідеологічні політпроекти.
нет? а чё так? раб потому что?
вот пока не отобьешь - не вякай у свободных людей
Местные ылылты как флюгеры, в каких только партиях не были...
Мені здається йому пофіг з ким, аби бути на місці.
Новых побед и удач нам, украинцам в новых битвах! Это надо для отмщения, чтоб на нашей земле воцарился мир и процветание.
партия зеленых наркоманов пролетела как фанера верещук над парижем.