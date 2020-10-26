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Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
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Киевская область (3537) местные выборы (2145) облсовет (535)

Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Выборы в Киевский облсовет:

На момент обработки 65% протоколов "Европеская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные источников в разных штабах.

По нашим данным, "Наш край" минимально не добирает до необходимого барьера для прохождения в облсовет.

Отметим, что "ЕС" на выборах по Киевской области первым номером вела нардеп Виктория Сюмар.

"Слуг народа" вел народный депутат Александр Дубинский. Характерно, что сразу после окончания выборов он объявил данные его экзитполов, которые впоследствии не подтвердились. По его экзитполам, именно "слуги" победили в Киевской области с результатом приблизительно 27%.

"За майбутнє" на выборы в облсовет вел Ярослав Москаленко - председатель Киевской областной организации политсилы.

"Батькивщину" - Андрей Засуха, сын бывшего главы Киевского облсовета, экс-главы Киевской ОГА Анатолия Засухи и бывшего депутата от Партии регионов Татьяны Засухи

"ОПЗЖ" - Валерий Ксензенко, член партии ОПЗЖ. Депутат Киевского областного совета 7-го созыва, экс-депутат и секретарь Бориспольского городского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы в Украине были проведены организованно, спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 5624
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26.10.2020 17:58
+35
"За майбутнє" - 11%. Це просто звіздець...
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26.10.2020 17:47
+31
Зря торопитесь. "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.Источник: https://censor.net/ru/n3227189 - эти гниды объединятся и будут воду мутить.
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26.10.2020 17:49
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Рашкобыдло, твои анализы выборов в лАбАлАтории фсбэшника пальчевски...
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26.10.2020 20:45 Ответить
Ахахаха))))такой мути я ещё не слышала "даже во Львове всего 30%")))))))вы,зесрань,прибитые мешком с песком из за угла,особенно когда обсыраетесь.
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26.10.2020 20:53 Ответить
Львів якраз Порошенко виграв..
Що,Як неприхильник Порошенко все-таки вважаю позитивом - бо рагуль і злодій САдовий "Доля" просто вже оборзів
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26.10.2020 21:22 Ответить
лечиться тебе надо, пока не поздно.
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26.10.2020 21:10 Ответить
не весь Захід за Свободу...
Львів"яни ЗАЧАРОВАНІ фейковими патріотами ,РАФІНОВАНИМИ ЗЛОДІЯМИ У ВИШИВАНКАХ Садовим,тепер Синюткою(зам .Садового 10-ть років)....
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26.10.2020 21:15 Ответить
У Петра проблема...
з Кадрами.....Як Бізнесмен,він звик розраховувати на надійних і відданих....

в результаті ЗНОВУ ПРОЙО..АНІ взагалі-то вибори.... народ він просто заї..ав своїми "гладковськими-свинарчуками"..
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26.10.2020 21:20 Ответить
тепер єдиному в країні ультрасуперпупер проєвропейцю прийдеться публічно вязаться з агентами Кремля...
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26.10.2020 20:35 Ответить
Да. У зе вариантов просто ноль. Да и у жульки тоже
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26.10.2020 20:40 Ответить
Вариант коалиции по-сути один: СН+За майбутнє+ Батькивщина. Эти то точно с ЕС в коалицию не пойдут.
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26.10.2020 20:54 Ответить
Батькивщина с зелупоголовыми нет
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26.10.2020 22:25 Ответить
Легко. ТЮ не раз доказывала, что абсолютно всеядна.
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27.10.2020 01:47 Ответить
все они всеядны в том числе и сооснователь Партии регионов непогрешимый Пэтро. да и лохторат всеяден,только покажи морковку и побегут бараны в стойло.
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27.10.2020 09:08 Ответить
ну і х..й з ними...

Україні має бути НАСРАТИ на безідеологічні політпроекти.
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26.10.2020 21:16 Ответить
Проєвропеєць-олігарх - це звучить гордо!
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27.10.2020 08:48 Ответить
брызгающими слюной, бессильными зебилами в комментах удовлетворён. Спасибо, Киев.
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26.10.2020 21:11 Ответить
Хто болей набярэ,таго і бабкі.
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26.10.2020 21:20 Ответить
ты твои бабки у твоего хозяина луки уже отбил?
нет? а чё так? раб потому что?
вот пока не отобьешь - не вякай у свободных людей
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26.10.2020 23:21 Ответить
У нет слов , какой же процент Дебилов в Украине Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 920 Так это вам дают , еще свободно выбирать , но дальше может все повернуться как в Белорусии или на эрефии Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 8704
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26.10.2020 21:42 Ответить
Та, зелені, мінімум, двома колонами зайшли: "Слуга народа" - 16% та "За майбутнє"- 11% Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 51
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26.10.2020 21:58 Ответить
Не совсем так , Беня хоть и мудень знатный но явно не дурак , на кой хрен ему палить сей час за Майбутне союзом с тонущим зеленым Титаником.
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27.10.2020 00:36 Ответить
Ну набрали одни 20, другие 16, а потом сольются вместе в экстазе распила бабла из местного бюджета.
Местные ылылты как флюгеры, в каких только партиях не были...
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26.10.2020 23:41 Ответить
Согласен, не исключено что пецины "патриоты" объединятся с жоппоблоком или слугами еврейского народа, на местном уровне это в порядке вещей.
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27.10.2020 17:25 Ответить
У нас міський голова де тільки не був, і у Партії Ригов, потім у БПП, зараз блок Вілкула.
Мені здається йому пофіг з ким, аби бути на місці.
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27.10.2020 17:27 Ответить
То что в Киевской области живет еще 17% идиотов это Осла Оманского недоработка , ему есть куда еще стремиться , надо , что бы эти дятлы голодные посидели и с ковидом по коридорам повалялись , пока тупорылые ушлепки не начнут на конец думать головой.
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27.10.2020 00:39 Ответить
Сколько только генетического мусора наплодилось, и понаехало в Украину, при кацапской, колониальной власти? Все эти проценты за жопоблок", зеленых клоунов, тимошенсковских сук, ж.д. майбахов - это убитые, ими же, украинцы и наше потомство. С этим приходится жить... и выживать.
Новых побед и удач нам, украинцам в новых битвах! Это надо для отмщения, чтоб на нашей земле воцарился мир и процветание.
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27.10.2020 05:31 Ответить
а шо не слышно как проголосовала армия?каков процент за слуг урода?
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27.10.2020 06:38 Ответить
Как не старались коломойские журнашлюхи с Г+Г а
партия зеленых наркоманов пролетела как фанера верещук над парижем.
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27.10.2020 07:55 Ответить
Вражає тупість і бидлоцтво виборця! Опоблок,Майбах,СН.Чи цьому електорату щось пороблено,чи на нього діють космічні планети,не знаю,але результати голосування чітко показує що цей народ недоумкуватий і мені його не шкода.Живіть в лайні і не п--ть потім що вам погано бо погана влада. "Жеріть очі,щоб повализили.Бачили що купували"
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27.10.2020 08:09 Ответить
Не менш вражає тупість виборців, які голосують за "патріотів"-олігархів. "Патріот"-олігарх - це нонсенс. Але є люди в Україні, які в це свято вірять.
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27.10.2020 08:51 Ответить
Верещащая курица где? или ветром сдуло?
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27.10.2020 10:58 Ответить
Не важно кто замет первое место, а важно кто сформирует большинство, а тут могут быть такие чудеса, особенно на местном уровне.
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27.10.2020 17:21 Ответить
Крысы типа Костенко остались в норе
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27.10.2020 17:23 Ответить
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