РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11546 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
36 001 372
налоги (3181) заробитчане (585) Любченко Алексей (80)

"Раскрытие банковской тайны": Стало известно, как налоговая хочет заставить заробитчан платить налоги

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Большая часть заробитчан не платят налоги, в частности ЕСВ. Чтобы начать бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужно раскрыть банковскую тайну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.

"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко

По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.

"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?... Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а родина не дает. Хотя риски я не понимаю…", - заявил глава налоговой.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что необходимо обложить налогом денежные переводы заробитчан в Украину.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
А коли коломойський заплатить податки зі 160 млрд грн які він вивів з Приватбанку в якості прибутку?
показать весь комментарий
26.10.2020 17:47
+57
Бандиты очень хотят знать сколько у вас есть денег...
показать весь комментарий
26.10.2020 17:50
+57
самый большой Вор и Шуллер это сегодняшнее "родное" зЭ- чиновничество...- "Заробитчане" ввозят в Украину ТВЕРДУЮ ВАЛЮТУ, которую затем вливают в финансовую систему...- кланяться им нужно , и в руки целовать...- от уроды зЭбильные....
показать весь комментарий
26.10.2020 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Это на одного члена семьи или на всю семью? И если в курсе, налоги или другие сборы не платятся?
показать весь комментарий
27.10.2020 16:28 Ответить
Це на одну людину. І ніяких налогів не треба платити, якщо до 10000 доларів.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:14 Ответить
Спасибо за информацию. А если из Украины в Польшу ввозить наличку, то там те же правила или уже другие?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:29 Ответить
Да. В обидві сторони можна
показать весь комментарий
27.10.2020 19:05 Ответить
Все как в сказке Страна дураков(73%выборцев) поле чудес(зеналоги), карабас-Барабас(беня) буратына(просто зебик- НЕОТЕСАНЫЙ ЧУРБАНЗе)мендельша-мальвина авако-артемон... папа Карлазетатко - САМОЕ ГЛАВНОЕ у папы карлы в коморке потусторонний портал в страну ЧУДЕС СССР... но фишк в чем, нужно поприколу открыть ражавую преражавцю дверь в потустороннимй миг... золотым ключиком... ЩА тока вдуплил, шо и кот Базилио, с Лисой Алисой , и Карабас Барабас с тротилой, образно говоря , шо дурень со ступой носились с тем ключиком , шобы в итоге потерять все - пропасть в СССР в коморке папы Карло...ХМЫ...
показать весь комментарий
26.10.2020 19:59 Ответить
А налоговая не хочет заставить олигархов, ворюг, барыг платить налоги?
показать весь комментарий
26.10.2020 20:04 Ответить
тут горе то какое: не смог добиться ярославский списание долга в пол лярда державе... курченко ни сегодня так завтра выиграет суд и вернет себе металлист ФК
показать весь комментарий
26.10.2020 20:22 Ответить
ой, чуть не забыл о квадрокоптерах, поди не бомбы таШШыть
показать весь комментарий
26.10.2020 20:05 Ответить
По умолчанию, пересекаешь границу и дрон на высоте 3-4 км висит над тобов...
показать весь комментарий
26.10.2020 20:07 Ответить
вообще-то купленый сегодня дрон не взлетит, если к нему чёнить прицепить. там стоит защита по этому делу )).
показать весь комментарий
26.10.2020 21:59 Ответить
Тю, и нафига тада сдался гурток очумелые ручки , который не может загрубить защиту?
показать весь комментарий
27.10.2020 00:05 Ответить
А может сначала господа чиновники и олигархи с себя начнут???? Хотите в карман залезть твари??? Хотите майдан - будет тебе любченко МАЙДАН !!!!!
показать весь комментарий
26.10.2020 20:16 Ответить
А коли Коломойський, Ахметов, Пінчук та інша шваль заплатять податки ?! "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 5477
показать весь комментарий
26.10.2020 20:38 Ответить
Дивлюсь по чотирьох сусідах які на заробітках у різних країнах. Особливо нічого не заробили - старші побудували хати, впорядкували усе, купили машини. Молоді та неодружені ніби працюють, результатів небачу крім середніх машин і розмов про заощадження на квартиру, правда не обмежують себе в бухлі і відпочинку. Хто розумніший, в основному молоді сімї, стараються зачепитись за кордоном, є такі що в Польщі вже менеджерами працюють.
Своїми заробітками вони інвестують нашу економіку - скільки будматеріалів закупили, майстрам заплатили, замовляли інші товари і послуги
показать весь комментарий
26.10.2020 20:40 Ответить
Advokat Vasil Savchuk На думку керманичів,те що люди сюди привозять реальні гроші і все за них купляють,живуть і тд.Це не рахується.Дуже вже офігіли,ці керманичі.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:59 Ответить
Какой то треш , получается , я в Израиле заработал деньги , заплатил налоги , "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1099 И если захотел привезти их в Украину , должен еще заплатить "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1120 "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1120 "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1120 А если перевожу родственникам , то они должны платить "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1120 Так они же и так платят , покупая что либо в Украине платишь ПДВ . Тут другая мысль посетила , таким образом избавляются от населения Украины , т.е. Землю продали , а теперь, надо сделать так , чтобы народец по быстрее разъехался "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 164
показать весь комментарий
26.10.2020 20:59 Ответить
Если вы более 181 дня живете за границей то налоги в Украине платить не обязаны! Поищите этот закон, он работает.

Еще можно не на члена семьи переводить деньги а на свой украинский счет, а карточку дать члену семьи - пусть снимает
показать весь комментарий
26.10.2020 22:07 Ответить
Не тот случай! Все переводы на счет в украинских банках больше 5 000 гривень с сентября отслеживаются налоговой. А вот с иностранной карточкой, например, Barclays, может и пройдет.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:42 Ответить
"Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 6902
показать весь комментарий
27.10.2020 00:11 Ответить
Відстежуються - і ? Отримувач хіба платить податок чи мусить десь декларувати отриману суму ? А на підставі якого закону вони відстежують ?
показать весь комментарий
27.10.2020 01:36 Ответить
Мусить декларувати і сплачувати податок. Для того і ввели цей закон яким зобовязали банки надавати інформацію про всі поповнення рахунків понад 5 000 гривень. Поки що я не чув щоб когось "пресували", але це ж всього два місяці минуло з прийняття. Якби мова йшла про "роздати" то забули б, але коли мова про "відібрати" то в будь який момент можуть почати. Мабуть до виборів створювали "базу уклоністів"... "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 9898
показать весь комментарий
27.10.2020 01:53 Ответить
Зрозуміло. Дуже дякую.
А якби я так переказувала гроші на свій рахунок - то теж ? Не знаю, чи відкрили б мені рахунок в українському банку.
Я - не податковий резидент України, звичайно, плачу податки тут. Наприклад, депозити б не відкривала, щоб проценти не мати і не платити tax on interest income.

Але я не бачу жодної підстави для оподаткування коштів, отриманих через wire transfer ???
Це як ? Тут люди отримують перекази з-за кордону на різні суми і їх не декларують і податки не сплачують, бо вже заплатили банкам за транзакцію - за послуги. Тебе може банк або уряд спитати про походження грошей: тоді мусиш надати документ - хоча при оформленні переказу ми обов*язково вказуємо це в окремому полі.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:04 Ответить
В 2008 закрив всі поточні рахунки в українських баках. Жодного разу про це не пошкодував. У дружини є "резервна" (постійно "пуста") картка з якої ми знімаємо гроші протягом години після переказу. Тепер суми потрібно "ділити" до 5 тисяч.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:14 Ответить
ОК.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:47 Ответить
Маю неприємний досвід. Зі мною розрахувались за переклад книжки карткою "Barclays Сonnect". Це не кредитна (овердрафт неможливий), а дебетна картка. В Києві зняв в ПУМБ 500 доларів. По приїзду в Британію зясувалось що решта коштів з рахунку зникла і мене затримали в відділенні банку за овердрафт (що в принципі неможливо для цього типу картки!!!)! Довелось доводити (мені це вдалося) що не я винен банку, а банк винен мені. Але висновок сумний: співробітники банку Ахметова (ПУМБ) пограбували британський банк легко і невимушено не тільки очистивши дебетну картку, а ще й провівши овердрафт, але це зійшло їм з рук і створило мені ряд проблем...
показать весь комментарий
27.10.2020 03:10 Ответить
Ого. Прикро. Але британці гроші Вам повернули ?
А мені про щось подібне розказували з Приватом.
Людина звідси, яка була в Україні, хотіла зняти на свою канадську кредитку гроші в банкоматі (cash advance), але транзакції були відкинуті. Вона пробувала двічі чи тричі. І щось там не пішло, гроші вона не дістала.
Але коли повернулася в Канаду, їй прийшов statement з Віза, що гроші стягнуто (здається, 800 доларів) + там ідуть ще ж і відсотки. Вона телефонувала, щоб з*ясувати, вони перевіряли зі свого боку, а потім сказали - то український банк. Вона дзвонила у Приват у те місто, де перебувала - ніхто ніколи нічого не знайшов. Про відшкодування вже мовчу. І вона мусила заплатити.
Ми у таких випадках перевіряємо по камерах, час до секунди, знаємо ж наявність грошей у банкоматі і т.д. Буває несправність ATM - по виписці транзакція проходить, а машина грошей не дає. Виправляємо завжди. А вони - відфутболили.
показать весь комментарий
27.10.2020 03:24 Ответить
Я знімав через касу а не через банкомат і в мене на руках був чек про зняття, але це для банку не мало великого значення. Вони агресивно хотіли здерти грошей до того моменту коли я пообіцяв подати на банк позов через юридичний департамент LSE за невідповідність стандартам діяльності і слабку захищеність коштів клієнтів, що мало б негативний вплив на репутацію банку. Того разу вони вирішили повернути мені мої гроші в обмін на закриття рахунку і відмову від судового позову. Іншими словами, якби не мав стосунку до солідної установи то "обдерли" б мене двічі - і тут і там...
показать весь комментарий
27.10.2020 03:36 Ответить
Ви - молодець. Вам однозначно допомогло знання мови і той факт, що Ви там жили (наскільки пам*ятаю), в курсі їхніх реалій, знаєте свої права та вмієте їх відстоювати.
Справді, дуже неприємна ситуація.
Ми закриваємо рахунок, коли доведене шахрайство з боку клієнта.
Але коли клієнт є жертвою fraud - то ні.
Завжди є investigation.
Вони явно не хотіли більше мати проблем з таким українським банком у майбутньому, де могло йтися про більші суми. + їхня система безпеки виявилася не готовою до такого.
показать весь комментарий
27.10.2020 03:52 Ответить
В мене виходу не було. Уявіть залишитися зовсім без грошей - варто спробувати позичити і тебе обходять десятою дорогою бо якщо в борг не дає банк, то ти класичний лузер... Тому мені довелось грати роль впевненої в собі особи і "бути" дуже переконливим. Вважаю що того разу просто пощастило.
показать весь комментарий
27.10.2020 04:23 Ответить
Ще попробуй забрати свої гроші в українському банку, рік треба ходити.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:26 Ответить
А кстати да на счет школ , это он Жука вообще ,зря эту тему затронул , да учились у меня дети в младших классах , так в школу столько бабла было передано , то на окна, то на двери подарки , и т.д. это же бездонная бочка , он не хочет с горано налог потребовать , ну медицина она тоже, как есть бесплатная , в Феофании наверное "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 2661 сын собаки совсем берега попутал "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
26.10.2020 21:14 Ответить
Треба зробити так, щоб заробітчани повернулися, і устроїли новий майдан, бо інакше до них не дійде
показать весь комментарий
26.10.2020 21:16 Ответить
Навіщо це їм? Якби хотілось майданити то ніхто б взагалі нікуди не виїздив.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:44 Ответить
Так чисто по приколу
В країну зайшло 12 млрд доларів які влилися в банківську систему, покращили валютний баланс
і не дали опуститись гривні до умовно 50 гривень за долар.
1. Чиновник хоче оподаткувати, заробітчанин каже нєфіг і робить польську чи чеську картку і дає жінці чи батькам,
або привозить налом і кладе під матрас ну або вирішить що краще купити на ті гроші щось в Польші, замість того
щоб годувати всяких чинуш.
Наслідок:
Якщо на наступний рік засвітиться в банках хоча би половина тої суми то це буде ну дуже, дуже хороший результат.
Резерв валюти в банківській системі, щоб втримати гривню наплаву різко зменшиться.

2. Адміністрування податку
Потрібно багато додаткових людей в податковій і в банках плюс програмне забезпечення, компютери.
Це реально будуть великі затрати тому що маємо справу з відносно малими сумами і великою кількістю тих
з кого захочуть зняти податок. Мова йде про мільйони людей.
Тобто на адміністування потрібно буде десятки тисяч.

3. Що робити з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування?
Тобто що завадить заробітчанину подати в міжнародний суд на державу за знятий податок всупереч договорам.
І скільки потенційно будуть коштувати компенсації за рішенням суду.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:46 Ответить
Это при Мародере у вас беспредел был, а Зеленский наведет порядок!
Все должны платить налоги и это факт!
показать весь комментарий
26.10.2020 21:55 Ответить
Зе-коМанда, як завжди - МИМО! Вони ВЖЕ платять податки в країнах, де працюють, тому Зе-коМанда ЙДЕ ЛІСОМ....
показать весь комментарий
26.10.2020 22:04 Ответить
"Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 5521 Факт - якщо платежі проходять через банки - то у країні набуття прибутків - вони вже оподатковані )

А неофійні зараплати "в конвертах" таки приїдуть в Україну ... але глибоко під білизною ..., чи в інших потаємних місцях "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 5822
показать весь комментарий
26.10.2020 23:56 Ответить
громадяни України мають протидіяти псевдо державності:
- не купувати товари вироблені на заводах олігархів;
- віддавати перевагу товарам тої країни, в якій працювали;
- не користуватися жодними держпослугами;
- не платити податків;
- об'єднуватися в профспілки для організації надтривалих страйків
(це ті, хто хоче жити в Україні);
- робити все, щоб допомогти виїхати своїм дітям за кордон і забути

цю дурнувати країну;
- за можливості проживати і працювати постійно за кордоном і всі витрати робити там.
Олігархія має здохнути під натиском безгрошів'я, відсутності населення і відсутності засобів виробництва.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:37 Ответить
Бачили очи, за що голосували - тепер їжте, хоч повилазте!
показать весь комментарий
26.10.2020 23:50 Ответить
...хоч репнiть(от недообжорства). Пани , золотые слова.
показать весь комментарий
27.10.2020 00:07 Ответить
Хотя, заробитчане навряд ли голосовали.
показать весь комментарий
27.10.2020 00:08 Ответить
На правах рекламы. Трусики и лифчики с потайною кышенькою. Креативно, гарно, безпечно)))
показать весь комментарий
27.10.2020 01:35 Ответить
О, плять! Куркулів знайшли, розкуркулення гряде та висилка на Сибір!
показать весь комментарий
27.10.2020 01:50 Ответить
Але ці гроші можуть залишатися на закордонних рахунках і за допомогою карточки легко розраховуватися в Україні. Далі законодавство України не діє за кордоном. В Україну людина іде без грошей і нікому нічого не винна.
показать весь комментарий
27.10.2020 02:03 Ответить
Теперь все заробiтчане останутся в Украине, станут на учет и будет получать достойную помощь по безработице. И, все это, заметьте, согласно чiного законодавства.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:23 Ответить
А-ха-ха! Вот это покращення! В место того что бы бороться с местными казнокрадами, Зелёные решили срубить бабла на вполне законопослушных, несчастных заробитчанах.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:02 Ответить
офшоры по открывайте твари, клоун ты до нового года не дотянешь.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:39 Ответить
А где-же еще чиновникам брать деньги себе на зарплаты!!!! Чиновник районного масштаба получает 600-1500 евро. Вот их, сук, жаба и давит. Хотят еще больше получать, ни чего не делая. Народ считают быдлом.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:13 Ответить
"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.
"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.- але він забув додати це і їхні нові котеджі,яхти літаки, та виведені в офшори 22 мільярди доларів,їх хто " обкладе" податками???
показать весь комментарий
27.10.2020 09:15 Ответить
евреям ваші докази про вливання в бюджет держави грошей заробітчан не вдовільняють, їм потрібно золоте яйце обложити налогами, нато вони евреї, вибрали значить терпіть
показать весь комментарий
27.10.2020 09:18 Ответить
Облапошить и заработать с воздуха это прирогатива ж...ыдов пархатых .нет на них гитляра **** ...
показать весь комментарий
27.10.2020 09:45 Ответить

ja, ja, gut worte mein ******
показать весь комментарий
27.10.2020 11:41 Ответить
Мало того, що заробітчани везуть в Україну чесно зароблену валюту, заплативши всі можливі податки в інших країнах. Вони й тут не матимуть права нагодувати й одягти свою дитину, не заплативши ще один податок нашим ненаситним чиновникам! Чи їм краще було б зареєструватися вдома на біржі праці і одержувати допомогу від держави, як безробітні?
показать весь комментарий
27.10.2020 10:33 Ответить
підтримую, окрім - не заплативши ще один податок нашим ненаситним чиновникам!
Для подібних заяв потрібні докази і цифри. Я переконаний, що левову частку податків "поїдають" хитро.пі українці, які ніякого відношення до чиновників не мають.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:40 Ответить
вова опять ищет себе гемор.теперь заробитчане с еще большим усилием будут искать офшорно-неоподатковане махлювання вовы,sure,нароют с лихвой. Так шо скоро, после веселья отрымаешь глубокое похмелье, походу еще и депресняк.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:03 Ответить
Давно пора прижучить этих заробитчан!! Пусть все заробитчане, платят все налоги, а после уж просят от государства, себе высокие пенсии, своим детям хорошие школы и детсады, от государства хороших дорог и инфраструктуру!!
показать весь комментарий
27.10.2020 13:15 Ответить
неудачник? "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 1864 "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 4039
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
ледацюга? "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 6754 "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 8216
показать весь комментарий
27.10.2020 14:19 Ответить
В країні де більшість отримує зарплати у конверті, вирішили боротись із заробітчанами...
Але ж заробітчанин просто не платись податки, усе. на цьому шкода закінчена. Далі тільки плюси. Він зовнішній інвестор, приносить сюди валюту, його кошти створюють тут робочі місця.
А той хо отримує зарплату в конверті? Це конвертаційні центри, це чорний кеш, це злочинність, це дах правоохоронців, це корупція і т.п. То що ж насправді зло і з чим потрібно у першу чергу боротись?
показать весь комментарий
27.10.2020 15:37 Ответить
Государство выгнало этих людей из дому и ничего не обещает взамен налогов. Раскрытие банковской тайны означает, что бандиты, рекетиры не пропадут с голоду. Олигархов они не тронут, а средний класс будут щемить.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:56 Ответить
Насчет "Государство выгнало этих людей из дому" - брехня. Сами прорывались любыми путями. Лишь бы за бугор.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:16 Ответить
"Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки - Цензор.НЕТ 9994
показать весь комментарий
27.10.2020 16:17 Ответить
Ребята платят налоги по месту работы. И вместо того, чтобы создавать высокооплачиваемые рабочие места в Украине, их хотят заставить платить налоги дважды. Мерзкие гос чиновники.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:01 Ответить
Они видят деньги в чужом кармане, а сколько рабочих мест (и с какой оплатой)
создано ими в Украине - этого они не видят.
Люди САМИ нашли работу и уплатили налоги там, де нашли.
Налоговая пусть сначала разберётся с таможней.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:54 Ответить
Вони просто вже на голову нам залізли і серуть, а ми все мовчим і далі їх обираємо. Що за абсурд?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:26 Ответить
Против Ахметова налоговая не выступает - это свои.
По понятиям "украинской" налоговой платить за джидайский праздник жизни
обязаны исключительно гои.
Генри Форд описал это всё ещё в 1920 году в своей знаменитой книжке по данному вопросу.
В гугле есть - немножко скучно, но очень полезно.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:59 Ответить
Це нацизм, коли одна нація живе за рахунок іншої.Українці бідніють, а вони багатіють.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:20 Ответить
Ти про які таки податки вякаєш, чмо зажране? Ви, падлюки, створили людям робочі місця на батьківщині? Ні, ви створили умови, щоб народ залишав свої сім'ї, свою домівку і їхав світзаочі шукати заробіток. І витрачає свій заробіток в Україні, купуючи товари, в тому числі квартири в человєйніках, якими ви, падли, весь Київ загадили і на чому ви ж заробляєте. Вся економіка країни тримається на заробітчанах. Не будь їх, хто зна, що б з вами, зажерливими щурами, стало.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:16 Ответить
Страница 4 из 4
 
 