Наемники РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Марьинки, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 26 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Возле Марьинки противник произвел несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив неподалеку Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

Также читайте: Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский

Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 54 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 178 транспортных средств и 4 091 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента