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Наемники РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Марьинки, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Марьинки, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 26 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Возле  Марьинки противник произвел несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив неподалеку Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

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Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 54 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 178 транспортных средств и 4 091 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
зебик. завязывай с перемирием. все равно обосрался. хватит уже корчить из себя миротворца. не выходит у тебя каменный цветок
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26.10.2020 18:24
+5
угу. он сегодня уже бычку включал на совещухе с министром медицины. требовал там чего то достоверного. видимо до этого момента достоверность данных его не сильно заботила почему то.
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26.10.2020 18:29
+5
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3995
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26.10.2020 18:42
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А від провокаційного вогню не гинуть чи, що?
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26.10.2020 18:17 Ответить
А орочня встаёт из окопа и вопит что это провокационный огонь и воины ВСУ так и быть, могут не погибать.
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26.10.2020 18:19 Ответить
зебик. завязывай с перемирием. все равно обосрался. хватит уже корчить из себя миротворца. не выходит у тебя каменный цветок
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26.10.2020 18:24 Ответить
Нет к сожаленю этот дегенерат будет вести себя еще дебильнее..Проиграш на выборах активизирует зе-болячку
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26.10.2020 18:27 Ответить
угу. он сегодня уже бычку включал на совещухе с министром медицины. требовал там чего то достоверного. видимо до этого момента достоверность данных его не сильно заботила почему то.
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26.10.2020 18:29 Ответить
Я вижу два варианта - или начнут подтасовывать статистику по тестам или меньше тестировать. Оба подхода зебильные(( 10 тыс в сутки у нас будет до конца ноября..Шо дальше - ХЗ
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26.10.2020 18:57 Ответить
Ну Ок- припинили перемир'я. Що далі має відбуватися- твій сценарій, уважно слухаю.
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26.10.2020 18:30 Ответить
Бандиты наверное не знают что у Зеленского перемирие
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26.10.2020 18:27 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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26.10.2020 18:31 Ответить
хріново , що не святковим салютом з градів по Маріку ... може б когось до тями привело . хоча сказали б що то ЗСУ.
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26.10.2020 18:35 Ответить
Ранение есть самой настоящей боевой потерей!
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26.10.2020 18:39 Ответить
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3995
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26.10.2020 18:42 Ответить
Франціско Гойя, 1799 рік, "Los Catcappos".
Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5984
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26.10.2020 18:46 Ответить
Звоните Алиеву, он научит правильному перемирию и прекращению огня.
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26.10.2020 19:22 Ответить
Слуги народа просрали выборы. Может хватит прогибаться под наркомана и пора прекратить подыгрывать капитулянтам?
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26.10.2020 19:53 Ответить
Ввалити у відповідь і сказати, що це не ми. Ну а що, тільки "той стороне" можна?
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26.10.2020 19:55 Ответить
 
 