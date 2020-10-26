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Дегрик-Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Дегрик-Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова подала в суд по отношению к интернет-изданию mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа".

Как передает Цензор.НЕТ, в исковом заявлении, которое попало в руки редакции ua.news, фигурирует недавняя публикация mind.ua, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию истца.

В своём материале mind.ua сделали ряд заявлений, касающихся деятельности Алены Шевцовой и ФК "Леогейминг Пей", совладельцем которой она является. В частности, в иски требуют привлечь к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребовать с самого издания 1 млн грн.

Напомним, в июле 2020 года Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против сайта mind.ua. Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию истца. Таким образом, это уже не первый случай, когда интернет-издание занимается публикацией неправдивых данных об конкретном человеке без оснований и доказательной базы.

Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.

Другие судебные дела по защите деловой репутации, которые выиграла Алена Дегрик-Шевцова:

  • Март 2019 года – победа в суде у блогера Алексея Комахи. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и разбирательства стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой.
  • Сентябрь 2019 года – Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у издания "Народная Правда", которое в итоге удалило все неправдивые материалы.
  • Январь 2020 года – Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у интернет-издания "Апостроф", которое принадлежит ООО "Европейская медиа группа", который также размещал неправдивую информацию, порочащую деловую репутацию. Представители "Апострофа" подали апелляцию, однако в июле 2020 года проиграли и ее: Киевский апелляционный суд 7 июля 2020 года оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".
  • Февраль 2020 года – победа в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Одессы 10 февраля 2020 года.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Алена Дегрик, жена высокопоставленного сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР) Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не брезгует грязными методами.
В прошлом году в СМИ попала информация, согласно которой финансовые структуры Дегрик (как и она сама) стали фигурантами уголовного производства по факту отмывания денег, полученных преступным путем. Пожар в информационном пространстве тогда Алена Дегрик загасила путем щедрых финансовых вливаний в медиа (почему этим летом он вспыхнул вновь, расскажем как-нибудь). Одновременно Алена Дегрик-Шевцова предприняла шаги, чтобы уйти из-под удара де-юре.
Как мы писали ранее, Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше.
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26.10.2020 19:46
+8
не слишком ли часто она судится за защиту чести?
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26.10.2020 19:32
+6
Зробить рефлорацію і знов до суду !!))
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26.10.2020 19:34
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не слишком ли часто она судится за защиту чести?
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26.10.2020 19:32 Ответить
Зробить рефлорацію і знов до суду !!))
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26.10.2020 19:34 Ответить
Какой то монстр в судебных разбирательствах
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26.10.2020 19:35 Ответить
Не монстр, а профессионал!
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26.10.2020 19:40 Ответить
ну Аналов у нас в Киеве полно всяких... Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 2285
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26.10.2020 20:22 Ответить
обычно такие с честью оказываются такими пороками прям как эталон пороков.. как там в Евангелие...сказано--что Благими намерениями попадем прямо в Ад... Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 3858
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26.10.2020 20:24 Ответить
Был бы я журналистом трижды бы подумал прежде чем про неё писать. Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 19:41 Ответить
Так посмотрите как подана статья на Цензоре))) Ни одного лишнего слова)))
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26.10.2020 22:38 Ответить
Алена Дегрик, жена высокопоставленного сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР) Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не брезгует грязными методами.
В прошлом году в СМИ попала информация, согласно которой финансовые структуры Дегрик (как и она сама) стали фигурантами уголовного производства по факту отмывания денег, полученных преступным путем. Пожар в информационном пространстве тогда Алена Дегрик загасила путем щедрых финансовых вливаний в медиа (почему этим летом он вспыхнул вновь, расскажем как-нибудь). Одновременно Алена Дегрик-Шевцова предприняла шаги, чтобы уйти из-под удара де-юре.
Как мы писали ранее, Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше.
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26.10.2020 19:46 Ответить
Судя по количеству выигранных дел, охотно верю.
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26.10.2020 20:12 Ответить
Если отмывать казиношное бабло, то таких денег не жалко на раздачу по судам.
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26.10.2020 20:33 Ответить
Кто бы еще сделал аудит этим Tabletochk-ам Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 8632
По некоторым вторичным половым признакам так такая же "контора Никанора" Дегрік Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki - Цензор.НЕТ 7111
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26.10.2020 20:43 Ответить
ужос, какая склочная баба...
со всеми судится.
як у тій приказці - усім селом напалися, ледве відгавкалась
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27.10.2020 08:59 Ответить
 
 