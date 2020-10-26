РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4055 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 908 47
Венгрия (1540) Закарпатье (2392) МИД (6653) Кулеба Дмитрий (2629)

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба

Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на местных выборах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании. "Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья

По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии – ред.) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.

Кулеба заявил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать законодательством Украины.

Читайте также: Госсекретарь Венгрии Потапи агитировал на Закарпатье за "Партию венгров Украины". Требуем чтобы МИД дал этому оценку, - ОПОРА

"С прошлого года мы очень много сделали, чтобы возобновлять доверие в отношениях, и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что, поскольку все "в позитиве", можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мы готовы к конструктивному и откровенному разговору с венграми, но если они будут пренебрегать нашими интересами и нашим законодательством, мы будем предпринимать жесткие и четкие шаги. Потому что мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ", - резюмировал глава МИД Украины.

Напоминаем, 25 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка. Ранее агитацией за КМКС на Закарпатье занимался госсекретарь Венгрии Потапи.

Читайте: МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
И Пальчевскому надо гражданство Украины отменить, а как гражданина РФ - депортировать.
Или в обменный фонд пустить...
показать весь комментарий
26.10.2020 19:46
+14
анулювати реєстрацію партії венгрів Закарпаття, і все закінчиться.....
показать весь комментарий
26.10.2020 19:49
+10
Трусливая и сцыкливая неукраинская власть - почему? Потому, что хранит деньги украденные у народа Украины на Западе. Была б в Украине настоящая украинская власть и не по мове, а по духу, эти б два венгерских негодяя уже б тапочки давно на тюрьме шили. А остальные дорогу в Украину забыли.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Пальчевскому надо гражданство Украины отменить, а как гражданина РФ - депортировать.
Или в обменный фонд пустить...
показать весь комментарий
26.10.2020 19:46 Ответить
І яким боком Пальчевський до Угорщини...
показать весь комментарий
26.10.2020 19:52 Ответить
Не до Угорщини, а до заборони в'їзду.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:17 Ответить
В'їзду куди?
показать весь комментарий
26.10.2020 20:20 Ответить
В Україну.
Новость про те, як угорцям заборонили в'їзд до України.
Так я доповнюю, що Пальчевському теж треба заборонити в'їзд до України.
Бо він - громодянин РФ.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:51 Ответить
Нема тобі чим думати. Від слова "зовсім".
показать весь комментарий
26.10.2020 20:03 Ответить
анулювати реєстрацію партії венгрів Закарпаття, і все закінчиться.....
показать весь комментарий
26.10.2020 19:49 Ответить
На підставі чого?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:52 Ответить
було б бажання довести Сіярто до інфаркто Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7471 .....один з варіантів - закордонне фінансування з метою організації сепаратистських рухів
показать весь комментарий
26.10.2020 20:05 Ответить
Ще раз-НА ПІДСТАВІ ЧОГО? Ваших ХОТЄЛОК?
показать весь комментарий
26.10.2020 20:08 Ответить
Сепаратизм. Що неясно?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:13 Ответить
Респект, МЗС!!!
показать весь комментарий
26.10.2020 19:51 Ответить
Ну что, украинцы, голосовавшие в 2019 году за Зеленского и "Слугу народа", хуже не будет ???

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 44
показать весь комментарий
26.10.2020 19:51 Ответить
Тобто не проходить.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:53 Ответить
От рвачі.....
Це тому, що наша влада дозволяє.
Угорці ж бачать, як ворожі Україні сили здобувають голоси, то чому б не повторити..
Рашиздам можна, угорцям ні ?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:52 Ответить
Трусливая и сцыкливая неукраинская власть - почему? Потому, что хранит деньги украденные у народа Украины на Западе. Была б в Украине настоящая украинская власть и не по мове, а по духу, эти б два венгерских негодяя уже б тапочки давно на тюрьме шили. А остальные дорогу в Украину забыли.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:53 Ответить
"На тюрьме" де шили б, я вибачаюсь? У вашого сРаліна?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:55 Ответить
Сралин твой - мой Бандера.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:57 Ответить
І кого Бандера примусив у "тюрьме" щось "шить"? Прізвища, будь-ласка. Чи затули свою смердючу пельку.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:00 Ответить
у
показать весь комментарий
26.10.2020 20:22 Ответить
Бандеровцы врагов в тюрьму не садили, а расстреливали между двух смэрэк, а то и берёз. Время было такое - военное. Сейчас полувоенное, поэтому на тапочки.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:08 Ответить
Що, ватан, не подобаються українська мова і "Захід"?
показать весь комментарий
26.10.2020 19:57 Ответить
риторика пахнет зазаборьем Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2740
показать весь комментарий
26.10.2020 20:14 Ответить
Тетяна Чорновол
Вчора о 17:39
Ось, спочила душею. І так вже... 5 разі

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
показать весь комментарий
26.10.2020 19:55 Ответить
Еще и культурно написала. Правда совсем непонятное зебилам слово.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:58 Ответить
Там давно метелики в голові.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:02 Ответить
Та вона просто взірець адекватності у порівнянні з правлячим цирком.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:08 Ответить
Шо, опять? Неужели? А еще недавно Зеля в интервью рассказывал, как он порешал все проблемы с Венгрией в отличие от проклятого Пороха. Оказывается снова соврамши.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:57 Ответить
А знаєте ви хто такі мадьяри? Це ті самі цигани тільки родом з південного уралу та поволжжя.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:11 Ответить
ОБСЄ - лайно.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:37 Ответить
Чявел разом з кацапами,тре депортувати з України.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:40 Ответить
Если б они запретили въезд Сийярто, тогда это могло быть похожим на адекватный ответ. А так наказали каких то шестерок, чем поощрили дальнейшую агрессию. Все действия во внешней политике с позиции слабого.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:52 Ответить
Венгрия - член ЕС и НАТО, ради чего ссора? Агитировали? Так Закарпатье было мадьярским 1000 лет назад, Сталин его Украине подарил, вместе с мадьярами. В Берегово, каждый десятый, мову знает. Они МАДЬЯРЫ, и украинцами не будут никогда.
показать весь комментарий
27.10.2020 01:53 Ответить
Та ніякої мадярщини не було 600 років, була Туреччина і Австрія. І що? Мадяри програли дві війни, азіати опущені. Або асимілюються, або виїдуть. А в Береговому зараз будуються нові приміщення для Нацгвардії. А нацики - україномовні, не сци)))
показать весь комментарий
27.10.2020 11:18 Ответить
Ве́нгры в Украи́не - одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины с IX века. Арифметику изучала?)))
показать весь комментарий
27.10.2020 13:21 Ответить
В 1247 году Берегово получило статус города. Сколько ему лет?
показать весь комментарий
27.10.2020 13:24 Ответить
А восстанавливал Берегово венгерский король Белла IV, на месте разрушенного города Лампертхаза
показать весь комментарий
27.10.2020 13:28 Ответить
 
 