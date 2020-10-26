Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на местных выборах.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании. "Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.
"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии – ред.) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.
Кулеба заявил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать законодательством Украины.
"С прошлого года мы очень много сделали, чтобы возобновлять доверие в отношениях, и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что, поскольку все "в позитиве", можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мы готовы к конструктивному и откровенному разговору с венграми, но если они будут пренебрегать нашими интересами и нашим законодательством, мы будем предпринимать жесткие и четкие шаги. Потому что мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ", - резюмировал глава МИД Украины.
Напоминаем, 25 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка. Ранее агитацией за КМКС на Закарпатье занимался госсекретарь Венгрии Потапи.
Пожалуйста, подождите...
Или в обменный фонд пустить...
Новость про те, як угорцям заборонили в'їзд до України.
Так я доповнюю, що Пальчевському теж треба заборонити в'їзд до України.
Бо він - громодянин РФ.
Це тому, що наша влада дозволяє.
Угорці ж бачать, як ворожі Україні сили здобувають голоси, то чому б не повторити..
Рашиздам можна, угорцям ні ?
Вчора о 17:39
Ось, спочила душею. І так вже... 5 разі