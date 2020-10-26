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Осужденный за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Осужденный за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья

Приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша освободили от наказания, учитывая болезнь, которая угрожает его жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

Как отмечает издание, Богунский районный суд Житомира своим постановлением от 1 октября 2020 освободил осужденного Ганыша от отбывания наказания. Согласно тексту постановления, адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.

Ганиш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суда предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".

В решении суда отмечается: "С учетом непосредственно исследованных надлежащих и допустимых доказательств, судом установлено, что (Ганыш) болеет тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания согласно п.1 раздела восьмого Переченя болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению".

Собеседник  УП отметил: "Суд вынес решение незаконно ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такое определение должна выдавать специальная комиссия.

Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, приговоренный ранее к 12 годам за госизмену и находившийся на свободе

Как сообщалось, Днепровский райсуд Киева 19 ноября 2018 года приговорил экс-депутата из Крыма Ганыша к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании российской "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ. До января 2016 года он находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора - под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК двух созывов.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
Завтра оживет и пойдет ***** руззЬгій мір строить Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7180
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26.10.2020 20:08
+29
а коррумпированного судью , его освободившего , нужно кинуть на нары освобождённого Ганыша . чтоб и другим " гуманным " судам неповадно было .
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26.10.2020 20:05
+21
Зебіли - видайте йому ще допомогу на лікування ...
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26.10.2020 20:05
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а коррумпированного судью , его освободившего , нужно кинуть на нары освобождённого Ганыша . чтоб и другим " гуманным " судам неповадно было .
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26.10.2020 20:05 Ответить
Зебіли - видайте йому ще допомогу на лікування ...
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26.10.2020 20:05 Ответить
Единичные случаи попадания в СИЗО и на Зону и то, не дадут нормально посидеть, тяжко и резко заболевают, как-будто мор напал, лежат пластом , а потом вскакивают и бегут подальше Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 9971
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26.10.2020 20:06 Ответить
))))))
А нет там пару маньяков больных ?
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26.10.2020 20:07 Ответить
Роман Навиров одобряет!
Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 6858
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26.10.2020 20:07 Ответить
вот увидите что этот гыныш завтра будет в кацапие,а после завтра поливать Украину грязью в студии сливного бочка или соловьинного помета
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26.10.2020 20:21 Ответить
Завтра оживет и пойдет ***** руззЬгій мір строить Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7180
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26.10.2020 20:08 Ответить
слиняет в намКрыш и сразу поправится
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26.10.2020 20:19 Ответить
Так это и козе понятно. Интересно другое, возьмут за яйца судью который за бабло вынес такое решение? 100пудово за бабло.
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26.10.2020 20:23 Ответить
Зачем? Если можно и у нас баллотироваться - как штепа в Славянске или лозинский на Кировоградщине.
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26.10.2020 22:41 Ответить
При Порохе никто не сидел, да дебилы?
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26.10.2020 20:09 Ответить
Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7683
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26.10.2020 20:11 Ответить
Житомир ватный город. 50/50
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26.10.2020 20:16 Ответить
Ой, я это уже слышала : " По актировке, врачей путевке,
Я покидаю лагеря.

И вот я покидаю мой суровый край,
А поезд все быстрее мчит на юг.
И всю дорогу молю я Богу:
«Приди встречать меня, мой друг!» Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 7754
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26.10.2020 20:16 Ответить
Пенсию не забудьте назначить по инвалидности - человек же болен... Осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья - Цензор.НЕТ 8703
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26.10.2020 20:16 Ответить
Преступники имеющие справку о болезни (бородавки, грибок ногтей, лишай, перхоть, угревая сыпь и пр.) взятию под стражу не подлежат и от дальнейшего отбывания наказания освобождаются
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26.10.2020 20:16 Ответить
а ожиріння рахується ?
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26.10.2020 20:25 Ответить
просто трындец... Особенно на фоне недавней истерики зеленского про "сдачу Крыма"
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26.10.2020 20:17 Ответить
Добити кувалдою щоб не мучився.
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26.10.2020 20:30 Ответить
Такая гуманность не допустима! Вот так у нас выполняются законы и в чьих руках они находятся. Думай Те!!!Так было,есть и ещё неизвестно сколько это будет продолжаться.При этих зелёных полнейшая безнадёга.
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26.10.2020 20:32 Ответить
висновок медкомісії: мозоль на жопі- потребує свіжого повітря в парках лугандона
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26.10.2020 20:34 Ответить
Запасайтесь довідками від лікарів і робіть протизаконне що хочете.
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26.10.2020 20:42 Ответить
кацапи такого тільки на цвинтар відпустили б....
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26.10.2020 21:03 Ответить
А в жо.у перед тем как выпустить расцеловали?
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26.10.2020 21:44 Ответить
грипп... сифилис мозга, ***************, и другие формы русскаго мира...
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26.10.2020 21:47 Ответить
Откупился падло 100%, у всех такие болезни в таких ситуациях одни и те-же - воспаление хитрости.
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26.10.2020 21:57 Ответить
Церроз? Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 22:13 Ответить
На операцию его в госпиталь правого сектора! Ржавый нож для операции подготовим и рауш наркоз первой мировой войны тоже.
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26.10.2020 22:25 Ответить
Зная продажность украинских судов, как то не верится в "тяжелую болезнь" этого ушлепка
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27.10.2020 03:11 Ответить
Было дело, я "усиленно оттягивал конец" (с) по делу о мошенничестве, (очень грамотно кинули клиента) при помощи справок. Просто было нужно время собрать по областям Украины данные об аналогичных преступлениях данной группы. Получал из МВД чере депутатский запрос. После передачи "папиров" в зале суда, все вопросы отпали. Человеку вернули имущество и недвигу.
Просто был тактический ход.
Но судей выносивших приговоры в пользу кидал, по ст.ст. 209 (предикатная), 396 привлечь не удалось.
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27.10.2020 03:30 Ответить
Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я - Цензор.НЕТ 2729
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27.10.2020 08:20 Ответить
кариес?????
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27.10.2020 09:02 Ответить
Треба ж місце для Стерненка звільнити.
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27.10.2020 10:08 Ответить
 
 