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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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выборы (24317) голосование (1382) переселенцы (517) Резников (1167)

Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников

Впервые за шесть лет войны на Донбассе внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах в Украине.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что все, кто имеет право голосовать, должны иметь возможность его реализовать, если это не подвергает рискам. Меня очень огорчает тот факт, что кто-то был ограничен в своем праве проголосовать. И я бы хотел все-таки с позитивом смотреть на ситуацию: впервые за шесть лет войны, которая происходит с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Раньше этого права у них не было. На местных выборах 2015 года у них не было возможности голосовать, потому что было ожидание, что они вернутся назад и смогут голосовать в Горловке, Донецке и т.д.", - сказал чиновник.

Резников также указал, что 1,5 млн украинцев сегодня считаются внутренне перемещенными лицами, поскольку они зарегистрированы в соответствующем реестре, но, по некоторым данным, постоянно проживают на подконтрольной территории Украины 1 миллион человек.

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"500 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, на самом деле, проживают на сегодняшний день на временно оккупированных территориях. И в зависимости от ограничений, которые есть на КПВВ, они не пересекают линию разграничения. И они зарегистрированы по всей территории Украины, они не зарегистрированы на территории Донецкой или Луганской областей. Они зарегистрированы и в Киеве, и в Харькове, вернулись на временно оккупированные территории, и остались там на период карантинных ограничений", - отметил министр.

Также читайте: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Так вот почему понавыбирали ОПЗЖ и Шариёв - даунбасячий покацапленный скот допустили к урнам..
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26.10.2020 20:12
+19
Сомнительное достижение...
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26.10.2020 20:11
+18
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, - Резников

-----------------------------------
Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
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26.10.2020 20:18
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Сомнительное достижение...
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26.10.2020 20:11 Ответить
Достижения слишком убедительные и явные.
Теперь эта зараз синяя по всей стране.
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26.10.2020 20:12 Ответить
Даунбас,це розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!))
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26.10.2020 20:18 Ответить
Учитывая то,что это оно в своем большинстае голосовало Бойко с Рабиновичами,то таки да!
И за что такое счастье Украине?
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26.10.2020 21:11 Ответить
Ну шо вы зелёные твари врёте то?
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26.10.2020 20:12 Ответить
Так вот почему понавыбирали ОПЗЖ и Шариёв - даунбасячий покацапленный скот допустили к урнам..
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26.10.2020 20:12 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!))
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26.10.2020 20:23 Ответить
Наголосували етіть колотіть, за зажиддя та шарійовців.
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26.10.2020 20:13 Ответить
я втретє голосував без прописки ! закон це не забороняє , було б бажання !
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26.10.2020 20:15 Ответить
мы заметили
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26.10.2020 20:17 Ответить
Боже мой! Счастье-то какое!
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26.10.2020 20:17 Ответить
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, - Резников

-----------------------------------
Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
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26.10.2020 20:18 Ответить
А местных выборов то за эти шесть лет было О-ГО-ГО сколько!!! Аж один раз!
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26.10.2020 20:18 Ответить
Уж лучше они не голосовали бы за шесть лет войны вата так и не излечилась и голосует за врагов опзж и и других шариковых
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26.10.2020 20:18 Ответить
Для ментальності шість років це лише мить!!)))
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26.10.2020 20:21 Ответить
Удивительно, что эти лица ***** не выбрали.
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26.10.2020 20:19 Ответить
Чому кожен з приводів пліснявих радіти відгонить прокацапською зрадою?
Вони чи реально упороті, чи реально цинічні.
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26.10.2020 20:20 Ответить
...і завели в міські ради кацаппську мерзоту.
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26.10.2020 20:21 Ответить
перемещенное население, которое живет на два дома, и в 2014 принимал участие в референдуме, продал страну оккупанту. Пусть докажут что не ходили на референдум.
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26.10.2020 20:21 Ответить
Кому потрібні їх докази ??? Ігноруючи вибори ,ти опосередковано берешь участь в виборах!! Бездіяльність , це різновид діяльності !!))
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26.10.2020 20:30 Ответить
відповідь незабаром - бабло
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26.10.2020 20:26 Ответить
Мы уже видели их "рэфэрэндум" ... Теперь они "перемещённые " особы, но опять хотят голосовать....Может уже хватит?
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26.10.2020 20:26 Ответить
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))
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26.10.2020 20:32 Ответить
Громадяни держави Україна- в першу чергу. Плюс етнічні Україні
Ніц по всьому світу.
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29.10.2020 20:41 Ответить
І це реальна демократія- подобається це комусь чи ні. Бо вони такі самі українці та мають право голосу.
Хтось заперечить?
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26.10.2020 20:27 Ответить
Французи після війни курв стригли наголо, щоб усі бачили хто німім уі за пайку смоктав- ось це і є демократія, Додику. В Ізраїлі, до речі, араби не голосують.
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26.10.2020 20:30 Ответить
Тому ти в США здриснув, що тобі право голосу не дали, расист?
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26.10.2020 20:32 Ответить
Це ти із Ізраїля здристнув, бо лопати злякався.
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26.10.2020 20:33 Ответить
Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников - Цензор.НЕТ 4997 Дмитро Черних 794bd8a2
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))))
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26.10.2020 20:35 Ответить
Бен-зона
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26.10.2020 20:36 Ответить
Да.
Среди этих людей, много таких, кто бегал по референдумах и орал на митингах антиукраинские лозунги.
Пускай для начала, подтвердят, что они лояльные граждане Украины!
А уже потом, могут голосовать.
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26.10.2020 20:30 Ответить
Юджин, мені здається, сам із таких.
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26.10.2020 20:32 Ответить
Или просто бот.
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26.10.2020 20:33 Ответить
Альо, ти що самоліквідувався ???))
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26.10.2020 20:33 Ответить
демократія це дає права голосу кожному дурню -Сократ .
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26.10.2020 21:50 Ответить
Какое счастье!
Мы дали возможность голосовать людям, которые призвали войну в наш дом!
Которые оскверняют мемориалы и которые прожив в Украине всю свою жизнь, ненавидят Украину!
За редким исключением, все эти адепты шария и опзж, просто моральные уроды и генетический мусор.
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26.10.2020 20:28 Ответить
Это моя мысль.
Не нравится, не слушай.
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26.10.2020 20:32 Ответить
братский огонь
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26.10.2020 20:28 Ответить
Ну с "синими" все и так ясно, свой лохторат они имеют ( в извращенный способ) но шмария как вытащили? Это же даже не днище ( дальше только мат)
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26.10.2020 20:32 Ответить
Брехня!я приймав участь у голосуванні 19-го. віддав голос проти зеленої погані!
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26.10.2020 20:44 Ответить
Они все проголосовали за жопоблок . Теперь будет интересно - Мэры городов с одной стороны , напротив депутатов с другой ... . Но все наблюдатели признали выборы в Украине самыми демократичными )) .
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26.10.2020 21:12 Ответить
Воно і видно що риги набрали голосів.
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26.10.2020 22:14 Ответить
Ми помітили й жахнулися. Більше не потрібно такої довіри.
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26.10.2020 22:23 Ответить
Оно и видно по тому сколько голосов получили РыГи и петуШарий.
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26.10.2020 22:27 Ответить
Вот вообще не понимаю, почему они имеют права голоса? Их голос остался в даунбасе, пусть там открывают рты.
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26.10.2020 22:44 Ответить
стадо непуганых идиётов ..плять, 2/3 стада просидело день выборов на диванах , плять а теперь кричат "шо вы там нам наголосовали.. " ...наслаждайтесь теперь жопоблоками и шмариями...
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26.10.2020 23:39 Ответить
Ну СН же именно этого и добивались, расчитывая, что кочующие сепары по всей Украине проголосуют за них.

Вышло иначе - сепарье проголосовало за ОПЗЖ, а СН вылетела в трубу.
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27.10.2020 01:51 Ответить
Вот откуда уши торчат у этих всех зеленых папусов-клоунов и зажопных, продажных, ослиных шкур? 1,5 млн ушастых тушканчиков заскочили к нам, чтоб мы, украинцы, убедились еще раз, что это, прокацапное быдло, реально существует и воюет с нами всей своей кацапской ********** стаей? Будь вы, - убийцы и суки, - и все ваше гнилое потомство прокляты на нашей святой, от пролитой вами крови, украинской земле, присно и на веки веков! Когда вы уже сгниете вместе со своим унылым совком в своих плеснявых душонках?..
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27.10.2020 05:20 Ответить
на донбассе уже на голосовали.
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27.10.2020 10:56 Ответить
 
 