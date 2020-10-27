Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников
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Впервые за шесть лет войны на Донбассе внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах в Украине.
Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что все, кто имеет право голосовать, должны иметь возможность его реализовать, если это не подвергает рискам. Меня очень огорчает тот факт, что кто-то был ограничен в своем праве проголосовать. И я бы хотел все-таки с позитивом смотреть на ситуацию: впервые за шесть лет войны, которая происходит с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Раньше этого права у них не было. На местных выборах 2015 года у них не было возможности голосовать, потому что было ожидание, что они вернутся назад и смогут голосовать в Горловке, Донецке и т.д.", - сказал чиновник.
Резников также указал, что 1,5 млн украинцев сегодня считаются внутренне перемещенными лицами, поскольку они зарегистрированы в соответствующем реестре, но, по некоторым данным, постоянно проживают на подконтрольной территории Украины 1 миллион человек.
"500 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, на самом деле, проживают на сегодняшний день на временно оккупированных территориях. И в зависимости от ограничений, которые есть на КПВВ, они не пересекают линию разграничения. И они зарегистрированы по всей территории Украины, они не зарегистрированы на территории Донецкой или Луганской областей. Они зарегистрированы и в Киеве, и в Харькове, вернулись на временно оккупированные территории, и остались там на период карантинных ограничений", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Теперь эта зараз синяя по всей стране.
И за что такое счастье Украине?
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Отсюда и результат.
Жоппоблок прошёл в Киевсовет именно из того, что дали право голосовать лугандонам, оселившимся в Киеве.
5 лет назад у лугандонцев не было права голосовать в Киеве и поэтому тогда на местных выборах 2015 года Жоппоблок не прошёл в Киевсовет.
Врагам Украины нельзя давать право голосовать в Украине, по определению. Ибо они голосуют за уничтожение Украины, она им не нужна.
Вони чи реально упороті, чи реально цинічні.
Ніц по всьому світу.
Хтось заперечить?
Євгенич,хто такі ,на твій погляд ,українці ??)))))
Среди этих людей, много таких, кто бегал по референдумах и орал на митингах антиукраинские лозунги.
Пускай для начала, подтвердят, что они лояльные граждане Украины!
А уже потом, могут голосовать.
Мы дали возможность голосовать людям, которые призвали войну в наш дом!
Которые оскверняют мемориалы и которые прожив в Украине всю свою жизнь, ненавидят Украину!
За редким исключением, все эти адепты шария и опзж, просто моральные уроды и генетический мусор.
Не нравится, не слушай.
Вышло иначе - сепарье проголосовало за ОПЗЖ, а СН вылетела в трубу.
апусов-клоунов и зажопных, продажных, ослиных шкур? 1,5 млн ушастых тушканчиков заскочили к нам, чтоб мы, украинцы, убедились еще раз, что это, прокацапное быдло, реально существует и воюет с нами всей своей кацапской ********** стаей? Будь вы, - убийцы и суки, - и все ваше гнилое потомство прокляты на нашей святой, от пролитой вами крови, украинской земле, присно и на веки веков! Когда вы уже сгниете вместе со своим унылым совком в своих плеснявых душонках?..