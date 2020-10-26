РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
2 718 72
Власенко Сергей (1361) местные выборы (2145) явка (146) Батькивщина (2004)

Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Низкая явка на местных выборах 25 октября - угрожающая тенденция. Это говорит о том, что люди не до конца понимают значение органов местного самоуправления.

Об этом заявил народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если говорить об общих тенденциях, то первой угрожающей тенденцией я считаю низкую явку. Конечно, многие не пришли, опасаясь COVID-19. Но столь низкая явка свидетельствует о том, что люди еще не до конца оценили значение органов местного самоуправления. То есть люди активнее идут на общенациональные выборы, чем на местные. И конечно, низкая явка немного искажает волеизъявление общин и точно делает органы местного самоуправления не до конца легитимными", - считает нардеп.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Зєбіли! Ви вже поставили на аватарку цифру 8? Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 5276 Не стісняйтесь!

Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 9323
показать весь комментарий
26.10.2020 20:27
+20
Уласєнко знайшов нарешті винного в програші , це низька явка та іван суліма Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 6736 ,, який погано агітував на ЦН .
показать весь комментарий
26.10.2020 20:30
+16
Это он так говорит потому что партия матькивщина на этих выборах в глубоком пролете....имела бы результат пел бы по другому...это же йулек...
показать весь комментарий
26.10.2020 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєбіли! Ви вже поставили на аватарку цифру 8? Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 5276 Не стісняйтесь!

Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 9323
показать весь комментарий
26.10.2020 20:27 Ответить
Є ідея (за аналогією з Днем контрацепції, коли вітають різних гіндонів). До завершення каденції Ослобородька пропоную вважати 25 жовтня Всеукраїнським днем орального сексу.
Бо зебіли вчора зробили сасай Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 453
показать весь комментарий
26.10.2020 20:37 Ответить
День ЗЕленого орала. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 1132
показать весь комментарий
27.10.2020 01:58 Ответить
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
показать весь комментарий
27.10.2020 04:19 Ответить
Сможет подработать техническим кандидатом!
Правда, возможно прийдется поменять фамилию...
показать весь комментарий
26.10.2020 21:00 Ответить
Иди на пенсию вместе с Бахиней.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:28 Ответить
Чушь собачья.
Принцип демократии: голоса непришедших пропорционально распределяются согласно голосов пришедших.
А вот, Власенко, наверное, хочет, чтобы голоса непришедших автоматически считали бы за Юлю - такого не бывает.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:28 Ответить
Навіть ігноруючи вибори ,ти опосередковано є участником виборчого процеса !!))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:59 Ответить
як?
показать весь комментарий
26.10.2020 21:08 Ответить
тілько голоси тих, хто прийшли, розподіляються між партіями. тих, хто не прийшов, взагалі не існує для виборів. Бо не береться загальна кількість населення, але лише ті, хто узяв участь.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:11 Ответить
Проте обрана влада існує для громадянина ,який не голосував!!))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:21 Ответить
ну да є кому помить кості, коли вводить карантин.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:09 Ответить
Это он так говорит потому что партия матькивщина на этих выборах в глубоком пролете....имела бы результат пел бы по другому...это же йулек...
показать весь комментарий
26.10.2020 20:28 Ответить
Бо "Батьківщина" багато де пролетіла.
Якби був успіх, було би все Ок для Власенка и Ко.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:29 Ответить
многие не пошли голосовать из-за эпидемии. побоялись цепануть корону
показать весь комментарий
26.10.2020 20:30 Ответить
вали уже нахер с юлькой!
показать весь комментарий
26.10.2020 20:30 Ответить
Уласєнко знайшов нарешті винного в програші , це низька явка та іван суліма Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 6736 ,, який погано агітував на ЦН .
показать весь комментарий
26.10.2020 20:30 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 3477
показать весь комментарий
26.10.2020 20:34 Ответить
Де??Де подівся Ванюша???))))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:02 Ответить
Випробовує гіркі борошна ураження багіні. Така вже його частка Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 2425
показать весь комментарий
26.10.2020 21:09 Ответить
Лишили довольствия Ванюшу, по результатам работы перевели на ADSL😁
показать весь комментарий
26.10.2020 22:01 Ответить
Ну зачем Вы так?? Ванюша клаву от усердия раздолбал. Злые вы все! Ох, чую, уйдёт он от нас !
показать весь комментарий
26.10.2020 21:38 Ответить
"Не до конца легитимными" это как "не совсем беременная". Юрист, а мелет хрень.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:31 Ответить
Дык, он имел ввиду не тот конец, а который в его в штанах))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:33 Ответить
У вечных сидельцев в ВР - у партии Батькивщина - полный обсир: по всей стране либо с трудом залезли в рады, либо пролетели совсем.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:34 Ответить
Суми обрали наново мера-бютівця.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:13 Ответить
Значит, он не сильно афишировал, что бютовец.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:37 Ответить
що ти мелеш? там нічого афіширувать. мер бют і у місцеву раду теж бют пройшов.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:07 Ответить
Если не брать во внимание этого гришу , то действительно надо вводить штрафы за не явку на выборы избирателя....как сделано во многих странах....
показать весь комментарий
26.10.2020 20:38 Ответить
а где такое есть? Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 5702
показать весь комментарий
26.10.2020 21:30 Ответить
Могло бы быть в Северной Корее, но там нет выборов ))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:53 Ответить
Прошу назвать приклади країн з таким цікавим законодавством...
показать весь комментарий
27.10.2020 04:24 Ответить
В Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в €50. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до €125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Граждане, которые окажутся на момент выборов за границей, обязаны проголосовать заранее. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей. Практика наложения штрафов в размере от €25 до €70 существует также в Италии, Германии, Австрии, на Кипре и в Люксембурге.С 1924 году участие в выборах обязательно для жителей Австралии. Благодаря введенному штрафу, который сейчас составляет около $13, явка, как правило, превышает 90%. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин.В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от $20 до $200 предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. Похожая практика принята в Бразилии.Гораздо более жесткая система действует в Пакистане, где избирателю-«прогульщику» в лучшем случае грозит штраф $60, а в худшем - каторжные работы сроком до пяти лет. В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около $14, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. В Египте сумма штрафа не превышает $1,
показать весь комментарий
27.10.2020 17:10 Ответить
Ясно... Дякую... Значить, в Україні більш детально дотримуються Декларації прав народу і громадянина... Тому що в нашій Конституції, а також чинному законодавстві, що видане на її розвиток, гарантується лише право вибирать і буть вибраним... З точки зору Декларації, примушення до участі в виборах є дискримінацією...
Питався австралійця про цю норму. Написав, що йому не відомі факти притягнення до відповідальності за ухилення від голосування... Одне з трьох - або австралійці "законослухняні", або він живе там, де такі порушення відсутні, або норма права "мертва" і не застосовується... (пояснив, що штраф був введений давно, з-за малої кількості населення, що не давало змоги створить повноцінні органи влади. Саме з-за "розпорошеності" населення і великих відстаней у них застосовується голосування поштою. Вони отримують бюлетні, де вказана адреса виборчої комісії, вони їх заповнюють і надсилають...). А в більшості країн, я думаю, ця норма права теж "мертва"...
показать весь комментарий
27.10.2020 17:47 Ответить
Скоро с такими темпами наша страна будет мертва..... Конституция об нее вытерли ноги все ... и не дай Бог, а это может случиться вата начнет вытереть об флаг ноги в центре Киева...а мы будем смотреть и говорить о всяких Декларациях....т.е озабоченность показывать и говорить что так нельзя.... извини но такой расклад достал... может я не прав (может)
показать весь комментарий
28.10.2020 18:44 Ответить
Скажи мені, будь ласка, я в який бік зміниться відношення громадянина до держави і його вибір, коли ця держава жене його на виборчу дільницю загрозою покарання?...
показать весь комментарий
28.10.2020 18:46 Ответить
Не знаю (((
показать весь комментарий
28.10.2020 19:53 Ответить
А я знаю... В негативний... І буде сприймать державу, не як свого захисника, а як насильника...
показать весь комментарий
28.10.2020 20:00 Ответить
Интересно, а что значит фраза "не до конца легитимные"?
показать весь комментарий
26.10.2020 20:38 Ответить
это "с краечку"
показать весь комментарий
26.10.2020 20:43 Ответить
На півшишечки... Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 9074
показать весь комментарий
26.10.2020 22:15 Ответить
Возможно от бороды до пупка.
показать весь комментарий
27.10.2020 06:51 Ответить
За те, що Батьківщина розіслала в день виборів смски із закликом голосувати за себе, красивих, вас по судах мали затягати. Тільки не кажіть, що це підстава, у наших політиків завжди так: як візьмуть за сраку, то це підстава та політичні репресії.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:41 Ответить
директриси шкіл слали смс батькам.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:14 Ответить
Суто иоскальське-Царь хороший ,а бояре!!))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:23 Ответить
Очепятка-Москальське, перепрошую !!))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:24 Ответить
А родители посылали обратно.
показать весь комментарий
27.10.2020 06:53 Ответить
сирожа, надо еще разок с бабушкой съездить на массаж в отель на буковине. втихаря
показать весь комментарий
26.10.2020 20:42 Ответить
Фу- у-у-у!! Шо это так завоняло... Ааа, это порошавки забздели при упоминании фамилии Власенко )))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:48 Ответить
Аметисте! Широко вживаних технологій передачі запахів через Інтернет поки що немає! Розробки є, так. Але розробки то таке.
Тому, Аметисте, перевір штані й трусєля! Схоже, ти обгидився, Аметисте!
показать весь комментарий
26.10.2020 20:53 Ответить
То у нього "психологічне навіювання"... Є така особливість у людей з багатою уявою...
показать весь комментарий
27.10.2020 04:28 Ответить
Сирожа!.. перелогинься!.. ты никому не интересен!
показать весь комментарий
26.10.2020 20:57 Ответить
За 29 років ви зневірились в очах українського виборця.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:51 Ответить
"не до конца легитимными", бо Жулька на місцевих виборах потерпіла крах. Цікаво те, що вона жопу рвала на всіх телеканалах проти вільного ринку землі. А список партії "Батьківщина" до Київської обласної ради очолив син одіозної регіоналки Тетяни Засухи, яка орендує землю у селян Київської та Житомирської областей. І як розказують селяни, нелегально скуповує за копійки земельні паї. Правда охочих продати свій пай щось не дуже рясно.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:51 Ответить
Київ. Понеділок. Вулицею туди-сюди сновигають тривожно настовбурчені кияни у масках. У повітрі пахне осінню та коронавірусом.
Раптом щось двічі прохурчало у повітрі. Перше хурчання супроводжувалося неприємними женськими матюками, як зазвичай матюкаються продавчині на продуктовому базарі. То на зеленій парасольці кудись летіла Верещук.
Із другим хурчанням щось в окулярах та з екстравагантною косою на голові пропіворило "лю-ю-юбі мої-ї-їїї..."
Обидві падорви швидко зникають за обрієм. Через приблизно півхвилини звідти пролунав приглушений вибух.
Голос мудила з автобусної зупинки: "Долітались, *****".
Завіса.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:53 Ответить
помню как Сирожа Власенко весной 2019 года обвинял лично Порошенко в убийстве Гандзюк.. ну, тогда тренд был такой, во всем обвинять Порошенко..
и вот прошло 1,5 года, и где сейчас Порох и где сейчас баба Йуля..
Порох во власти, а "Матькивщина" в ...опе..
Сирожа!.. ты тоже в ..опе!..
ЗЫ. уверен, ты уже встречался с руководством ОПЗЖ и закидывал туда удочку.. ))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:55 Ответить
Единственное что для вас показали эти выборы, это то, что после будущих парламентских выборов, Тимошенко прийдется сменить работу.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:57 Ответить
Піде на пенсію ,вже довно час онуків бавити !!!А то ВОНА працює,ВОНА працює !!)))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:03 Ответить
Да какая пенсия! Депутаты на пенсию не выходят, за народ умирают на рабочем месте.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:03 Ответить
А вибори показали що на обрії з"явилась реальна загроза суверенітету України,зажопінці і Ко !!!)))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:05 Ответить
Якби-то тільки на обрії, а то ж в самому Києві, - в ОПУ, в Раді і т.д.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:06 Ответить
Партия бабушки Юли уже все. Совсем все. Навсегда все.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:32 Ответить
низкая явка означает, что людям все равно. Они уже никому не верят... Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 442
показать весь комментарий
26.10.2020 21:33 Ответить
Вот это ближе всего к дейстсительности.
Людям конечно не всё равно, но практически одинаковое недоверие ко всем участникам выборов делает поход на участок бессмысленным.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:59 Ответить
Чмошники свидетели секты святой йули не могут поверить что конец уже близенько)
показать весь комментарий
26.10.2020 22:01 Ответить
Политический конец ТЮ уже давно настал. Практически тогда, когда она устроила клоунаду с коляской на Майдане.

Просто тугодумы из ее кружка пропустили этот момент и все ждут второго пришествия. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
27.10.2020 01:56 Ответить
Ну так в Евросоюзе на выборах тоже низкая явка нередко, так что там не легитимные все что ли.

- октябрь 2020, в Чехии на выборах в органы местного самоуправления явка составила 38%
- июнь 2020, второй тур муниципальных выборов во Франции, явка - 40%
- парламентские выборы в Румынии 2012 год, явка - 41,8%...

Все легитимно, если такой закон. Или нужно принимать закон, что при явке ниже 50% (60%...) выборы признаются несостоявшимися, или как в Австралии - голосовать обязан, иначе наказание.
показать весь комментарий
26.10.2020 22:14 Ответить
Очень понятное волеизьявление! Никаких выборов в аандемию, парадов и концертов и подобноного скопления людей! Вакцину изобретите сначала.... а потом все остальное...
показать весь комментарий
26.10.2020 23:55 Ответить
Ну що це за французька мова? Як це народ не розуміє важливості місцевих виборів?
Та скажи прямо - народ вас всіх посилає нах, бо ви за#бали.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:55 Ответить
Ну конечно.
Если Юля пролетела везде стремительным домкратом, то это неправильные выборы. Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними - Цензор.НЕТ 487
показать весь комментарий
27.10.2020 01:53 Ответить
Именно так. И если бы выборы выиграла жулька,это же косоглазое тело верещало,что легитимнее выборов еще не было на планете. Может поэтому они и в канаве?
показать весь комментарий
27.10.2020 06:44 Ответить
Теперь и "слуги" с "искренней убежденностю" заноют, что выборы "нелигоИНТИМНЫЕ" и могут ещё требовать проведения повторных. "Пяти вопросов" ведь маловато, надо ещё.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:01 Ответить
 
 