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Новости Политика Украины
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Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, - временный поверенный в делах США в Украине Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, - временный поверенный в делах США в Украине Квин

Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы, сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Эмине Джапарова выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России в Донбассе и незаконной оккупации Крыма. В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

В свою очередь Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джеппар также выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г.Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами в рамках Крымской платформы, - Джапарова

Автор: Роман Свиридович
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God bless America ...
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26.10.2020 22:35 Ответить
Америка країна свободи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.10.2020 23:30 Ответить
Куин. Квин - то птиця КВНу.
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27.10.2020 09:46 Ответить
На Донбассе, а не "в Донбассе". Или Цензор признает суверенитет этого края? Вот жеж сепарюги ))
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27.10.2020 11:09 Ответить
Ніяка "платформа" не допоможе, якщо військовою силою не витурити росіян з Криму.
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27.10.2020 11:46 Ответить
 
 