Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После подведения итогов местных выборов всем участникам политического процесса стоит сосредоточиться на нормальной работе.
Такой совет дала в комментарии Цензор.НЕТ Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа".
"Каких-то больших угроз от этих выборов нет. Вопросы общегосударственного значения будут решаться, по-прежнему центральной властью - президентом и парламентом. Возможно, будет больше турбулентности в парламенте, как следствие - эмоций, которые еще остались неотработанными за время местных выборов. Но низкая явка на местных выборах свидетельствует, что люди в определенной степени устали от политики, от агитационного давления политиков. Они хотели бы больше спокойствия и нормальной работы. На этом и стоит сосредоточиться всем участникам политического процесса - как на центральном уровне, так и на местах", - уверена Кравчук.
Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Пожалуйста, подождите...
ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
Вы это можете назвать "недостатком коммуникаций", я бы это назвал коллапсом центральной власти.
пока что зележопая "центральная власть" только все валила.
И именно поэтому (!) люди голосовали за Кличка, Филатова, мумию и Трухана.
Потому что они способны построить дорогу, мост, планетарий и т.п. - а сраная "центральная власть" имени клоуна - ничего не способна.
Девочка! - результат выборов в том, что люди хотят видеть у власти тех, кто способен что-то делать, а не запиливать видосики и опросики.
А вы - не способны.
И потому власть от вас уходит.
От мародеровтут у него талант . Рабы немы
С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в ж0пе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи#дец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
АЛЕКСЕЙ ДАВИДЕНКО
Всхлипнув, она тяжело вздохнула: "" Еще бы годик поработать. Подняться не успела. В кино-то точно не возьмут. Даже в рашу."
Петро Порошенко
Дуже вдячний усім громадянам, які абсолютно чітко і послідовно своїм голосуванням підтримали політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції. Партію, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, згармонізовані із законодавством Європейського Союзу.