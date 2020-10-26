РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
1 669 27
местные выборы (2145) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, -

После подведения итогов местных выборов всем участникам политического процесса стоит сосредоточиться на нормальной работе.

Такой совет дала в комментарии Цензор.НЕТ Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа".

"Каких-то больших угроз от этих выборов нет. Вопросы общегосударственного значения будут решаться, по-прежнему центральной властью - президентом и парламентом. Возможно, будет больше турбулентности в парламенте, как следствие - эмоций, которые еще остались неотработанными за время местных выборов. Но низкая явка на местных выборах свидетельствует, что люди в определенной степени устали от политики, от агитационного давления политиков. Они хотели бы больше спокойствия и нормальной работы. На этом и стоит сосредоточиться всем участникам политического процесса - как на центральном уровне, так и на местах", - уверена Кравчук.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
ну это как бы да, но не совсем так. если пара тройка областных рад примут постановы о недоверии к президенту или верховной рады то ваш центр очень быстро сдуется
показать весь комментарий
26.10.2020 20:40
+13
то вы от выборов угроз ждали? Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1649
ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
показать весь комментарий
26.10.2020 20:41
+9
Цирку пора гасить огни...
показать весь комментарий
26.10.2020 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну это как бы да, но не совсем так. если пара тройка областных рад примут постановы о недоверии к президенту или верховной рады то ваш центр очень быстро сдуется
показать весь комментарий
26.10.2020 20:40 Ответить
то вы от выборов угроз ждали? Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1649
ой,я не можу,мабуть ляжу...
признаться всему электорату,шо вы выборов боитесь,как огня-этто штотто
показать весь комментарий
26.10.2020 20:41 Ответить
Ваше "зонирование" по уровню угрозы от covid-19, отлично показало, что абсолютно все области вас тупо игнорируют.
Вы это можете назвать "недостатком коммуникаций", я бы это назвал коллапсом центральной власти.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:42 Ответить
Цирку пора гасить огни...
показать весь комментарий
26.10.2020 20:43 Ответить
"Куда уехал цирк, он бил ещё вчера..." !!!))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:46 Ответить
Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
26.10.2020 21:02 Ответить
кривая рожа и дурнуватые отмазки после провала Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7928
показать весь комментарий
26.10.2020 20:43 Ответить
То хто вам ,пліснява зелена, заважає засередитись і працювати на користь України ???)))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:44 Ответить
пока что зележопая "центральная власть" не решила НИ ОДНОГО вопроса.
пока что зележопая "центральная власть" только все валила.

И именно поэтому (!) люди голосовали за Кличка, Филатова, мумию и Трухана.
Потому что они способны построить дорогу, мост, планетарий и т.п. - а сраная "центральная власть" имени клоуна - ничего не способна.

Девочка! - результат выборов в том, что люди хотят видеть у власти тех, кто способен что-то делать, а не запиливать видосики и опросики.

А вы - не способны.

И потому власть от вас уходит.
показать весь комментарий
26.10.2020 20:46 Ответить
А закатати Ковідфонд в асфальт , це що не робота??))
показать весь комментарий
26.10.2020 20:49 Ответить
партия идиотов
показать весь комментарий
26.10.2020 20:51 Ответить
Возможно, будет больше турбулентности в парламенте, как следствие - эмоций, которые еще остались неотработанными за время местных выборов. Но низкая явка на местных выборах свидетельствует, что люди в определенной степени устали от "зе лапши"
показать весь комментарий
26.10.2020 20:55 Ответить
Буде їм ще більша "турбулентність" від народу, коли йому зовсім увірветься терпець.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:11 Ответить
У народа сходить на выборы ни ума ни фантазии не хватает а вот терпеть издеваательства
От мародеровтут у него талант . Рабы немы
показать весь комментарий
27.10.2020 07:56 Ответить
Ага .... Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1278
показать весь комментарий
26.10.2020 20:57 Ответить
Закат эпохи клоунов. Результат этих выборов - это приговор лично тебе. Уходи

С завтрашнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.

Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.

Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в ж0пе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.

Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот пи#дец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.

Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia

АЛЕКСЕЙ ДАВИДЕНКО
показать весь комментарий
26.10.2020 20:58 Ответить
вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью

Всхлипнув, она тяжело вздохнула: "" Еще бы годик поработать. Подняться не успела. В кино-то точно не возьмут. Даже в рашу."
показать весь комментарий
26.10.2020 20:59 Ответить


Петро Порошенко



Дуже вдячний усім громадянам, які абсолютно чітко і послідовно своїм голосуванням підтримали політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції. Партію, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, згармонізовані із законодавством Європейського Союзу.

Значних загроз від цих виборів немає, питання загальнодержавного значення і далі вирішуватимуться центральною владою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9531
показать весь комментарий
26.10.2020 21:00 Ответить
А хто ж міг ще? Можливо він і таємно спонсорував так зване "всенародне" опитування.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:14 Ответить
Да в дупе вы полной)
показать весь комментарий
26.10.2020 21:01 Ответить
То-есть, иными словами, нам, СН, на вас пофигу. Вы типа всё равно ни на что, там внизу, не влияете. Хорошо, что сказал. Откровенно, как раз для зе!избирателей.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:04 Ответить
Зачем вам была нужна власть, зетипиллы, в областях? Деребанить деньги и валить государство. Теперь хер получится.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:10 Ответить
Сосёнка так себе. Не коробельная, но свою сосновую работу знает раз держат.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:29 Ответить
Уж лучше бы молчала, сошла бы за умную. Просто - жесть!
показать весь комментарий
27.10.2020 07:15 Ответить
Ну, ну - типу "ми ще посремо з Києва?".
показать весь комментарий
27.10.2020 09:50 Ответить
 
 