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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Штепа (156) Славянск (2502) оппозиционный блок (390) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и

Бывшая руководительница Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города террористами так называемой "ДНР", не прошла во второй тур выборов мэра города.

Об этом сообщила руководительница Славянской территориальной избирательной комиссии Надежда Петрова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание "Карачун".

Она отметила, что по состоянию на 16:00 подсчитали 98% голосов.

Во второй тур выборов, по ее словам, прошли кандидаты от пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов (32% голосов) и "Оппозиционного блока", Вадим Лях (30,78%).

Отметим, последний является действующим мэром Славянска. В 2015 году он победил на выборах, заявляя, что его поддерживает Неля Штепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ

Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

Также на Цензор.НЕТ: "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+81
Мало Славянск побыл под Гиркиным. Быдло снова хочет в оккупацию!
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26.10.2020 20:47
+73
" Класс" тройка кандидатов ОПЗЖопс, Оппа на блок, и Штепа .. Еперный театр абсурда. Да уж 7 лет войны и ничего не меняется.
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26.10.2020 20:46
+65
а нам показывают словянск в вышиванках, а в головах у людей все равно вата и тоска об ссср))))
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26.10.2020 20:46
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Правила форума Совет форумчан
штепа незабаром гойдатиметься на гілляці
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26.10.2020 20:44 Ответить
Поки живий Порошенко, жоден колаборант не гойдатиметься.
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26.10.2020 22:25 Ответить
Никак труселя не отстираешь, бедняга?!
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26.10.2020 22:33 Ответить
Єтих дебилов жарили и в хвост и в гриву, а они опять голосуют за жопоблоки...
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27.10.2020 00:08 Ответить
гы...ща эти жабогадюкинг устроят Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 2472.к кому ж сепарам податься?
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26.10.2020 20:44 Ответить
Павуки в банці.
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26.10.2020 20:44 Ответить
Повезло Славянску! Из двух сортов говна будут лучшее выбирать!
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26.10.2020 21:13 Ответить
маладец, Зеленский!.. ты сделал Штепу! (сарказм)..
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26.10.2020 20:44 Ответить
те же яйца, только в профиль будуть у другому турі.
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26.10.2020 21:02 Ответить
А хіба не гетьман дав другий шанс цій повії? Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7461
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26.10.2020 22:26 Ответить
хрен редьки не сладше, хоть и редиска пролетела )))))
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26.10.2020 20:44 Ответить
Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 1385
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26.10.2020 20:44 Ответить
Говно проиграло говну...
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26.10.2020 20:45 Ответить
воно програло самій жопі)))
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26.10.2020 20:47 Ответить
а нам показывают словянск в вышиванках, а в головах у людей все равно вата и тоска об ссср))))
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26.10.2020 20:46 Ответить
не ведись . Там подтасовка идёт полным ходом .
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26.10.2020 21:37 Ответить
" Класс" тройка кандидатов ОПЗЖопс, Оппа на блок, и Штепа .. Еперный театр абсурда. Да уж 7 лет войны и ничего не меняется.
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26.10.2020 20:46 Ответить
Одним сдюловом, виграв ЖОПОблок.
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27.10.2020 01:15 Ответить
Мало Славянск побыл под Гиркиным. Быдло снова хочет в оккупацию!
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26.10.2020 20:47 Ответить
****.ти, що скажеш. Таких можна вивести тільки напалмом.
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27.10.2020 09:53 Ответить
Вот тут самый раз задать вопрос: КАКАЯ РАЗНИЦА?
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26.10.2020 20:47 Ответить
Ага, главное шоб заасфальтировано и освещено... Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 1855
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26.10.2020 20:48 Ответить
ну это же хорошие новости- между гавном гавном и гавном победит гавно
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26.10.2020 20:49 Ответить
Напевне мало москалі вбили українців,що за їхніх представників голосують.
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26.10.2020 20:50 Ответить
ватное стадо
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26.10.2020 20:50 Ответить
Сначала кастрация, потом люстрация. Остальным депортация, для врагов Украны эвтаназия
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26.10.2020 20:53 Ответить
Та же херня, только вид сбоку. Поменяли редьку на хрен
Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 227
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26.10.2020 20:51 Ответить
Вот бы на островок необитаемый, но чтоб тепло, кокосов там много. Породу бы вывести детей. Теряюсь как назвать генетическую линию. Та и снять бы на скрытую камеру как всё происходило. Тут бы бабла от проката Кразами бы возили в банк!
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26.10.2020 21:57 Ответить
Різниця не велика.
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26.10.2020 20:51 Ответить
Штепа-1 та Штепа-2 йдуть у другий тур, а Штепа-3 залишається за бортом.
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26.10.2020 20:53 Ответить
Вата1 вата2 и вата3
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26.10.2020 23:04 Ответить
..Пля ...Лайно !
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26.10.2020 20:54 Ответить
Та яка різниця? Штепа чи ОПЗЖ з Опоблоком ...
Одним словом "Ліс стрімко скорочувався, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо його топорище було зроблене з дерева і вони думали, що воно одне з них".
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26.10.2020 20:54 Ответить
Прокацапська срань на сході , на півдні зайняла всі ключові позиціі... Ну що ж , народ вибрав , нехай радіє..
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26.10.2020 20:58 Ответить
Один х.й, вата в головах не убиваема. Завтра это быдло снова будет кидаться под танки
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26.10.2020 20:59 Ответить
Реальный ******.Мало бомб и руцкого мира.У этой страны нет будущего(
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26.10.2020 20:59 Ответить
Будущего нет у ватных сволочей. Украина так или иначе переживёт эту саранчу.
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26.10.2020 21:16 Ответить
Прецедентів окупації частини території якоїсь країни море, а ти чи був коли-небудь прецедент, щоб якась країна посилала в еротичну подорож частину своєї території? Здається мені, що Україна буде першою в світі. Якщо захоче стати нормальною країною, то довбойобів якимось чином потрібно позбуватися.
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27.10.2020 01:23 Ответить
Дикарей могила исправит.
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26.10.2020 21:00 Ответить
Это вы про тех, кто выбрал урку-убийцу Лозинского
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26.10.2020 21:26 Ответить
Лол! Просто "лол"!
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26.10.2020 21:02 Ответить
Танец маленьких лебедей. Не знаю, почему-то такая ассоциация возникла.
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26.10.2020 21:05 Ответить
Хрен редьки не слаще, все равно упыри возвращаются.
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26.10.2020 21:05 Ответить
Та хрен редьки не слаще, эти придворовы и полуляхи такие же штепы
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26.10.2020 21:10 Ответить
как мило. ну просто шарман.
значит будет второй захват Славянска шайкой гнилодыркина.
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26.10.2020 21:13 Ответить
Какой захват! Штепа ещё и белую лошадь даст, чтобы Гиркин победно въехал, это ж "ихние мальчики"
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27.10.2020 06:39 Ответить
Зажоповцы во втором туре жоппоблоковцами.И это ещё штепы не считая.😮 Ну что за тупорылые ублюдки живут в том Славянске? Не пойму,ватникам надо чтобы их дагестанцы буквально насиловали? Тогда какие-то сигналы к сомнениям насчёт "рюскемира" в мозгу будут? Необъяснимый абсурд.
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26.10.2020 21:15 Ответить
я б на місці Гіркина висувався в мери Слов'янська ! дебіли підтримали б точно !
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26.10.2020 21:15 Ответить
Теперь это победой надо называть? Что керовать украинским городом будет не сепарская курва, а запутинский недоносок.
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26.10.2020 21:15 Ответить
Шкода людей що загинули за це лайно...
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26.10.2020 21:16 Ответить
Не понос, так золотуха...
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26.10.2020 21:22 Ответить
Хрен редьки не слаще. Ватный Славянск во всей красе. Появись очередной Гирькин - примкнут к нему и будут стрелять в спину украинцам.
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26.10.2020 21:22 Ответить
..Ха ! А перемога Лозинського ..!? Дебіли !
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26.10.2020 21:23 Ответить
Виборці в Слов'янську, свого роду шанувальники копрофагії.
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26.10.2020 21:23 Ответить
Печаль.Чем люди думают? Я в шоке. На Кировоградчине Лозинский выиграл. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7052
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26.10.2020 21:24 Ответить
Боротьба ОПЗДЖ та Опоблоку це якийсь жорсткий наркотичний сюр..
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26.10.2020 21:28 Ответить
Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 1800 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3213
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26.10.2020 21:34 Ответить
Не вмер Данило, так болячка задавила!!!! От уж дійсно яка різниця яку назву має колаборант -зрадник : Штепа, ОПЗЖ (за смерть України ), чи "опозиційний блок " вона ж партія регіонів ?????
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26.10.2020 21:29 Ответить
Там в Славянске сепар на сепаре сидит и сепаром погоняет. Ватный городишко.



Основні конкуренти Штепи на виборах у Слов'янську - Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях Оппоблок, теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна - журналіст Денис Казанський.

Два головних конкуренти Штепи, які також мають шанси перемогти в Слов'янську на виборах, в 2014-му теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна і уникли будь-якої відповідальності.
Таким чином, з трьох головних претендентів на пост мера - всі троє колаборанти", - написав він.
"Навесні 2014 року обидва Придворов ОПЗЖ і нинішній мер Вадим Лях, були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 9984
Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
Наочна ілюстрація повної безпорадності держави і профнепридатності СБУ", - резюмував журналіст.
https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-na-viborah-kazanskiy-rozpoviv-pro-kandidativ-u-meri-slov-yanska-11161550.html
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26.10.2020 21:33 Ответить
А был там еще какойто Пономарев самоназваный.
Не балотировался случайно?
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26.10.2020 22:37 Ответить
Спился и слился.
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27.10.2020 06:40 Ответить
Это пи...ц. Вся страна работает на это ордило а они **** издеваются над Украиной. Колючую проволоку по периметру и пулеметчиков на вышках этим гандурасам а не свободную экономическую зону.
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26.10.2020 21:34 Ответить
ментальное скудоумие что тоже вирусной природы?
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26.10.2020 21:43 Ответить
Эти суки донбасские ненавидят Украину. И оккупация мозгов не добавила. Им хочется обратно в ДНР.
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26.10.2020 21:49 Ответить
Неля Штепа сама во второй тур не прошла. Вместо неё прошли две другие Нелиштепы. Два тура оттенков говна.
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26.10.2020 21:53 Ответить
Не этому нариду , поможет только Гиркин , Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 5262 интересно если бы он выдвинул бы свою кандидатуру за него бы проголосовали бы в Славянске Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 7369 я реально не понимаю ,зачем погибло столько хороших, умных ,интеллигентных людей , освобождая это быдло Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974 Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3974
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26.10.2020 21:57 Ответить
ааааааа....чому ви такі тупі.
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26.10.2020 21:59 Ответить
вибір із гівна , а потім роблять великі очі....
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26.10.2020 22:01 Ответить
Янека, Гіркіна їм виявляється мало. То нехай пенсії та соціалку їм забезпечує Дамбас, а не вся Україна.
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26.10.2020 22:05 Ответить
Іронія - це насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю.
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26.10.2020 22:10 Ответить
Навіщо взагалі проводити вибори в тому мавп"ятнику якщо вони обирають тільки ворогів?
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26.10.2020 22:16 Ответить
Всі ці даунбасяни як були колоністами російської імперії в Україні, так ними і залишаються. Не варті вони жодних привілеїв на кшталт вільної економічної зони.
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26.10.2020 22:57 Ответить
ні не слов"янськ. штепанутий козломордськ.
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26.10.2020 23:04 Ответить
Мда...Штепа не удостоилась стать мэром. Оказалось, есть кое кто получше ее! Зажопинцы и опаблок будут лучше соответствовать ситуации....да куда уж лучше..того и гляди станут орать "пуцин введи!"Ну и пуцин ,не долго думая, введет...
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26.10.2020 23:08 Ответить
Я вообще не понял, почему эта тварь на свободе?! Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 8437
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26.10.2020 23:31 Ответить
Раз сам Порошенка не мог ее посадить, то и Зеленский уже не может. Штепа не буде мером Слов'янська. У другий тур вийшли представники ОПЗЖ та "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 2427
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26.10.2020 23:46 Ответить
разве у нас есть национальные элиты, как в Турции...у нас бздливые и продажные овцы с выпавшими зубами, они не могут ни запретить ни выгнать две -три партии волков, которые бесчинствуют на их земле, питаются этими овцами, стригут их, держат их в загонах... а придёт время погонят всех на бойню, оставшись наблюдать за этой бойней с высоты ...
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26.10.2020 23:32 Ответить
скоты , продажный даунбаский скот...
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26.10.2020 23:48 Ответить
*********************************! Еще есть вопросы на предмет будущего страны?
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26.10.2020 23:53 Ответить
Тожеукраинцы строят для нас тожеукраину. Сюрр
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26.10.2020 23:53 Ответить
" Горбатого только могила исправит"( с) , народная мудрость.
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27.10.2020 00:36 Ответить
Дограються…
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27.10.2020 00:56 Ответить
Стара бандарша-сєпарша програла, та хоч якась радість у цьому армагеддцє.
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27.10.2020 01:04 Ответить
По ходу в Славянске тотальные идиоты живут.Раз голосуют за тех кто одобряет войну и разруху.
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27.10.2020 03:08 Ответить
Следом будет триумфальное вхождение в Славянск почетного гражданина города Гиркина.
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27.10.2020 06:22 Ответить
А кого-то ещё интересует мнение народа о СЭЗ на Донбассе. Оказывается там эта "зона" давно и ей Украина нужна в виде "дойной коровы". Сколько волка не корми, он в лес смотреть будет.
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27.10.2020 06:47 Ответить
Прєдставітєлі з однієї помийки. Шо то за Же, шо то за Же
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27.10.2020 06:49 Ответить
Дерьмо к дерьму липнет.
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27.10.2020 07:08 Ответить
Треба всі окуповані території випалити вогнем і мечем! Нам потрібна лише безцінна земля донбасу, а бидло-населення з тих територій нам зовсім не треба. То біосміття.
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27.10.2020 07:45 Ответить
 
 