Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представители партии "Голос" в теризбиркомах завершают параллельный подсчет.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила руководитель центрального избирательного штаба партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.
"Уже очевидно, что депутаты "Голоса" зайдут в местные советы от Львовщины до Донбасса. "Голос" - молодая партия, которая до сих пор имела только фракцию в Верховной Раде и региональные ячейки. Теперь у нас будут депутаты в советах всех уровней. Наша партия прошла в местные советы многих городов. В Черкассах мы прошли во второй тур выборов мэра и планируем выигрывать! Но на самом деле едва ли не самые важные с точки зрения донесения наших ценностей победы на местных выборах "Голос" получил в Донецкой области. Это Дружковка и Новогродовка. Очень важно, чтобы в этом регионе звучал проукраинский "Голос". Эффективная работа в этих городах для нас - один из главных вызовов", - подчеркнула она.
Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Пожалуйста, подождите...
А далі про вас забудуть.
Але в якій кількості, і скільки з вас користі, Зайди?
их для этого и создали
Есть вопросы национальной безопасности, экономики и интеграции с ЕС и НАТО и в некоторых по пути, если бы еще ворье притворяющееся патриотами эти ъаконы бы не уродовало.
или сообщить, кроме как чужие побрехеньки нечего?
Що "голос" дозволяє проголосувати тим,хто КАТЕГОРИЧНО Не спримає Баригу Пєтю,а до націоналізму "Свободи" ще не достатньо радикальний...
Але ж порошкотроллям спустили у методичках мантру про "віттягнути голоси" - типовий лозунг для йолопів.
ПЕС намагається прихватизувати патріотизм, тому обливає лайном геть усі проукраїнські партії.
но у меня обоснованное мнение о том что ПАРТИЯ "голос" была создана только для того чтобы подавая свой "патриотизм" чуть другими словами оттянуть голоса у ЕС.
я так понял ты сторонник "не твоей войны"? ну расскажи мне чего хорошего за год с небольшим достиг "голос славика вакарчука"?
"а всякие голосы, свободы, самонемочи и прочие кошулинские они как бы "свои" проевропейские, но как до дела то против."
Лжешь ведь и сам знаешь, что нагло лжешь.
а насчет "лжешь". ну давай попробуем на мелочах
1. сколько денег пожертвовала партия "голос" на борьбу с ковидом?
2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?
3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?
4. куда пропал кошулинский?
5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?
6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией"
можно продолжать до бесконечности. полтора года ооо "сволота", "вопль" и прочие псевдонационалистические сборища тупо забиты в угол и не отсвечивают
На борьбу с ковидом в основном жертвуют деньги ОЛИГАРХИ. А партия Голос - не олигархическая - у них нет этих денег, которые они могут жерствовать на борьбу с ковидом.
Итого -1 пропагандонский аргумент.
"2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?"
См ответ на п1. Голос как парламентская партия работает над парламентскими законопроектами и голсует за нужные для государства законы. Причем белает это безукоризненно. Считаем -2 пропагандонский аргумент.
"3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?"
На сколько я помню, справедливо вспомнили о том, что подонок Медведчук возродился из небытия как политик при содействии своего давнего соратника Порошенко.
"4. куда пропал кошулинский?"
В АТО, затем - депутать львовского горсовета. Или трудно Вики почитать?
"5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?"
Говновопрос из разряда "липецкой фабрики".
"6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией""
А Свобода не парламентская партия и не имеет своих телеканалов для освещения протестов. В отличие от олигархической партии ЕС, которую обслуживают 2 телеканала. Напомню, что партия Голос по поводу пердунов высказывалась резко и однозначно.
ото закрой свой вонючий рот и сиди молча. ты агресивный ублюдок будешь еще на меня цирла свои распускать? тебе кто слово давал специалист по маскам? сиди обтекай
Самопоміч теж мала позитивну динаміку в Україні...
І де зараз Самопоміч поза Львовом ?
які цінності ?
Цінності Томаша Фіали,відомого "соросьонка" з Драгон Кепітал ?
Драгон Капитал - это конечно же занимается ими из чистого альтруизма.