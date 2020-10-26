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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Совсун (74) Голос партия (490)

Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты

Представители партии "Голос" в теризбиркомах завершают параллельный подсчет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила руководитель центрального избирательного штаба партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.

"Уже очевидно, что депутаты "Голоса" зайдут в местные советы от Львовщины до Донбасса. "Голос" - молодая партия, которая до сих пор имела только фракцию в Верховной Раде и региональные ячейки. Теперь у нас будут депутаты в советах всех уровней. Наша партия прошла в местные советы многих городов. В Черкассах мы прошли во второй тур выборов мэра и планируем выигрывать! Но на самом деле едва ли не самые важные с точки зрения донесения наших ценностей победы на местных выборах "Голос" получил в Донецкой области. Это Дружковка и Новогродовка. Очень важно, чтобы в этом регионе звучал проукраинский "Голос". Эффективная работа в этих городах для нас - один из главных вызовов", - подчеркнула она.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Є інша думка...
Що "голос" дозволяє проголосувати тим,хто КАТЕГОРИЧНО Не спримає Баригу Пєтю,а до націоналізму "Свободи" ще не достатньо радикальний...
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26.10.2020 21:39
+9
Очень хорошо, значит "Голос" знает вся Украина, единственная проукраинская партия в ВР, надеюсь, станет главной и ведущей силой перед парламентскими выборами.
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26.10.2020 21:18
+8
Если ты как Голос против коррупции то что Порох, что Кононенко, что Луценко, Зеля, Беня или другая п*дота не-друзья, хоть в вышиванках хоть в косоворотках. Голос строго проевропейская патриотическая партия, с Порохом им больше по пути, если бы он еще не топил в говне патриотов, проплачивая лошков типо тебя, не уничтожал антикоррупционеров, волонтеров то было бы прекрасно.
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26.10.2020 22:20
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Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун - Цензор.НЕТ 4263 .ОГО , та це вже не просто Голос ,, це вже цілий - ГОЛОСЯКА Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун - Цензор.НЕТ 4971 .. !!!
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26.10.2020 20:53 Ответить
без финансирования олигархов - очень неплохой результат
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26.10.2020 21:28 Ответить
Який мінус в тебе по зору?
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26.10.2020 21:39 Ответить
если что либо знаешь о финансировании голоса олигархами - расскажи, желательно с доказательствами.
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26.10.2020 21:48 Ответить
тобі неприкрититої агітації на пінчукових аналах недостатньо?
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26.10.2020 21:53 Ответить
недостатньо, звісно.
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26.10.2020 21:54 Ответить
ну-ну. Нижче я навіть приклад "соросятича" навів.
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26.10.2020 23:00 Ответить
Хоч щось.
А далі про вас забудуть.
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26.10.2020 20:56 Ответить
)))))насильно?
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26.10.2020 20:58 Ответить
Зайти то зайшли.
Але в якій кількості, і скільки з вас користі, Зайди? Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун - Цензор.НЕТ 8218
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26.10.2020 21:02 Ответить
ще одні слуги уродів... якщо не за ідеологією, не за діями - то за риторикою, таки точно. Принаймі, для них головний ворог - партія Європейська Солідарність та Порох особисто.
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26.10.2020 21:03 Ответить
Если ты как Голос против коррупции то что Порох, что Кононенко, что Луценко, Зеля, Беня или другая п*дота не-друзья, хоть в вышиванках хоть в косоворотках. Голос строго проевропейская патриотическая партия, с Порохом им больше по пути, если бы он еще не топил в говне патриотов, проплачивая лошков типо тебя, не уничтожал антикоррупционеров, волонтеров то было бы прекрасно.
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26.10.2020 22:20 Ответить
Очень хорошо, значит "Голос" знает вся Украина, единственная проукраинская партия в ВР, надеюсь, станет главной и ведущей силой перед парламентскими выборами.
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26.10.2020 21:18 Ответить
Проукраинская не единственная. Но единственная из проукраинских не-олигархичная.
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26.10.2020 21:39 Ответить
единственная цель "голоса" это отбор голосов у ес.
их для этого и создали
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26.10.2020 21:18 Ответить
Избиратели Голоса за "ес" не проголосуют или за партию антикоррупционеров или хер вам а не наш голос. Мы соблюдаем гигиену и не голосуем за коррупционеров, и олигархов. Коррупция первопричина проблем в стране. Всех. Срать с вами на одном гектаре не сядем, потому что у вас мозгов понять это не хватило.
Есть вопросы национальной безопасности, экономики и интеграции с ЕС и НАТО и в некоторых по пути, если бы еще ворье притворяющееся патриотами эти ъаконы бы не уродовало.
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26.10.2020 22:27 Ответить
ну так а чего ты тут дрочишь? звони в набу, сообщи про коррупционеров.
или сообщить, кроме как чужие побрехеньки нечего?
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26.10.2020 22:36 Ответить
Я давно підозрював, що ти, Шарик Корровский - партфункціонер від Сяви
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27.10.2020 12:46 Ответить
Зайти то зайшли. А в якій кількості і яка користь від вас, зайди? Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун - Цензор.НЕТ 6797
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26.10.2020 21:29 Ответить
Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун - Цензор.НЕТ 8806
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26.10.2020 21:31 Ответить
ну где то ты прав. потому как голос создан и финансируется пинчуком только с одной целью - оттянуть голос от ЕС. а притулу мне жалко даже. его тупо гульнули втемную. теперь он очень долго не отмоется.
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26.10.2020 21:36 Ответить
Є інша думка...
Що "голос" дозволяє проголосувати тим,хто КАТЕГОРИЧНО Не спримає Баригу Пєтю,а до націоналізму "Свободи" ще не достатньо радикальний...
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26.10.2020 21:39 Ответить
Так і є.
Але ж порошкотроллям спустили у методичках мантру про "віттягнути голоси" - типовий лозунг для йолопів.
ПЕС намагається прихватизувати патріотизм, тому обливає лайном геть усі проукраїнські партії.
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26.10.2020 21:42 Ответить
я тебе скажу одну вещь, постарайся не обидеться. только вы идиоты голосуете за личность (царя) на выборах партий. это для вас вазеленский луч света в темном царстве. на партийных выборах в ВР и на местных выборах люди голосуют ЗА ИДЕОЛОГИЮ ПАРТИИ а не за ее главу. именно поэтому у меня нет претензиц к притуле и к его выборцам - он шел на выборы личностей (персон). хотя благодаря ему Виталий едва едва избежал второго тура. и притула прекрасно понимал что он непроходной в принципе. а если не понимал - то он идиот
но у меня обоснованное мнение о том что ПАРТИЯ "голос" была создана только для того чтобы подавая свой "патриотизм" чуть другими словами оттянуть голоса у ЕС.
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26.10.2020 21:50 Ответить
я тебе открою секрет - абсолютно ВСЕ партии были созданы для того, чтобы оттянуть голоса у ЕС. это называется конкуренция, кажется.
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26.10.2020 21:56 Ответить
ну да. и называется это "ЕС или расия - что ты выбираешь". так и есть. только это не конкуренция. знаешь чем мне например зажопинцы нравятся? они не прячутся. они прямо говорят - я враг ЕС. а всякие голосы, свободы, самонемочи и прочие кошулинские они как бы "свои" проевропейские, но как до дела то против...
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26.10.2020 22:04 Ответить
ну да, петя дартаньян, все остальные предатели. иди лечись.
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26.10.2020 22:07 Ответить
ну вот для таких тупых ослов как ты я и написал пост выше про лидеров и партии на выборах.
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26.10.2020 22:08 Ответить
ты один умный, а все тупые. вас вообще двое умных на всю страну - ты и петя )))
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26.10.2020 22:12 Ответить
ну почему же один. нас примерно 25% тех которые умные.
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26.10.2020 22:15 Ответить
с чего ты взял, что ты умный?
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26.10.2020 22:19 Ответить
потому что я не такой как ты
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26.10.2020 22:20 Ответить
у тебя с головой не все в порядке, без шуток.
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26.10.2020 22:22 Ответить
а ты врач по интернету?
я так понял ты сторонник "не твоей войны"? ну расскажи мне чего хорошего за год с небольшим достиг "голос славика вакарчука"?
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26.10.2020 22:26 Ответить
ты сначала вылечись.
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26.10.2020 22:27 Ответить
ну т.е. тебе тупо нечего сказать. я так и думал. и это правильно. потому как реально нечего сказать про "голос". вообще нечего
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26.10.2020 22:30 Ответить
да, ты прав, а теперь сходи выпей таблеточку.
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26.10.2020 22:31 Ответить
ну в твоих советах я точно не нуждаюсь. ты когда наберешь багаж "добрых дел" голоса, ты приходи - пообщаемся
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26.10.2020 22:41 Ответить
Каким же нужно быть упоротым идиотом самому или же считать всех вокруг идиотами, чтобы толкать на столько тупые лозунги вроде "ЕС или расия - что ты выбираешь".

"а всякие голосы, свободы, самонемочи и прочие кошулинские они как бы "свои" проевропейские, но как до дела то против."

Лжешь ведь и сам знаешь, что нагло лжешь.
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26.10.2020 22:19 Ответить
вот и я задаю себе этот вопрос все время - как ты можешь быть таким идиотом чтобы считать всех вокруг идиотами? но ведь можешь... интересно как?

а насчет "лжешь". ну давай попробуем на мелочах
1. сколько денег пожертвовала партия "голос" на борьбу с ковидом?
2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?
3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?
4. куда пропал кошулинский?
5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?
6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией"
можно продолжать до бесконечности. полтора года ооо "сволота", "вопль" и прочие псевдонационалистические сборища тупо забиты в угол и не отсвечивают
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26.10.2020 22:25 Ответить
"1. сколько денег пожертвовала партия "голос" на борьбу с ковидом?"
На борьбу с ковидом в основном жертвуют деньги ОЛИГАРХИ. А партия Голос - не олигархическая - у них нет этих денег, которые они могут жерствовать на борьбу с ковидом.

Итого -1 пропагандонский аргумент.

"2. какие социально значимые проекты организовала и воплотила в жизнь партия "голос"?"
См ответ на п1. Голос как парламентская партия работает над парламентскими законопроектами и голсует за нужные для государства законы. Причем белает это безукоризненно. Считаем -2 пропагандонский аргумент.

"3. какая реакция была у "свободы" после запрета книги Стуса с подачи мертвечука?"
На сколько я помню, справедливо вспомнили о том, что подонок Медведчук возродился из небытия как политик при содействии своего давнего соратника Порошенко.

"4. куда пропал кошулинский?"
В АТО, затем - депутать львовского горсовета. Или трудно Вики почитать?

"5. когда певец ртом славик вакарчук заплатит налоги с концертов за границей на которые он ездил вместо того чтобы находиться в ВР?"
Говновопрос из разряда "липецкой фабрики".

"6. почему свобода не протестовала против двух старых пердунов в ТСК которые рассказывали про примерение и "нет войны с россией""
А Свобода не парламентская партия и не имеет своих телеканалов для освещения протестов. В отличие от олигархической партии ЕС, которую обслуживают 2 телеканала. Напомню, что партия Голос по поводу пердунов высказывалась резко и однозначно.
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26.10.2020 22:44 Ответить
ну т.е. ответов у тебя нет ни на один вопрос
ото закрой свой вонючий рот и сиди молча. ты агресивный ублюдок будешь еще на меня цирла свои распускать? тебе кто слово давал специалист по маскам? сиди обтекай
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26.10.2020 22:48 Ответить
Ну то есть ответы я тебе дал по всем пунктам. И не тебе, паршивому дешевому песиковскому троллю мне рот закрывать - не дорос ты ни морально ни интеллектуально для этого.
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27.10.2020 10:13 Ответить
"виборча інерція"....

Самопоміч теж мала позитивну динаміку в Україні...

І де зараз Самопоміч поза Львовом ? Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун - Цензор.НЕТ 7188
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26.10.2020 21:31 Ответить
вам, зебілам, срулям уродів, якскравий приклад, вивчайте.
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26.10.2020 21:35 Ответить
хтось тебе буде слухати,БОТЕ ? ))
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26.10.2020 21:37 Ответить
е едва ли не самые важные с точки зрения донесения наших ценностей победы на местных выборах "Голос" получил в Донецкой области.

які цінності ?
Цінності Томаша Фіали,відомого "соросьонка" з Драгон Кепітал ? Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун - Цензор.НЕТ 5517
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26.10.2020 21:36 Ответить
сколько денег томаш фиала вложил в партию голос? напиши.
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26.10.2020 21:50 Ответить
Спитай цього кадра, "У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет", якраз він з конюшні Драгон Капітал.
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26.10.2020 22:58 Ответить
Если в тексте есть слово "соросята" без кавычек, то так пост написал дегенерат с вероятностью в 95%.
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26.10.2020 22:29 Ответить
зачем етот непотріб
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26.10.2020 21:36 Ответить
Голос все...
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26.10.2020 22:31 Ответить
Размечтались. Голос собирает голоса патриотов Украины, не желающих голосовать за олигархические политсилы вроде ЕС.
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26.10.2020 22:47 Ответить
Тада. Красиво, как начало СН. Депутати "Голосу" зайдуть до місцевих рад усіх рівнів від Львівщини до Донецької області, - Совсун - Цензор.НЕТ 6987

Драгон Капитал - это конечно же занимается ими из чистого альтруизма.
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28.10.2020 01:08 Ответить
 
 