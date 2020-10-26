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Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

В ходе встречи Генпрокурор заслушал текущее состояние дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности топ-коррупционеров, как этого требует общество.

Артем Сытник отметил, что работа органов оживилась, поскольку в этом году Высший антикоррупционный суд Украины начал принимать первые решения и на сегодня уже 10 приговоров с реальным лишением свободы, среди которых судьи, работники прокуратуры и СБУ.

"Всем правоохранителям была поставлена ​​неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность", - отметила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор также указала НАБУ и САП недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру, - Зеленский

Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
и что, Ермака таки посадят?!
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26.10.2020 21:00
+12
Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 504

...
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26.10.2020 21:06
+10
Топ-коррупционэр и барига у нас естественно Порошенко? Других у зелёной шоблы насколько я знаю нету
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26.10.2020 21:01
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и что, Ермака таки посадят?!
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26.10.2020 21:00 Ответить
а еще, походу радуцкого... шож творицца-то... прям аж ах и ох
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26.10.2020 21:23 Ответить
Думается, что Ермак скоро посадит Зеленского.
И останется "исполняющим обязанности".
"Навсегда".
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26.10.2020 21:25 Ответить
исполнялка сломается
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26.10.2020 21:29 Ответить
За 30 лет сломалась "исполнялка"?

Рожы меняются, жыды наступают.
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26.10.2020 21:32 Ответить
Задолбало это сборище "алкоголиков", пытающихся всех убедить, что они борются с "алкоголизмом"!
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27.10.2020 16:08 Ответить
Да пусть хоть одного "прокрора", "таможенника", "судью" НЕ посадят, боронь Боже, ПРОСТО ВЫГОНЯТ с работы! Да так - чтобы эта сволочь ПОЖИЗНЕННО ни одного государственного или местного руководящего поста не занимало!!! А то устроили, сволочи, шоу на теме борьбы с коррупцией : "по-жизненно садить или не садить"!... От "корыта" пожизненно отодвиньте и этого хватит с головой для общества!
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27.10.2020 16:13 Ответить
"Весна прийде..."©
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26.10.2020 21:00 Ответить
пора посадить, хоть одну высокопоставленную свынюку, а то будут вороны с вас смеятся
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26.10.2020 21:00 Ответить
Зе-опорос навеял?
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26.10.2020 21:03 Ответить
Топ-коррупционэр и барига у нас естественно Порошенко? Других у зелёной шоблы насколько я знаю нету
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26.10.2020 21:01 Ответить
вы шо, они обсуждали как будут садить в тюрму коломойского
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26.10.2020 21:24 Ответить
Или одну прокуроршу снимающую домик за 60 штук при зарплате 30)
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26.10.2020 21:37 Ответить
"Как этого требует общество"... А самим высокопоставленным прокурорам разве не надо сажать топ-коррупционеров или в ходе расследования, можно на самих себя выйти? Да ребятки в погонах, за 7 лет ни одного Топа не посажено и это печально, а сколько болтовни было Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 6672
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26.10.2020 21:06 Ответить
Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров - Цензор.НЕТ 504

...
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26.10.2020 21:06 Ответить
Это шо, всем пожизненное дадут?
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26.10.2020 21:07 Ответить
Пусте ля-ля.
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26.10.2020 21:07 Ответить
счетчик тикает да?

ноооооооовый год к нам мчится
скоро все случится
сбудееееться что снится
что опять вас обманут? ничего не дадут? © дискотека авария. "новогодняя пестня"
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26.10.2020 21:09 Ответить
Уже то, что 21- это очко наводит на меня уныние
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26.10.2020 21:26 Ответить
Коломойського посадять?
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26.10.2020 21:25 Ответить
Эта тупая совковая баба, креатура вовчика, за свою каденцию запомнится Украине своим скандальным захватом роскошной дачи в конче заспе, и попыткой оплатить в три раза дешевле.
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26.10.2020 21:30 Ответить
Во-во! В совку все беззаконня прикривали «абщєствєннастью». Дійте по закону!
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26.10.2020 21:36 Ответить
Нас имеют, мы только "крепчаем".
****** как противно смотреть за этими спектаклями "членом по роялю".
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26.10.2020 21:41 Ответить
да ну нах... а кулачком по столу стучала? а кого то гневно отругала?
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26.10.2020 21:42 Ответить
Я шото пропустил , на Зеленского и Ермака , открыли уголовные дела Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів - Цензор.НЕТ 6390
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26.10.2020 21:45 Ответить
англицкая ми - 6 наверное подсуетилась? Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів - Цензор.НЕТ 4772
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26.10.2020 22:47 Ответить
якщо Зе-коМанда буде і далі пресувати прокурорів, щоб вони посадили якогось мільярдера, то вони і закінчать, як ЯНУК-овоч. Цей даун теж свого часу посадив Йульу-мільярдерку і ми всі бачили чим це закінчилось....
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26.10.2020 22:01 Ответить
Предупредила злостных карупционеров чтоб сматывались так как ее скоро снимут и прикрыть не сможет?
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26.10.2020 22:02 Ответить
Вернется Юра и будет ловить клупную лыбу
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26.10.2020 22:09 Ответить
А я не здивуюся, якщо вони вирішать Беню здати в штати...
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26.10.2020 22:08 Ответить
Почему прокурор бенядиктова не подпишет постоновление главы гбр бенядиктовой против пеци? Зелень обьясни, без тебя никак😷
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26.10.2020 22:29 Ответить
Суддям ВАКСУ зарплату треба виплачувати прямопропорційну винесеним вирокам топкорупціонерів,а не від фонаря.
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26.10.2020 22:30 Ответить
Не шановна дбс: наради не поможуть, займайся краще наукою! А то розвела цирк з нарадами! Вказує доручає. Сміх. Просто смішна дбс.
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26.10.2020 23:15 Ответить
Это про Ермака ,Зелю,радуцкого ,венедектову и другую зеленую плесень?
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27.10.2020 08:48 Ответить
 
 