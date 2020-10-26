Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

В ходе встречи Генпрокурор заслушал текущее состояние дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности топ-коррупционеров, как этого требует общество.

Артем Сытник отметил, что работа органов оживилась, поскольку в этом году Высший антикоррупционный суд Украины начал принимать первые решения и на сегодня уже 10 приговоров с реальным лишением свободы, среди которых судьи, работники прокуратуры и СБУ.

"Всем правоохранителям была поставлена ​​неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность", - отметила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор также указала НАБУ и САП недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

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