Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Акция "5 вопросов от президента" не имеет никакого смысла, так как проводилась не на всех участках, одни и те же люди голосовали по многу раз, участвовали иностранцы.
Об этом заявил народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии Цензор.НЕТ.
"Меня поразил опрос от президента. Я все-таки считаю, что президент не может заниматься неконституционными вещами (а опрос - это точно неконституционно вещь). Тем более, что эта акция не имеет никакого смысла, ведь, как мы видели в многочисленных видео, одни и те же люди голосовали по 10-15 раз; в голосовании участвовали иностранцы; еще и опрос, по данным "Опоры", проводился только на 55% участков. Вместе все это говорит о том, что это не просто зря потраченные деньги - их потратили для дискредитации таких институтов народовластия как общенациональный опрос или референдум", - считает нардеп.
Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Пожалуйста, подождите...
P.S. Диплом про вищу освіту вже давно не є гарантією просто здорового сенсу, не те що розуму. Потрібно впроваджувати якісь "захисні процедури" та унеможливити дебілам та олігофренам навіть мріяти про публічні та відповідальні посади в державі...
походу, готовит переезд из "Матькивщины" в ОПЗЖ..
льного дишала...) Смірітєсь! І рептілоїди. до вас підтягнуцця!)))