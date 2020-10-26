РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5736 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Опрос Зеленского
2 402 15
Власенко Сергей (1361) Зеленский (16523) местные выборы (2145) опрос (2618) Батькивщина (2004)

Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Деньги на

Акция "5 вопросов от президента" не имеет никакого смысла, так как проводилась не на всех участках, одни и те же люди голосовали по многу раз, участвовали иностранцы.

Об этом заявил народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"Меня поразил опрос от президента. Я все-таки считаю, что президент не может заниматься неконституционными вещами (а опрос - это точно неконституционно вещь). Тем более, что эта акция не имеет никакого смысла, ведь, как мы видели в многочисленных видео, одни и те же люди голосовали по 10-15 раз; в голосовании участвовали иностранцы; еще и опрос, по данным "Опоры", проводился только на 55% участков. Вместе все это говорит о том, что это не просто зря потраченные деньги - их потратили для дискредитации таких институтов народовластия как общенациональный опрос или референдум", - считает нардеп.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
шо там иностранцы, когда клоун сам сеье вопросы задаёт и на них отвечает в бАмажке.. под дозой?
Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 4153
показать весь комментарий
26.10.2020 21:27
+6
сегодня у Сирожы бенефис на Цензоре..
походу, готовит переезд из "Матькивщины" в ОПЗЖ..
показать весь комментарий
26.10.2020 21:13
+5
А шо такоє, Сергійко?! А как юля за дебіла зєбі
льного дишала...) Смірітєсь! І рептілоїди. до вас підтягнуцця!)))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А від ціх "мідасів" хіба можна чекати якихось розумних дій.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:09 Ответить
шо там иностранцы, когда клоун сам сеье вопросы задаёт и на них отвечает в бАмажке.. под дозой?
Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 4153
показать весь комментарий
26.10.2020 21:27 Ответить
Дійсно, а нафіга? Нащо було з апломбом виступати - "я задам тобі 5 питань" коли сам відповідаєш на них? Боюсь, що у псіхіатрів "ум за розум заскочить".
показать весь комментарий
26.10.2020 21:41 Ответить
Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 6691
показать весь комментарий
26.10.2020 22:00 Ответить
Він не смішний. Мене особисто цей тип гундосий і прокацаплений жид дратує.
показать весь комментарий
26.10.2020 23:11 Ответить
Схоже що єдиний діагноз який є у ЗЕ це спадковий дегенератизм який проявляється в єдиній здібності - розвинута короткочасна память (вивчив текст, прочитав, забув) і звичайній, побутовій глупості яка робить неможливим навчання навіть на власних помилках. Таких як він, як виявилось, дуже багато і саме вони протягли, випадково і "по приколу"!, це створіння на вищу посаду в державі...

P.S. Диплом про вищу освіту вже давно не є гарантією просто здорового сенсу, не те що розуму. Потрібно впроваджувати якісь "захисні процедури" та унеможливити дебілам та олігофренам навіть мріяти про публічні та відповідальні посади в державі...
показать весь комментарий
26.10.2020 23:06 Ответить
сегодня у Сирожы бенефис на Цензоре..
походу, готовит переезд из "Матькивщины" в ОПЗЖ..
показать весь комментарий
26.10.2020 21:13 Ответить
А шо такоє, Сергійко?! А как юля за дебіла зєбі
льного дишала...) Смірітєсь! І рептілоїди. до вас підтягнуцця!)))
показать весь комментарий
26.10.2020 21:20 Ответить
Політикам не привикати. Вони як хамелеони, вміють міняти політичну окраску.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:44 Ответить
зеленский нариков и тарифно-отгеноциденных хотел привлечь на выборы! уже ж давно вся правда вспыла, а этот тормоз всё догадки строит
показать весь комментарий
26.10.2020 21:21 Ответить
Не согласен . Ушлёпок оманский в очередной раз вырвал лист из Конституции и демонстративно вытер задницу . Вот прямо сейчас его 5 дурацких вопросов вроде бы ничего не решают , однако, не смотря на все уверения " опрос не будет иметь юридических последствий " мы уже видим , что начинаются телодвижения в сторону легитимизации некоторых , явно взятых с потолка , цифр. Ещё второй тур выборов предстоит , там вообще влепить в " 5 вопросов " могут всё , что угодно .
показать весь комментарий
26.10.2020 22:35 Ответить
Вовочка ведь такой же юрист (по образованию) как и ты! Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 2302
показать весь комментарий
26.10.2020 22:23 Ответить
Та это понятно.. и радует что зепилов становится всё меньше и меньше..
показать весь комментарий
26.10.2020 22:49 Ответить
Власенко несе таку ж дурню як і ЗЕ. Неможливо дискредитувати референдум без проведення референдуму за всіма міжнародно визнаними процедурами. Теж саме стосується "національного опитування" яке до опитування, тобто до соціологічної, науково обгрунтованої процедури з високою вірогідністю та достовірності результату, не має ніякого відношення. Що ми побачили? Дурня, тупого ідіота який самочинно витратив кошти на проведення абсолютно непотрібних дій з метою піару і при цьому не тільки він втратив кошти, авторитет і повагу своїх прихильників, а ще й дискредитував свою політичну силу і Україну в цілому таким фарсом. Іншими словами тупа істота ЗЕ в черговий раз довела що з ним втрачають всі. Тому цей "сором" і "позоріще" треба гнати якомога швидше в ту діру з якої воно вже не вилізе. Це може бути навіть каналізація... Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко - Цензор.НЕТ 1401
показать весь комментарий
26.10.2020 22:52 Ответить
опрос - сама большая зрада в истории вселенной за 14 млрд лет.
показать весь комментарий
27.10.2020 03:33 Ответить
 
 