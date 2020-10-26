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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Харьков (6515) Фриз (202) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998)

"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опережает партию "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на результаты параллельного подсчета голосов сообщила народный депутат, руководитель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" - единственная из демократических всеукраинских оппозиционных партий в Харькове, которая по параллельному подсчету голосов опередила партию Зе-власти и занимает третье место", - отметила Фриз.

По подсчетам партийного штаба, "Европейская Солидарность" получила в Харькове 9,36% поддержки избирателей, "Слуга народа" - 8,85%.

Европейская Солидарность опережает Слугу народа на выборах в горсовет Харькова, - Фриз 01

Также читайте: "Европейская Солидарность" победила в пяти регионах и проходит во все облсоветы, - Порошенко

"Спасибо нашим избирателям за сознательный выбор и предоставленный нам кредит доверия. Мы вас не подведем", - написала Фриз.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Команда УХ це - "Урки Харківські"
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26.10.2020 21:12
+18
Надо было 17 месяцев пожить при «конце эпохе бедности»,чтобы до многих дошло,что это н@эбал0в0?
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26.10.2020 21:21
+17
Партия "Европейская Солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опережает партию "Слуга народа". Источник: https://censor.net/ru/n3227230

От і слава Богу - не дарма я на вибори сходив "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 4965
Україна це Європа "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 6507
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26.10.2020 21:22
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УХ це Кернес.
Вони мігрувати не будуть.
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26.10.2020 21:47 Ответить
Не стане Гепи і почнут мігрувати ,шукати кубло, яке ближче до годівниці !!)) !!))
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26.10.2020 21:51 Ответить
Тобто ти натякаєш, що годівниця буде краща з ЄС? "Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 1415
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26.10.2020 21:54 Ответить
Я гадаю ,що переважна більшисть лохтората УХ,це москалі!!)))
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26.10.2020 21:57 Ответить
Почитай, що ти вище написав про годівницю й про мігрування. "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6512
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26.10.2020 22:02 Ответить
До кубла мігруют члени партій , а лохторат ,мігрує на всі чотири боки, тобто куди заманеться !!
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26.10.2020 22:08 Ответить
Эх,приятно,что с зесранью практически покончено...теперь очередь зажопников)
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26.10.2020 21:41 Ответить
ОПЗЖ победило ЕС с разгромным счетом. Чему вы радуетесь???
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27.10.2020 00:20 Ответить
Так зелень сняла маски клоунов и стала опизженой тварью.
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26.10.2020 21:41 Ответить
А вони і не занадто намагалися ховатись !!))
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26.10.2020 21:44 Ответить
2015. Тоді Порох, як і Зе теж був півтора роки у владі і теж було падіння рейтингів. Та незважаючи на це, БПП Пороха отримав розгромну перемогу над своїми найближчими конкурентами. Зе нервово палить."Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз - Цензор.НЕТ 3693
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26.10.2020 21:43 Ответить
Шо-то быдлу новость "не в жилу")))
И это - радует, значит всё поплану.
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26.10.2020 21:46 Ответить
Нужно дать Порошенку второй шанс.
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26.10.2020 21:55 Ответить
Порошенку не второй шанс потрібно давати, а по пиці, за те, що дружбанам ригоаналам дав другий шанс.
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26.10.2020 22:19 Ответить
Кто быстрее поддержит гепу, ЕС или голос. Вина Порошенко что гепа пять лет проворовал при нем
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26.10.2020 21:57 Ответить
Явное доминированием ОПЗЖ и сепаров Кернеса в Харькове , заставит ЕС и Слуг дружить,а не то затопчет стадо местных гопников, у которых будет в итоге 2\3 харьковской рады. Пипец, еще не хватало чтобы эти выродки Харьков сдали кацапам. Хотя щас уже и брать некому, кацапы после Ливии и Карабаха сидят на отье..банной попе ровно, а то Эрдогана клеманет пошлет тысчу Байрактроваов в Крым и ********** Севастополь)
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26.10.2020 22:03 Ответить
Кто не спамит- тот москаль "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 8708 Вы совсем епнулись "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6627 Невозможно читать...и совершенно непонятно- зачем "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6627
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26.10.2020 22:05 Ответить
Определиться бы ещё кто из них меньшее зло.. и счастье, иль горе привалило..
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26.10.2020 22:10 Ответить
Виборці ,повсякчас ,опиняються перед необхідністю оцінювати пропануєме лайно ,за його консістенцією !!))
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26.10.2020 22:20 Ответить
сознательный выбор? 58% ваты.
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26.10.2020 22:12 Ответить
Из пришедших 35-ти "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 8238 Отличный результат для хорьков...
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26.10.2020 22:14 Ответить
Набагато цікавіше дізнатися, як це пЕСики примудрилися ригоаналам продути. Чи вони ніколи конкурентами і не були?
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26.10.2020 22:16 Ответить
Булоб дивним , якби ЄС, в ватному Харкові, отримали всебічну перемогу !!))
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26.10.2020 22:22 Ответить
зеленУю падаль выносят отовсюду! "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9961
опзж и ватники некст!
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26.10.2020 22:31 Ответить
Конец сериала про ГОЛОБОРОДЬКО. Осталось посадить клоуна.
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26.10.2020 22:37 Ответить
У Европейской солидарности враг не ОПЗЖ, а Слуга народа! Комплекс неполноценности, Петр Алексеевич?
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26.10.2020 22:38 Ответить
Це одна і та дупа , лише з різних ракурсів !!)))
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26.10.2020 22:45 Ответить
Тоді про яку перемогу песиків можна писати? Програш із трикратним відривом!
😂
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26.10.2020 22:58 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/mestnye-vybory-v-ukraine-rezultaty-pervykh-ekzit-polov.html

Выборы в Харьковский горсовет:Блок Кернеса - 39,52%ОПЗЖ - 16,99%Слуга народа - 12,39%Европейская солидарность - 9,17%Партия Шария - 6,41%
Данные на 20-00.
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26.10.2020 22:49 Ответить
Порошенка опять в ж... Это уже не удивляет.
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27.10.2020 00:22 Ответить
ПНХ,зебил "Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 3779
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27.10.2020 06:12 Ответить
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 6200
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27.10.2020 06:11 Ответить
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9813
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27.10.2020 06:24 Ответить
В Харькове похер название партии от которой избран депутат.
По факту они все всё равно от Гепы.
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27.10.2020 07:08 Ответить
Не поддержали про-кремлёвский проект "слугу не понятно кого наверно москвы" ... Так как на Востоке Украины хватает продажных традиционных антиукраинских партий куда более лютых врагов Украины.. А за свою прокремлёвскую капитуляционную политику от ЗЕбилов отвернулись и про-украинские избиратели ..вот и остались они Иуды ни с чем.
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27.10.2020 07:30 Ответить
А толку, что опережает. У первых двух ватныхм партий большинство.
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27.10.2020 09:30 Ответить
НО!
Всё таки лучше уж "слуги", чем зажопинцы....
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27.10.2020 10:09 Ответить
зеленые наркоманы и уголовщина ЗАЖОПинцев
на выход!
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27.10.2020 10:52 Ответить
Харків ватний. Виконують задачу москви по русифікації.
Далі буде...
"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз - Цензор.НЕТ 9848
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27.10.2020 19:58 Ответить
наконец-то . теперь Харьков можно очистить о кернесовской ватной заразы .
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27.10.2020 20:12 Ответить
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