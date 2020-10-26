Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников
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Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, первый замглавы делегации Украины в ТКГ подчеркивает, что выход Украины из Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран.
"Отказывать от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры "Нормандского формата" встретились 9 декабря год назад в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что "Минск" может "жить", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Резников отметил, что если у Российской Федерации будет политическая воля уйти из Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить.
"А нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "Нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", - указал он.
Резников считает, что Россия будет готова пересмотреть пункты Минских соглашений, когда будет понимать, что "ситуация изменилась, позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто невыгодна эта война".
"Сегодня они (РФ – ИФ) продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за этого европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы разрушать консенсус европейского сообщества, и возможно снимут режим санкций, - отметил он.
Резников добавил, что в РФ также надеются, что после выборов в США, возможно, что-то изменится по отношению к Украине и России, и больше будет симпатий к Российской Федерации. "Я думаю, что тут они глубоко ошибаются. Есть такая философия "глубинного государства" в США – я уверен, что ничего плохого не произойдет", - пояснил он.
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казахский,азербайджански,турецкий -это практически один и тот же язык.
Через сожжение на костре.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
Глава Азербайджана Алиев отметил, что для нашего народа это Отечественная война.
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Вот такой выход, военным путём освобождение оккупированных территорий, как это делает Азербайджан.
не беги впереди паровоза.
П.С. Хотя можно Минск и не отменять. Алиеву его Минск вообще не мешает, он его и не отменяет. Просто морозится, как с нами наши подписанты.
Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..
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.СЦЫКЛО Бункерное .??....
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