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Новости Политика Украины
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Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, первый замглавы делегации Украины в ТКГ подчеркивает, что выход Украины из Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран.

"Отказывать от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры "Нормандского формата" встретились 9 декабря год назад в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что "Минск" может "жить", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Резников отметил, что если у Российской Федерации будет политическая воля уйти из Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить.

"А нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "Нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников

Резников считает, что Россия будет готова пересмотреть пункты Минских соглашений, когда будет понимать, что "ситуация изменилась, позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто невыгодна эта война".

"Сегодня они (РФ – ИФ) продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за этого европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы разрушать консенсус европейского сообщества, и возможно снимут режим санкций, - отметил он.

Резников добавил, что в РФ также надеются, что после выборов в США, возможно, что-то изменится по отношению к Украине и России, и больше будет симпатий к Российской Федерации. "Я думаю, что тут они глубоко ошибаются. Есть такая философия "глубинного государства" в США – я уверен, что ничего плохого не произойдет", - пояснил он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Так Порох уже не мародер, а Минск это правильно ?
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26.10.2020 21:43
+6
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
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26.10.2020 21:45
+6
А вам баранам ещё осенью 14-го года объясняли что это за развод минские дупосоглашения... а вы что тогда петика благотворили за содеянное, что сейчас продолжаете..воистину загипнотизированные..
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26.10.2020 22:03
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Ну да Вам еще все 30 лет Впереди , а Эрдоган сказал Хватит Минского процесса. Ничему не учитесь . На пике решили армию Сократить Запроданцы.
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26.10.2020 21:42 Ответить
та шо эрдоган...вон как алиев смотрит Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 6700

Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 3086
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26.10.2020 21:44 Ответить
Как сказал Эрдоган , - Две страны , - Один Народ. Значит Алиев дальний Родственник.Вот Так.
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26.10.2020 21:47 Ответить
а это шо,большой секрет шоле? Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 8806
казахский,азербайджански,турецкий -это практически один и тот же язык.
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26.10.2020 21:51 Ответить
Касапы... А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ...СЦЫКЛО Бункерное .??..
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26.10.2020 22:26 Ответить
Будапешт ???
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26.10.2020 21:42 Ответить
Будапешт фигня, подумаешь Президенты подписали. А вот Минск это да! Такие люди, Захараст, Плотва...
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26.10.2020 22:32 Ответить
Бывший президент Украины Петр Порошенко лично составлял текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». «Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали», - отметил экс-президент. Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 206
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27.10.2020 00:29 Ответить
Респект Петру!
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27.10.2020 07:39 Ответить
И что теперь?
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27.10.2020 08:36 Ответить
Самоубийством должно стать самоубийство этого персонажа.
Через сожжение на костре.
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26.10.2020 21:42 Ответить
а шо,кто то пытается отказаться? Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 3273
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26.10.2020 21:42 Ответить
Як може зробити самогубство той , хто вмер ? Минск давно все помер !
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26.10.2020 21:43 Ответить
Та й...п вашу мать!- ви ще рік тому верещали про протилежне!!!
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26.10.2020 21:43 Ответить
Так Порох уже не мародер, а Минск это правильно ?
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26.10.2020 21:43 Ответить
«Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили: подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят», - отметил глава Азербайджанского государства.
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26.10.2020 21:44 Ответить
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
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26.10.2020 21:45 Ответить
"Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населенных пунктов. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя, потому что Нагорный Карабах - историческая, исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха" - президент Азербайджана Алиев

Глава Азербайджана Алиев отметил, что для нашего народа это Отечественная война.
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Вот такой выход, военным путём освобождение оккупированных территорий, как это делает Азербайджан.
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26.10.2020 21:51 Ответить
таки да...только он перед тем тридцать лет готовился.
не беги впереди паровоза.
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26.10.2020 21:53 Ответить
Гыг с Вами, Так він дійсно готувався. А в нас замість того - що при колаборанті порошенко, що при малоросі зеленському - державні ресурси навмисно розпорошують, крадуть та розпихують конвертованих зелених президентів по бездонних шухлядах.
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27.10.2020 01:32 Ответить
та застарела уже методичка "фсеаниадинакавые"...обновляйся Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 899
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27.10.2020 07:45 Ответить
ну да , ещё один "резник" останется без, ой какого, хлебного места...Пустобрёхи...
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26.10.2020 21:49 Ответить
Будапештский меморандум, внезапно, тоже политико-дипломатические договоренности четырех стран. Индейцам за их земли бусы и зеркальца хоть дали, нам за ЯО просто шиш.

П.С. Хотя можно Минск и не отменять. Алиеву его Минск вообще не мешает, он его и не отменяет. Просто морозится, как с нами наши подписанты.
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26.10.2020 21:50 Ответить
Хватит этой говорильни. Пусть кацапня тихо страдает.
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26.10.2020 21:52 Ответить
а как же будапештские договоренности? А как же сильная обеспокоенность европы? ********* - вот, что стоит во главе правильной дипломатии! А только потом - сильные обеспокоенности.... ВСЕХ.
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26.10.2020 21:53 Ответить
Как сказал затулин, мы взяли Крым и часть Донбасса, и потеряли возможность пророссийским электоратом выбирать в Украине наших холуев.

Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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26.10.2020 21:54 Ответить
А вам баранам ещё осенью 14-го года объясняли что это за развод минские дупосоглашения... а вы что тогда петика благотворили за содеянное, что сейчас продолжаете..воистину загипнотизированные..
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26.10.2020 22:03 Ответить
Ох уж этот Порошенко! Правда в 14м. армии не было, а теперь она есть, пока есть, скоро сократят за ненадобностью...
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26.10.2020 22:30 Ответить
Я уже вижу как зебилы рвутся в бой освобождать территории но их предательски сдерживает Минск Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 8933
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27.10.2020 07:42 Ответить
Касапы..
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..

. ..

.СЦЫКЛО Бункерное .??....
.

.
..
..
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26.10.2020 22:27 Ответить
Самоубийство это не выполнять собственные законы. А если вы самоубьетесь с подписантами минска, некоторых их которых уже грохнули, то это только укрепит государство. А политические договоренности ничего не значат, даже подписанные главами государст и это доказано будапештском меморандумом.
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27.10.2020 08:05 Ответить
 
 