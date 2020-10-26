Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар
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"Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевский городской совет. И это очевидный успех.
Такое мнение высказала главный политтехнолог центрального избирательного штаба "Европейской Солидарности", народный депутат Виктория Сюмар в комментарии Цензор.НЕТ.
"Считаю феноменальным наш результат по Киеву. Мы вышли во второй тур в трех областных центрах - но это было ожидаемо. Мы, конечно, могли бы побороться и за большее, у нас будет достаточно приличный результат на уровне территориальных общин… Кстати, в Киевской области мы тоже заняли первое место, выиграв и у "Слуги народа", и у "Батькивщины", и у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). И эта победа "ЕС" в сердце страны, в Киеве и Киевской области, разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект. Все оказалось как раз наоборот: европейская идея Украины объединяет!", - подчеркивает Сюмар.
Она напомнила, что "Европейская Солидарность" зашла во все горсоветы областных центров Украины и во все областные советы. "Мы действительно единственная политическая сила, которая смогла это сделать: "Слуги" не зашли в советы части городов Западной Украины, а ОПЗЖ не зашло в части областей - причем даже в центре, а не только на западе", - сообщила нардеп.
Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
Пожалуйста, подождите...
Alex Petrov
Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!
Совсем вам там стало тяжело при кремлевском педофилике
При Завгарі? Чи мо' при Хрущові?
Там был "Ежик УВЫ"...
🤣
Volodymyr Ariev
Зеленський вчора у передвиборчій агітації дорікав що Крим в 2014 здали. Тоді у нас не було армії, більшість кримських силовиків і військових виявилися зрадниками і лише 1 голос Турчинова на РНБО був за силовий відпір. А ще Зеленський, напевно, забув чим сам займався тоді.
А ещё подтверждает тот факт, что в этой стране всё не по спирали, как у людей, а по кругу.
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Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
А вот то, что ЕС региональный проект это действительно полная чушь. По факту ЕС это проект одного олигарха, который с 2014 года помимо киевских тортов и российских жигулей, начал торговать ещё и синтетическим патриотизмом и евродемагогией. Этот товар наиболее хорошо зашел на Западе страны. Поэтому и складывается ощущение региональности проекта. На деле же плевал Порошенко на Галичину, как и на каждого среднестатистического украинца.
Я тебе свой толчёк не доверю помыть, а ты про голоса. Спать иди!)
ТОМУ ЩО.
Коаліції можуть бути різними...
"Голос" давно з ЄС "горшки побив"...
Тому ЄС скоріше всього на Київщині опиниться у опозиції...