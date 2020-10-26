Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

"Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевский городской совет. И это очевидный успех.

Такое мнение высказала главный политтехнолог центрального избирательного штаба "Европейской Солидарности", народный депутат Виктория Сюмар в комментарии Цензор.НЕТ.

"Считаю феноменальным наш результат по Киеву. Мы вышли во второй тур в трех областных центрах - но это было ожидаемо. Мы, конечно, могли бы побороться и за большее, у нас будет достаточно приличный результат на уровне территориальных общин… Кстати, в Киевской области мы тоже заняли первое место, выиграв и у "Слуги народа", и у "Батькивщины", и у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). И эта победа "ЕС" в сердце страны, в Киеве и Киевской области, разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект. Все оказалось как раз наоборот: европейская идея Украины объединяет!", - подчеркивает Сюмар.

Она напомнила, что "Европейская Солидарность" зашла во все горсоветы областных центров Украины и во все областные советы. "Мы действительно единственная политическая сила, которая смогла это сделать: "Слуги" не зашли в советы части городов Западной Украины, а ОПЗЖ не зашло в части областей - причем даже в центре, а не только на западе", - сообщила нардеп.

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