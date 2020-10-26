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Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
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Киев (24531) местные выборы (2145) Сюмар (417) Европейская Солидарность (998)

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Победа

"Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевский городской совет. И это очевидный успех.

Такое мнение высказала главный политтехнолог центрального избирательного штаба "Европейской Солидарности", народный депутат Виктория Сюмар в комментарии Цензор.НЕТ.

"Считаю феноменальным наш результат по Киеву. Мы вышли во второй тур в трех областных центрах - но это было ожидаемо. Мы, конечно, могли бы побороться и за большее, у нас будет достаточно приличный результат на уровне территориальных общин… Кстати, в Киевской области мы тоже заняли первое место, выиграв и у "Слуги народа", и у "Батькивщины", и у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). И эта победа "ЕС" в сердце страны, в Киеве и Киевской области, разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект. Все оказалось как раз наоборот: европейская идея Украины объединяет!", - подчеркивает Сюмар.

Она напомнила, что "Европейская Солидарность" зашла во все горсоветы областных центров Украины и во все областные советы. "Мы действительно единственная политическая сила, которая смогла это сделать: "Слуги" не зашли в советы части городов Западной Украины, а ОПЗЖ не зашло в части областей - причем даже в центре, а не только на западе", - сообщила нардеп.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+49


Alex Petrov

Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
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26.10.2020 21:49
+43
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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26.10.2020 21:47
+38
Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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26.10.2020 21:50
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Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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26.10.2020 21:47 Ответить
Норм, но могли и больше.
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26.10.2020 21:47 Ответить


Alex Petrov

Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
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26.10.2020 21:49 Ответить
Ошейник, все равно, что портфель....
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26.10.2020 22:03 Ответить
ЄС буде представлена власними депутатами в усіх обласних радах, в усіх міськрадах обласних центрів (і навіть в Краматорську!; в Северодонецьку, а також в Донецькій та Луганській областях в облради вибори не проводились.) А також ЄС буде мати представництво в в райрадах, в селищних і міськрадах західних і центральних областей України, та в багатьох північних, східних та південих.
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26.10.2020 22:16 Ответить
А где синий кружок у донецкой-ватной области? Я за ес голосовал.
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26.10.2020 22:48 Ответить
там вроде в облсоветы выборов не было...только в громады и в райрады.где то читал
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26.10.2020 22:52 Ответить
Ти тут про долар пожартуй десь ближче до Нового Року. Думаю, з цими реформаторами, це буде дуже актуальний жарт. Бо ті хто не встигне, будуть заздрити тим, хто купить долар по 40-45.
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26.10.2020 21:57 Ответить
Якщо пальнеш три рази по 50 то долар тебе вже не цікавитиме. і соєві теж.Життя почне налагоджуватися. Спробуй! Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 884
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26.10.2020 22:14 Ответить
я то шо хряк з крєпкімі хозяйствєнікамі весь український общак скомуніздив -то нічьо? Добре хоч в три рази а не в шість. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6101
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26.10.2020 22:28 Ответить
в два. за полтора года. а в три гривна опустилась когда беня начал баксы вымывать и выводить из страны
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26.10.2020 22:43 Ответить
Дебил, а посмотреть курс $ к гривне на начало и конец президентсва религия не позволяет? Потому как реальность отличается от вымыслов. За время Порошенко гривня упала меньше чем 2,2 раза. А дебилы за два года никак посчитать не могут.
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27.10.2020 10:30 Ответить
Так ты посмотри сколько мильярдов ЗВР сожгли на поддержание курса, зебил украиномовный! Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3809
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26.10.2020 22:16 Ответить
Навіщо ти його так образливо принизив? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2546
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26.10.2020 22:18 Ответить
та й щось траншу МВФ не іидно, ні чути... А мої "чорнобильські" - зависли, не виплачують...
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26.10.2020 22:18 Ответить
А ти його переклади в інше місце...
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26.10.2020 21:59 Ответить
Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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26.10.2020 21:50 Ответить
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5573 А в який це країні є така партія? Ото б таку в нашу країну, бо у нашій папєрєднікі нинєшніх дурогонов відзначились тількі казнокрадством, колабораціонізмом та корупцієй
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26.10.2020 22:11 Ответить
И где решения судов? Или ты продолжаешь транслировать рашистскую и мойщика кала пропаганду? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2903
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26.10.2020 22:17 Ответить
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 531
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26.10.2020 21:51 Ответить
Хібаж то гумор?!... Українці можуть оцінити тільки гумор від кумів!) Але ж в зельцманів навідь кумів нема!
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26.10.2020 22:12 Ответить
в 22:40 на ictv порох будет рассказывать зеленскому почем рубероид в Одессе на "Свободе Слова"
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26.10.2020 21:54 Ответить
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3846
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26.10.2020 21:56 Ответить
Іжачок, все буде нормуль, а не так як у ваших Чебоксарах...
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26.10.2020 22:09 Ответить
Тебе в Чебоксарах уже не только лапшу но и гавно по ушам развешивают? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2663
Совсем вам там стало тяжело при кремлевском педофилике Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8712
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26.10.2020 22:19 Ответить
А коли ж тоді іжакам добре жилося?
При Завгарі? Чи мо' при Хрущові?
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26.10.2020 22:34 Ответить
Если это мне, то я из мариуполя. Из мариуполя, с маленькой буквы. Кругом одни ватаноиды и их разновидности.
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26.10.2020 22:53 Ответить
Разве на месте крестика бал ваш коммент?
Там был "Ежик УВЫ"...
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26.10.2020 23:26 Ответить
БПП??
🤣
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26.10.2020 22:04 Ответить
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3526
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26.10.2020 22:04 Ответить
Киевский регион - это тоже регион; вся остальная Украина находится за пределами данного региона.
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26.10.2020 22:05 Ответить
70 відсодків люду неприйшли на вибори , чому радоватись ? яка підтримка ? у кого , про що ви говорите
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26.10.2020 22:07 Ответить
значить, їм все одно, баба з возу! не будіть їх, нехай собі сплять в хліву...
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26.10.2020 22:16 Ответить
а ти ттварь Боже Слово неліпи до темноти
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26.10.2020 22:39 Ответить
Амінь!
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26.10.2020 22:45 Ответить
Пришли самые активные, их достаточно. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9185
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26.10.2020 22:20 Ответить
прийшли родичів кандидатів , це просто вичисляється а нація неприйшла небачить смисла голосувати за ворогів Вільної України
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26.10.2020 22:38 Ответить


Volodymyr Ariev



Зеленський вчора у передвиборчій агітації дорікав що Крим в 2014 здали. Тоді у нас не було армії, більшість кримських силовиків і військових виявилися зрадниками і лише 1 голос Турчинова на РНБО був за силовий відпір. А ще Зеленський, напевно, забув чим сам займався тоді.


Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1820
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26.10.2020 22:08 Ответить
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

А ещё подтверждает тот факт, что в этой стране всё не по спирали, как у людей, а по кругу. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8880
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26.10.2020 22:08 Ответить
Це якщо на спіраль дивитися знизу. Або зверху. Тоді так - коло. Дивись з усіх боків, і побачиш... чорний квадрат. Спіраль він хоче побачити - а спіральку в одному місці не глянешПобеда "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6948
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26.10.2020 22:30 Ответить
Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4086 Председатель педротройки? Чи "Топаз, дай команду"?
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26.10.2020 22:57 Ответить
Порох трольнул сегодня, назвал их слугами зеленского
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26.10.2020 22:26 Ответить
Ну хоть шота. Немного позитива на фоне тотальной жопы. Среди массы говна, есть островки надежды, потому что, кто владеет столицей, тот владеет страной.
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26.10.2020 22:27 Ответить
Правильно - революції робляться в столицях, а не в мухосранськах чи в зажоп'ї Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4615
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26.10.2020 22:32 Ответить
Думаю , что депутатов в ВР , действительно должно быть около трёхсот . Такие , как сюмар должны идти вместе с порошенко в одной связке помимо Верховной Рады .
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26.10.2020 22:32 Ответить
сюмар должны идти вместе с порошенко в одной связке

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Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7265
Связанные одной целью

Скованные одной цепью

Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть

Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
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26.10.2020 23:04 Ответить
Нужно дождаться формирования коалиций в местных советах. Тогда станет ясно, кто победил на выборах. Например, если в Киеве Удар и ЕС объединяться, у них будет большинство, значит, они победили на двоих. Потому что если где-то кто-то набрал больше процентов, а по итогу в коалицию не вошел, никакая это не победа.
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26.10.2020 22:33 Ответить
ес - это проект рыгоанала петра.
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26.10.2020 22:41 Ответить
При явке в 36% это пиррова победа.
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26.10.2020 22:43 Ответить
Да и победа ли вообще.) Конечных результатов ещё нет, а экзитполы говорят о победе Удара. Что там насчитала Сюмар это дело третье.
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26.10.2020 22:52 Ответить
Явка в Киеве была ещё ниже, чем в целом по стране, и составила 34%. Следовательно за ЕС отдали голоса 6,8% киевлян, имеющих право голоса. Это безусловно выдающаяся победа.))
А вот то, что ЕС региональный проект это действительно полная чушь. По факту ЕС это проект одного олигарха, который с 2014 года помимо киевских тортов и российских жигулей, начал торговать ещё и синтетическим патриотизмом и евродемагогией. Этот товар наиболее хорошо зашел на Западе страны. Поэтому и складывается ощущение региональности проекта. На деле же плевал Порошенко на Галичину, как и на каждого среднестатистического украинца.
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26.10.2020 22:46 Ответить
засранец, ты же знаешь аксиому, те кто не голосовал, передоверяют свои голоса проголосовавшим.
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26.10.2020 23:08 Ответить
Ты меня в родственники не записывай! Засранец- это ваше семейное.
Я тебе свой толчёк не доверю помыть, а ты про голоса. Спать иди!)
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26.10.2020 23:27 Ответить
Ордынец, ты же сам видишь, что несмотря на закачанные Путлером средства в избирательную кампанию, ваши дела швах, ни пальчевский не проник, ни шарий, злобствуй себе в одиночестве. Ну и да, тьфу на тебя.
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26.10.2020 23:39 Ответить
Если бы проголосовали 100% Киева результат был бы таким точно, потому что количество не играет роли. Ведь к голосованию были допущены все слои населения вне зависимости от предпочтений, а значит от результат есть полностью репрезентативным ) Так что сколько себя не утешай... ))
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26.10.2020 23:30 Ответить
Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1290 Мдя, уж...
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26.10.2020 22:59 Ответить
В Киеве победил Удар. Хватит чужие победы присваивать.
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26.10.2020 23:09 Ответить
Кто такой Удар?)))
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26.10.2020 23:12 Ответить
...Кто на ком стоял?
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26.10.2020 23:24 Ответить
Я за Порошенка, але я не голосував ні на тих виборах і ні на цих виборах.
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27.10.2020 00:05 Ответить
А пенсіонери завжди голосують, тому і в ОПЗЖ такий великий % голосів.
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27.10.2020 00:07 Ответить
"Я не трус, но я боюсь...".
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27.10.2020 05:03 Ответить
тому всім до сраки,за кого ти...Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6951
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27.10.2020 10:43 Ответить
Вообще-то победил Кличко, его Удар, который отмежевался от порошенко. И правильно сделал
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27.10.2020 06:09 Ответить
Возможно, в Украине наконец то появился шанс формирования классической политической партии.
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27.10.2020 06:55 Ответить
Уже есть партия "Ляшка"....
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27.10.2020 08:08 Ответить
"Перемога ЄС " у 20 відсотків може виявитись на Київщині і "пірровою"...

ТОМУ ЩО.

Коаліції можуть бути різними...
"Голос" давно з ЄС "горшки побив"...
Тому ЄС скоріше всього на Київщині опиниться у опозиції...
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27.10.2020 10:42 Ответить
 
 