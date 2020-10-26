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В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки

В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентсва развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

Также читайте: В Египте на пляже, пытаясь спасти ребенка, одновременно утонули 10 человек

Отмечается, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. 

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
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26.10.2020 21:55
+29
вучить англійську...а не расєйську...

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
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26.10.2020 21:57
+18
У дітей канікули другий тиждень.
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26.10.2020 22:17
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От попробуй спростувати діда Дарвіна.
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26.10.2020 21:54 Ответить
Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
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26.10.2020 21:55 Ответить
яблоко от яблони недалеко падает.
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26.10.2020 22:27 Ответить
вучить англійську...а не расєйську...

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
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26.10.2020 21:57 Ответить
В переводе на русский это звучит как:"Внимание! Здесь можно рискнуть посерфить"
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26.10.2020 22:04 Ответить
На свой риск (на свой страх и риск).
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26.10.2020 22:08 Ответить
ну если яндексом переводить-то да В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 3786.
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26.10.2020 22:13 Ответить
Да, Гуглу в этом плане доверять нельзя, он американский! )
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26.10.2020 22:20 Ответить
здесь можно встретить и попробовать тунца - я бы так перевел!
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26.10.2020 22:20 Ответить
в смысле лососнуть? У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 2743
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27.10.2020 09:35 Ответить
Тсс...не подсказывай У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 4740
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27.10.2020 09:48 Ответить
Для кацапів там написано "Варнинг! Сурф ат овн риск... тю блть чурки нерусские, па-нашенски написать низзя было? кароч, лезем купаться!"
...
У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 8456
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27.10.2020 19:34 Ответить
Перекладаю: сьорфінх тілько для ріскових пацанів!
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27.10.2020 19:50 Ответить
Кацап за бугром: I am speak English, but *****-*****!
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27.10.2020 08:45 Ответить
Надо в Коблево отдыхать ,там акул нет .
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26.10.2020 21:58 Ответить
вина коблєво дуже смачні і корисні навіщо шастать в єпіпєд?
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26.10.2020 22:04 Ответить
Шмурда
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26.10.2020 22:16 Ответить
в ****** теплее, дешевле и вкуснее.
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26.10.2020 22:26 Ответить
Дешевле Железного порта ничего не видел, жаль тепло только летом.
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27.10.2020 02:45 Ответить
А еще лучше в Нижних Бабанах или у себя на огороде.
А эти ваши окияны можно и по телеку посмотреть.
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27.10.2020 02:02 Ответить
у нас на свому агароди може покусати бєшена лисица.Если сіворотки нєт, то лучше акула.
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27.10.2020 02:25 Ответить
Точно? А що таке "катран", знаєш? Товариш саме в Коблєво купляв копченого катрана, ("з-під поли", бо він у Червоній книзі України"). Звісно, катран на людей не нападає, однак це теж акула...
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27.10.2020 06:36 Ответить
Дорогие наши украинцы! Ежели вас интересует незабывемая экзотическая поездка в загадочный Египет - идите к нам. Наши предолжения и цены вас просто покорят, как и акулы на пляжах, которые от голода откусыают руки - прямо в воде. Незабываемое зрелище, шрамы на всю оставшуюся жизнь - ежели удасться выжить. Это же самобытная природа...
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26.10.2020 21:59 Ответить
не передергивай! акулы на мелководье не заплывают (кроме Бычьих акул). А то что они есть в Красном Море - это должны на ресепшене говорить...и это - будьте особенно внимательными, когда едите на посмотреть рыбок с непонятно с кем!
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26.10.2020 22:28 Ответить
В шарме паника, туроператоров не знают что делать
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27.10.2020 00:24 Ответить
Хорошо что жив остался. Могли вообще съесть.
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26.10.2020 22:01 Ответить
краще дома бухати там хоч чортів можна з себе струшувати вони ласкаві руку не відкушуть...
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26.10.2020 22:02 Ответить
Одне запитання ??? Чому ця дитина не в школі ??? От вам і розплати, тим більше що по всьому світу карантин. Що це за батьки ??? Їдьте в рідні КАРПАТИ. Нехер шастать по заграницам.
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26.10.2020 22:09 Ответить
У дітей канікули другий тиждень.
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26.10.2020 22:17 Ответить
Каникулы сейчас...потому и не в школе...
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26.10.2020 22:18 Ответить
Та як люди без голови, то і в Карпатах можна загубитись, замерзнути, чи то вовки покусають...
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26.10.2020 22:25 Ответить
Були у Шармі на початку вересня, боялися коронавіруса, але зважилися поїхати. Там спокій, сонце і вода, все дуже класно.
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26.10.2020 22:52 Ответить
это разве ответ?
это зе-бильная тупня
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26.10.2020 23:28 Ответить
А шо за вопрос?
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26.10.2020 23:34 Ответить
ты забыл, на что ты вякал?
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26.10.2020 23:44 Ответить
На что, ты попутал наверное?
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26.10.2020 23:48 Ответить
ну вот поэтому ты и зе-бил типичный
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26.10.2020 23:54 Ответить
Я думаю что зебил это ты, что то предьявляешь, сам не понимая что.
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27.10.2020 00:05 Ответить
ти про себе, зе-біл?
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27.10.2020 07:46 Ответить
у тебя мозга нет, чтобы думать
"думает оно"...
только и научилось, что ворованными фразами разговаривать
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27.10.2020 07:46 Ответить
Отвянь неадекват.
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27.10.2020 08:15 Ответить
брысь на бутылку
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27.10.2020 11:13 Ответить
это данецкая симья
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27.10.2020 11:16 Ответить
где именно произошла трагедия? Понятно шо Египет, скорее всего шарм, но где именно?
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26.10.2020 22:24 Ответить
я питаю тому що були колись у шармі, брали тур саме пониряти, в заповідник поблизу шарму, рас-мохаммед. І тур ми брали не "в місцевих", а прямо у готелі.
Тобто я не бачу різниці між "брали в місцевих" vs "брали в готелі". Червоне море є червоне море, там трапляються акули; іноді, але трапляються.
До речі, попірнати біля готелю та подивитись на корали там значно краще, ніж пертися у заповідник декілька годин і побачити ті самі корали - не повторюйте наших помилок =)
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26.10.2020 22:52 Ответить
100% египтяне хотят свалить вину на "нелицензированных" продавцов туров, чтобы не распугать туристов.
Акулы и на пляже отеля могут покусать, если найдутся тетки которые тащут хлеб из ресторана чтобы покормить рыбок. Рыбы начинают массово тусить в том месте, акулы замечают активность и приплывают поохотиться.
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26.10.2020 23:36 Ответить
Именно в Рас-мохаммед и произошло..
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26.10.2020 23:42 Ответить
Пишут, что за последние сто лет было около десяти нападений акул в Египте, а туристов приезжает по десять миллионов в год. Ну а наши сейчас и вообще одни вместе с арабами. Не бойтесь едьте и наслаждайтесь отдыхом, олинклюзив постоянно теплым морем и хорошей погодой...
А акулы это только малая часть ядовитых рыб, иглокожих и ракушек, если не трогать, то не нападут... Случай очень редкий, расследуют и скажут причину.
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26.10.2020 22:44 Ответить
Думаю около десятка в год - более реальная цифра.
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26.10.2020 23:20 Ответить
Не я придумал, пишут...
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26.10.2020 23:25 Ответить
Мальчику выздораветь быстрей.
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26.10.2020 22:44 Ответить
А серб акулу убил. Пьяный турист убил акулу, упав на нее в Египте! Это не розыгрыш.
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26.10.2020 22:59 Ответить
такой большой, а в сказки веришь, ещё и с рос тв
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26.10.2020 23:28 Ответить
ну, украинская пресса об это тоже писала. Пьяный серб убил акулу в Египте "пятой точкой"
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26.10.2020 23:38 Ответить
только я не верю, пятой точкой. У акулы был проломлен хребет. Скорее всего, он таки ногой ей заехал. Да и лодыжка была сломана у него.
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26.10.2020 23:40 Ответить
Акула оказалась ватницей.
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26.10.2020 23:13 Ответить
Так нету там больше кого кусать кроме украинцев, ну и местных, ваших на весь отель сейчас человек пять на тыщу, а россиян и вовсе одна была. Поели видно руцких акулы раньше.
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26.10.2020 23:24 Ответить
Вот поела россиян и стала ватницей.
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26.10.2020 23:26 Ответить
В гастрономическом случае стала бы ватнофилом.
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26.10.2020 23:30 Ответить
Умерла бы от несварения.
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27.10.2020 02:03 Ответить
обычные гастрономические вкусы акул в египетских водах - это пожилые немки, но видимо "на безрыбье рак рыба"!
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27.10.2020 02:06 Ответить
Летайте отдыхать в Хургаду (а не в Шарм) и не заплывайте дальше отельных пляжей (кормить рыбок, ибо акулы тоже рыбки, но кормом можете стать вы сами) там риск минилальный и историческо-культурные памятники ближе (древнеегипетские храмовые комплексы)!
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27.10.2020 02:03 Ответить
А руцкие гаварят, что и в Хургаде...
https://m.youtube.com/watch?v=WhVPQ66Ab-s
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27.10.2020 07:53 Ответить
верить руцким /пятилетней давности, когда они оправдывали зактытие курорта/?! Акулы любят кушать немчуру /видимо те тоже сами не плохо питаются/!
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27.10.2020 13:38 Ответить
а ти нафіга цих підерас.тів слухаєш?
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27.10.2020 15:31 Ответить
_Акулы - гребаные враждебные твари! У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 9089 Уничтожать их надо! Вместо праздника отдыха семья попала в настоящий кошмар.
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27.10.2020 06:02 Ответить
не время праздновать.
участвовали бы в выборах- целее были бы
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27.10.2020 10:49 Ответить
поплавать с маской это экстремальный тур??? что за бред написан?? типа на обычном пляже отеля акула не может заплыть? Покупайте туры у отельных гидов в 3 раза дороже? это просто несчастный случай.
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27.10.2020 08:24 Ответить
Акула подумала: "Живи пока, придурок, не выучишь анлийский - ногу откушу!"
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27.10.2020 09:46 Ответить
предлагаю изловить акулу-убийцу на живца
мальчику все равно ручку не верньош, а родителям- пох
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27.10.2020 10:53 Ответить
В стране война, а кто-то по Ихипету катается
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27.10.2020 11:14 Ответить
Это шо , скрытая реклама ?

Из её следует , шо если бы оне купили "экстемальный тур" о официального агента , то той "агент" убедил акулу не откусывать руку ?!

Пля , а по человечески никак низя написать , мол так и так , народ не оставляйте мозги в Украине когда летите на отдых . И мол у акулы (а она в Красном море самая агрессивная , т.е. голубая и в отличии от большой белой есть что попало и даже консервные банки и куски металла) два ряда зубов-бензопил !
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27.10.2020 14:52 Ответить
відпочили...
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27.10.2020 15:30 Ответить
статья проспонсирована турецким посольством
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27.10.2020 17:49 Ответить
В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки. Источник: https://censor.net/ru/n3227234

Ото віддихнули У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 9354
Нащі люди мало кого слухають.... акули їм не наказ
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27.10.2020 21:33 Ответить
 
 