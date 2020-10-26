В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки
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В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентсва развития туризма Украины.
"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.
Отмечается, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.
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А эти ваши окияны можно и по телеку посмотреть.
это зе-бильная тупня
"думает оно"...
только и научилось, что ворованными фразами разговаривать
Тобто я не бачу різниці між "брали в місцевих" vs "брали в готелі". Червоне море є червоне море, там трапляються акули; іноді, але трапляються.
До речі, попірнати біля готелю та подивитись на корали там значно краще, ніж пертися у заповідник декілька годин і побачити ті самі корали - не повторюйте наших помилок =)
Акулы и на пляже отеля могут покусать, если найдутся тетки которые тащут хлеб из ресторана чтобы покормить рыбок. Рыбы начинают массово тусить в том месте, акулы замечают активность и приплывают поохотиться.
А акулы это только малая часть ядовитых рыб, иглокожих и ракушек, если не трогать, то не нападут... Случай очень редкий, расследуют и скажут причину.
https://m.youtube.com/watch?v=WhVPQ66Ab-s
участвовали бы в выборах- целее были бы
мальчику все равно ручку не верньош, а родителям- пох
Из её следует , шо если бы оне купили "экстемальный тур" о официального агента , то той "агент" убедил акулу не откусывать руку ?!
Пля , а по человечески никак низя написать , мол так и так , народ не оставляйте мозги в Украине когда летите на отдых . И мол у акулы (а она в Красном море самая агрессивная , т.е. голубая и в отличии от большой белой есть что попало и даже консервные банки и куски металла) два ряда зубов-бензопил !
Ото віддихнули
Нащі люди мало кого слухають.... акули їм не наказ