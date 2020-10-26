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Новости Политика Украины
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ГБР (2542) Венедиктова (727)

В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова

В Офисе Генерального прокурора состоялось совместное совещание руководства Офиса и ГБР. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заслушала и. о. Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Участники совещания отдельно остановились на итогах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями и обсудили состояние досудебного расследования по уголовным производства этой категории.

Генеральный прокурор отметила, что существует ряд недостатков в работе бюро, среди которых низкое количество производств переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненные уголовным коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Также должно быть реальное возмещение установленных убытков. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим ", - констатировала Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор поставила перед Государственным бюро расследований задача - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова провела совещание с руководством САП и НАБУ по поводу дел топ-коррупционеров

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Венедиктова, недостаток - это ты.
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26.10.2020 22:20
+9
Схоже, Бубочка розлютувався.
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26.10.2020 22:18
+8
Та де! Зараз посилено поімітують і замовкнуть. Що стосується Порошенка, то після успіху на місцевих виборах Європейської Солідарності, він для зелених став недоторканним. 😊 Усьо, поїзд пішов!
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26.10.2020 22:27
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Схоже, Бубочка розлютувався.
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26.10.2020 22:18 Ответить
Ніяк Порошенка не посадять!! В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4783
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26.10.2020 22:20 Ответить
Та де! Зараз посилено поімітують і замовкнуть. Що стосується Порошенка, то після успіху на місцевих виборах Європейської Солідарності, він для зелених став недоторканним. 😊 Усьо, поїзд пішов!
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26.10.2020 22:27 Ответить
Схоже, під Іркою крісло захиталося...
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26.10.2020 22:42 Ответить
Ай яй яй. И кто это зделал? Не ужто твой ьывший зам, которого ты и притянула?😮😷
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26.10.2020 22:18 Ответить
Венедиктова, недостаток - это ты.
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26.10.2020 22:20 Ответить
афигеть!.. может быть Бубочка обратит внимание как Каломойский грабит страну?!
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26.10.2020 22:20 Ответить
Та ви шо! Бубачькє такоє ніззя показувать! Бо воно
таке не дивицця! Воно й цензора дивицця, якщо тількі єрмак дозволить))) А єрмак жеж, не дозволяє, падлюка!)
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26.10.2020 22:41 Ответить
Надо было уволить Эрмака и Венедиктову, тогда выборы прошли бы намного лучше для "СН".
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26.10.2020 22:23 Ответить
Эти персонажи тянут "слуг" на дно.
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26.10.2020 22:24 Ответить
У кожного корабля повинен бути свій якір. 😊А СН - великий корабель. Свого роду "Титанік". Тому і якорів має бути мінімум-два.
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26.10.2020 22:29 Ответить
сн -це велике зелене корито , яке витесав з п'яну папа Беня ! Титанік будували найкращі інженери !
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26.10.2020 22:35 Ответить
Ну, по-перше - папа Бєня не дурніший за рядового інженера, навіть німецького, а по-друге - німецькі інженери, які проектувати "Титанік" - на у или з перпборками, що й привело до швидкого затоплення лайнера. Тому його брат-близнюк "Британік" був дещо перероблений. Що, правда, його теж не врятувало від затоплення, але вже від німецької торпеди. Так що тут категорично стверджувати не можна нічого. "І на старуху биваєт проруха" - як кажуть кацапи. 😊
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27.10.2020 00:13 Ответить
розумний і хитрий це дві різні риси . от Маск розумний , а Беня і Трамп хитрі ! побачимо ,що буде коли в США засудять Беню за шахрайство ! мій собака теж хитрий , але не розумний...
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27.10.2020 00:26 Ответить
Вашого сбаку за розумом потрібно рівняти з іншими собаками, а не з людьми. Можливо, він таки розумний? Розумієте, у тому середовищі, де Бєня починав, людовго не живуть, хоча живуть красиво. А Бєня живе і красиво, і довго. Пережив багатьох. Та й не вірте у казки, що великі гроші у злочинним середовищі може заробити дурник. Розум служить не лише для благих справ, але й часто для злочинних.
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27.10.2020 02:31 Ответить
В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1871
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26.10.2020 22:28 Ответить
Баба да, баба да.
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26.10.2020 22:31 Ответить
Такая ночью приснится- трусами не отмахаешься. В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5158
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26.10.2020 22:33 Ответить
но в остальном все хорошо прекрасная маркиза ...
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26.10.2020 22:29 Ответить
Песенка есть такая .СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА, СТРАННАЯ ...... В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6031
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26.10.2020 22:33 Ответить
А потом ещё 2 месяца и ещё 2, так и пролетит 5 лет как у порошенко. Лапша это.
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26.10.2020 22:39 Ответить
То ж у кіно все швидко і просто...
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26.10.2020 22:45 Ответить
И чем не прототип совка.Отличие в одном.Там было Политбюро,а здесь один Зеленский.Не выполните план и не отчитаетесь в срок,руководителя снимут.Аврал.Срочно увеличивайте количества совещаний и больше говорите,что у вас ряд недостатков и главное показывайте,что вам мешает. Может не снимет.Ведь усиленная и беспощадная ваша робота, даёт ему случай проявить благородство к вам и пересядите в другое кресло.
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26.10.2020 22:47 Ответить
Слова, слова. Словесний понос. ДБС просто меле єрунду. Краще б наукою займалась. ДБС і є дбс. Але що ж: який президент така і генпрокурор.
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26.10.2020 22:49 Ответить
Эти персонажи??? Откуда они?? Кто они?? Закопайте их там где и откопали... это не государственная власть и не государственная политика - это какое-то дешевенькое кино голобородько3...
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26.10.2020 22:53 Ответить
Даже комментировать сложно.😂
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26.10.2020 23:30 Ответить
Пять послемайданных прокуроров и ни одной посадки.Окуеть.
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26.10.2020 23:33 Ответить
звизда близенько У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8110
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26.10.2020 23:40 Ответить
поздно пить боржоми
пора в ростов
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26.10.2020 23:52 Ответить
У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7007
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27.10.2020 00:52 Ответить
Разговаривал со старшим опером ДБР (раньше работал в УБОПе, грамотный и сильный оперативник, сталкивались по совместным действиям - я в военной контрразведке тогда служил). Так вот, он кратко охарактеризовал работу в ДБР - "Оперативный онанизм". Занавес.
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27.10.2020 02:58 Ответить
_Какое отношение эта НКВД-шная курва имеет к независимому антикоррупционному органу?! Уху ели, мрази! У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8202
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27.10.2020 06:15 Ответить
Имитация имитации.
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27.10.2020 06:50 Ответить
 
 