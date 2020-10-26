В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова

В Офисе Генерального прокурора состоялось совместное совещание руководства Офиса и ГБР. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заслушала и. о. Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Участники совещания отдельно остановились на итогах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями и обсудили состояние досудебного расследования по уголовным производства этой категории.

Генеральный прокурор отметила, что существует ряд недостатков в работе бюро, среди которых низкое количество производств переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненные уголовным коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Также должно быть реальное возмещение установленных убытков. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим ", - констатировала Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор поставила перед Государственным бюро расследований задача - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.

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