У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете по Голосеевскому району, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет

Продолжается подсчет голосов на выборах мэра Киева и депутатов Киевского горсовета. Точные результаты будут известны не раньше 27 октября.

Об этом напомнил в Facebook финансист Тарас Козак, баллотировавшийся от "Голоса" в Киевсовет, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, "параллельные подсчеты голосов и сверка более 70% протоколов на ТИК Голосеевского района позволяют сделать несколько выводов с вероятностью более 99%":

1️. У "Голоса" будет 9 мест в Киевском городском совете.

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2. Высокую узнаваемость и расположение киевлян к Сергею Притуле не удалось превратить в его победу на выборах мэра столицы.

"Уже в первом туре выборы выиграет Виталий Кличко. Причина, на мой взгляд, заключается в нынешнем недоверии избирателей к выходцам из креативной индустрии. Упавший рейтинг Владимира Зеленского и второй выход из парламента Святослава Вакарчука разуверили граждан в способности людей со сцены превращаться в важных политиков", - считает финансист.

3. Сам Козк избран депутатом Киевского городского совета как первый номер списка "Голоса" по Голосеевскому району.

"Точное количество отданных за меня голосов пока неизвестно, однако я искренне благодарен каждому", - отметил он и добавил список благодарностей.

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