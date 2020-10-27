У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете по Голосеевскому району, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Продолжается подсчет голосов на выборах мэра Киева и депутатов Киевского горсовета. Точные результаты будут известны не раньше 27 октября.
Об этом напомнил в Facebook финансист Тарас Козак, баллотировавшийся от "Голоса" в Киевсовет, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, "параллельные подсчеты голосов и сверка более 70% протоколов на ТИК Голосеевского района позволяют сделать несколько выводов с вероятностью более 99%":
1️. У "Голоса" будет 9 мест в Киевском городском совете.
"Уже в первом туре выборы выиграет Виталий Кличко. Причина, на мой взгляд, заключается в нынешнем недоверии избирателей к выходцам из креативной индустрии. Упавший рейтинг Владимира Зеленского и второй выход из парламента Святослава Вакарчука разуверили граждан в способности людей со сцены превращаться в важных политиков", - считает финансист.
3. Сам Козк избран депутатом Киевского городского совета как первый номер списка "Голоса" по Голосеевскому району.
"Точное количество отданных за меня голосов пока неизвестно, однако я искренне благодарен каждому", - отметил он и добавил список благодарностей.
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Почему он должен быть худшим мером, чем боксер? (Я не считаю Кличко плохим мером, кстати).
"плавает" по всем вопросам, просто тупо не готов.
я ж не говорю, что он какой-то вор или что-то вроде.
наверно честный чел, но этого мало, чтобы быть мэром Киева.
и наверняка Кличко не лучший, но остальные претенденты просто жах.
чтобы победить на выборах надо быть не "не хуже", а лучше.
уже один честный комик есть, результат за полтора года ниочем.
его партии "честных" народ дал оценку на выборах 7-8%
А так, да, он не плох - кое-что делает - и дороги перестали ямками ремонтировать, и парки упорядочил и тд. Но вопросы есть.
Он не чета вовочке, все верно - он из конкурирующей мафии!
"Зібрав гроші, почав роботи і зник": блогер розповів як Притула піарився на допомозі сліпим
Може він ті гроші віддав у якусь бригаду ? Переплутав ?
последняя сделка с кацапией - 2015 год
является "размещателем" акций на бирже в том числе и госзайма (те самые ОГВЗ)
А вони здатні ?
Ось один з них.