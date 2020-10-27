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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Киевсовет (1339) местные выборы (2145) Козак_Тарас_финансист (11) Голос партия (490)

У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете по Голосеевскому району, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Продолжается подсчет голосов на выборах мэра Киева и депутатов Киевского горсовета. Точные результаты будут известны не раньше 27 октября.

Об этом напомнил в Facebook финансист Тарас Козак, баллотировавшийся от "Голоса" в Киевсовет, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, "параллельные подсчеты голосов и сверка более 70% протоколов на ТИК Голосеевского района позволяют сделать несколько выводов с вероятностью более 99%":

1️. У "Голоса" будет 9 мест в Киевском городском совете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун

2. Высокую узнаваемость и расположение киевлян к Сергею Притуле не удалось превратить в его победу на выборах мэра столицы.

"Уже в первом туре выборы выиграет Виталий Кличко. Причина, на мой взгляд, заключается в нынешнем недоверии избирателей к выходцам из креативной индустрии. Упавший рейтинг Владимира Зеленского и второй выход из парламента Святослава Вакарчука разуверили граждан в способности людей со сцены превращаться в важных политиков", - считает финансист.

3. Сам Козк избран депутатом Киевского городского совета как первый номер списка "Голоса" по Голосеевскому району.

"Точное количество отданных за меня голосов пока неизвестно, однако я искренне благодарен каждому", - отметил он и добавил список благодарностей.

Также читайте: Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете

У Голоса будет 9 мест в Киевсовете по Голосеевскому району, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Очень жаль, Притула не чета Зеленскому. Волонтер для армии с первых дней войны. Под его патронатом как минимум одна воинская бригада, которой он помогает военным оборудованием, и сбором денежных средств!
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26.10.2020 22:29
+7
Удачи незашкваренной партии. Главное не зашквартесь, как остальные☝
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26.10.2020 22:24
+5
А откуда ты это знаешь?
Почему он должен быть худшим мером, чем боксер? (Я не считаю Кличко плохим мером, кстати).
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26.10.2020 22:54
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Удачи незашкваренной партии. Главное не зашквартесь, как остальные☝
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26.10.2020 22:24 Ответить
Уже. А взгляды какие выразительные у застуканных

У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет - Цензор.НЕТ 3384
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26.10.2020 22:27 Ответить
Так что там с номером закона? 😷
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26.10.2020 22:51 Ответить
незашкваренная партия, лидер которой ДВАЖДЫ насрал на голову своим избирателям?! серьезно?! У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 9048 У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 2810
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26.10.2020 23:15 Ответить
Хватает и одного шоу-шута при власти. Его бы страна пережила.
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26.10.2020 22:25 Ответить
Забавно наблюдать за безмозглым дебилом FD FD.
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26.10.2020 23:00 Ответить
странно. но сегодня говорили что список возглавляет фрик нефедов
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26.10.2020 22:28 Ответить
Очень жаль, Притула не чета Зеленскому. Волонтер для армии с первых дней войны. Под его патронатом как минимум одна воинская бригада, которой он помогает военным оборудованием, и сбором денежных средств!
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26.10.2020 22:29 Ответить
пусть и дальше помогает, но мэр с него никакой.
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26.10.2020 22:43 Ответить
А откуда ты это знаешь?
Почему он должен быть худшим мером, чем боксер? (Я не считаю Кличко плохим мером, кстати).
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26.10.2020 22:54 Ответить
А почему хорошим?
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26.10.2020 23:05 Ответить
От верблюда он знает. Притула это точно такой же долбоuоб как криворогий вовчка, только украиномовный У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 2640
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26.10.2020 23:13 Ответить
смотрел его интервью, например у Янины Соколовой.
"плавает" по всем вопросам, просто тупо не готов.
я ж не говорю, что он какой-то вор или что-то вроде.
наверно честный чел, но этого мало, чтобы быть мэром Киева.
и наверняка Кличко не лучший, но остальные претенденты просто жах.
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27.10.2020 09:18 Ответить
Ну - он не просто честный человек. Он длительное время руководил коллективом, занимался продюссерской (то есть - организационной работой). Так что вполне вероятно, что он был бы не хуже, чем Кличко, ибо Кличко не плох, но далеко не идеален и договорняки с разворовыванием бюджета Киева компаниями-посредниками при Кличко имеют место быть.
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27.10.2020 10:12 Ответить
ну что я тебе могу сказать про кличко, звони в набу, если знаешь про его коррупцию.
чтобы победить на выборах надо быть не "не хуже", а лучше.
уже один честный комик есть, результат за полтора года ниочем.
его партии "честных" народ дал оценку на выборах 7-8%
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27.10.2020 14:18 Ответить
Смешно - даже тут на Цензоре печатали о коррупции при строительстве шулявского путепровода, о Комарницком и тд. Есественно, что это именно то, что я знаю о его коррупции.

А так, да, он не плох - кое-что делает - и дороги перестали ямками ремонтировать, и парки упорядочил и тд. Но вопросы есть.
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27.10.2020 14:44 Ответить
А заодно помогал олигархам оттянуть голоса от Кличка. Чтобы был второй тур. Да номер не удался.
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26.10.2020 22:43 Ответить
По его патронатом зять донецкий застройщик, тёща давящая джипом женщин и детей и свояк рыг Хомутынник! (они женаты на сестрах) У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 3542 У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 3350
Он не чета вовочке, все верно - он из конкурирующей мафии! У "Голосу" буде 9 місць у Київраді, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок - Цензор.НЕТ 2721
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26.10.2020 23:12 Ответить
Отличная идея - вменять человеку в вину...свояка...
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27.10.2020 14:46 Ответить
Активіст,волонтер,добробатівець.....Виявилося,поняття ду-у-у-же універсальні і умовні.
"Зібрав гроші, почав роботи і зник": блогер розповів як Притула піарився на допомозі сліпим

Може він ті гроші віддав у якусь бригаду ? Переплутав ?
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27.10.2020 08:03 Ответить
При слове ФИНАНСИСТ меня начинают терзать смутные сомнения ... У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет - Цензор.НЕТ 2581
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26.10.2020 22:32 Ответить
инвестиционная группа "Универ" создана в россии в 90-х
последняя сделка с кацапией - 2015 год
является "размещателем" акций на бирже в том числе и госзайма (те самые ОГВЗ)
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26.10.2020 22:40 Ответить
Притула уже объявлял, что нужно повысить тариф на воду, наверное финансисту козаку нужно бабло за выборы отбить.
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26.10.2020 22:38 Ответить
Только ли козаку? А главным держателям голоса?
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26.10.2020 23:07 Ответить
Я по субординации, ибо наверное и сам козак как финансист принадлежит держателю.
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26.10.2020 23:10 Ответить
Упавший рейтинг Владимира Зеленского и второй выход из парламента Святослава Вакарчука разуверили граждан в способности людей со сцены превращаться в важных политиков", - считает финансист.

А вони здатні ?
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26.10.2020 22:41 Ответить
Голос самопомочи.. приходят с неоткуда и уходят в никуда..
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26.10.2020 22:47 Ответить
Хто там запитував, стосовно представництва "Драган Капітал" в Голосі?
Ось один з них.
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26.10.2020 22:56 Ответить
Все клоуны как будто звезду с неба поймали)
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26.10.2020 23:03 Ответить
цне який ще Тарас Козак? Чи не той що медведчуковець із жопоблоку...на якого 112 та ньюсван із зІком записані? Чи якійсь іншій?
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26.10.2020 23:09 Ответить
А ні...вибачаюсь ..цей інший. Цей у 1992 Москвський універ ім. Ломоносова..а у 1996 Всеросійський фінансово-економічнний інститут ..та працював заступником Універсалбанку)) але хлоп добрий ...член партії Левка Лук*яненка (УРП) ..а що він у цьому голосі робив? фінансував?
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26.10.2020 23:20 Ответить
 
 