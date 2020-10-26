Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об "убытках" от "Роттердам+", - адвокат ДТЭК
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Признание судом справок Национального антикоррупционного бюро, в которых детективы бюро на свое усмотрение посчитали "убытки" от формулы "Роттердам+" в очередной раз подтверждает несостоятельность этого дела и обоснованность его закрытия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила адвокат ДТЭК Наталья Дригваль.
"Для судебного процесса, который сейчас проходит, это лишний раз только лишь демонстрирует незаконность поведения органа досудебного расследования", - сообщила адвокат.
Речь идет о двух справках, в которых один детектив НАБУ по поручению другого детектива якобы установил вред от формулы "Роттердам+".
Оба документа были признаны судом незаконными, поскольку детективы превысили предусмотренные законом полномочия и фактически подменили собой экспертов.
"Исключительно в этих справках, и ни в каких иных первичных документах не содержится информации о причинении ущерба. Поэтому мы вынуждены были в очередной раз указать НАБУ о незаконности их действий", - добавила адвокат ДТЭК.
Именно эти незаконные справки, по словам Дригваль, лежат в основе скандальной экспертизы Ирины Педь, расследование в отношении которой проводит ГБР.
Напомним, 27 августа САП закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств совершения преступления.
Это решение было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы.
Вскоре обоснованность и законность решения САП подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.
Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП.
Пожалуйста, подождите...
Аллилуйя.
Да Алеша?)
Да Алеша?)
Оригинально.
Можно посадить любого.
Якщо те, що вона заявила - правда, то ДТЕК легко в суді це довести.
Але вони (ДТЕК) разом з Порошенком, разом з Венедиктовою намагаються ЗАКРИТИ СПРАВУ, не пустивши її до суду!
Дело раскрыто
также, помимо пухлых чемоданчиков с баблом от Рината судьям, дать им премию от государства....чтоб "не воровали".
Полуграмотные прокуроры и продажно-имбицильные судьи - ИлИта нации. ))
Забыли ещё про упорото-туповатое население (нарит), которое верит всему и ведётся как осёл за морковкой.
Коли вже виступає черговий адвокат, а ще від ДТЕКу, то все зрозуміло. Хлопці від НАБУ не йдуть на компроміс, дотискають схемщиків -аферистів. В ціну по схемі Ротердам+ включено вартість доставки вугілля з хабу, ось різниця з накрутками і є завданими мільярдними збитками, а те , що нова влада (прем"єр - колишній менеджер ДТЕК) не хоче бачити вини найбільшого олігарха і всі найвищі державні структури під їхнім впливом, в т.ч. і суди, це свідчить про зрощення олігархату з державними структурами і створення такого собі мафіозного спруту. Респект і підтримка детективам НАБУ.
"Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП."