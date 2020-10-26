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НАБУ (4030) ДТЭК (407) Роттердам+ (165)

Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об "убытках" от "Роттердам+", - адвокат ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об

Признание судом справок Национального антикоррупционного бюро, в которых детективы бюро на свое усмотрение посчитали "убытки" от формулы "Роттердам+" в очередной раз подтверждает несостоятельность этого дела и обоснованность его закрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила адвокат ДТЭК Наталья Дригваль.

"Для судебного процесса, который сейчас проходит, это лишний раз только лишь демонстрирует незаконность поведения органа досудебного расследования", - сообщила адвокат.

Речь идет о двух справках, в которых один детектив НАБУ по поручению другого детектива якобы установил вред от формулы "Роттердам+".

Оба документа были признаны судом незаконными, поскольку детективы превысили предусмотренные законом полномочия и фактически подменили собой экспертов.

"Исключительно в этих справках, и ни в каких иных первичных документах не содержится информации о причинении ущерба. Поэтому мы вынуждены были в очередной раз указать НАБУ о незаконности их действий", - добавила адвокат ДТЭК.

Именно эти незаконные справки, по словам Дригваль, лежат в основе скандальной экспертизы Ирины Педь, расследование в отношении которой проводит ГБР.

Напомним, 27 августа САП закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств совершения преступления.

Это решение было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы.

Вскоре обоснованность и законность решения САП подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Це Порошенко попросив Вєнєдіктову відкрити проти нього пару десятків кримінальних справ ?
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27.10.2020 08:57
+8
Ну тебе под прокси США оно то конечно виднее что тут в Украине происходит...
Да Алеша?)
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27.10.2020 08:51
+4
Ну что ж вы как ребенок-темников зесрани совсем не знаете )это же зебоба лично попросил,что бы усиленно пиарить Пороха и просрать ему выборы
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27.10.2020 09:11
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Правила форума Совет форумчан
гудок-дытэк и потужное ICU всех отроттердамило по закону, никаких убытков, всё население в прибылях уже много лет.
Аллилуйя.
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27.10.2020 08:47 Ответить
Ну тебе под прокси США оно то конечно виднее что тут в Украине происходит...
Да Алеша?)
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27.10.2020 08:51 Ответить
Не из ротердама+ виднее что у нас происходит.
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27.10.2020 09:12 Ответить
Ну тебе под прокси Украины оно то конечно виднее что тут в Украине происходит...
Да Алеша?)
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27.10.2020 12:19 Ответить
Прокуроры сами проводят экспертные оценки и на их основании выдвигают обвинения?
Оригинально.
Можно посадить любого.
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27.10.2020 08:49 Ответить
"Ориґінально" - це вірити заявам адвокатів ДТЕК.
Якщо те, що вона заявила - правда, то ДТЕК легко в суді це довести.
Але вони (ДТЕК) разом з Порошенком, разом з Венедиктовою намагаються ЗАКРИТИ СПРАВУ, не пустивши її до суду!
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27.10.2020 08:52 Ответить
Це Порошенко попросив Вєнєдіктову відкрити проти нього пару десятків кримінальних справ ?
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27.10.2020 08:57 Ответить
Ну что ж вы как ребенок-темников зесрани совсем не знаете )это же зебоба лично попросил,что бы усиленно пиарить Пороха и просрать ему выборы
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27.10.2020 09:11 Ответить
А ваш сарказм абсолютно не уместен и это уже очевидно всем. У нас остался только "патриот" олигарх Порошенко капитулировавший перед "торговыми партнерами", клоун олигарха Зеленский, просто какаяразница, и кум )(уйла и это и есть тот выбор который всем вбивают в головы. Хотя по сути они все нарушители законов и должны быть наказаны. Но у нас к сожалению папередников и их подельников не садят ни за какие преступления, максимум это приговор овощу от который всем и ему в том числе пофиг. Так что сколько дел не заводи, а это просто рекламная компания в которую уже превратитились уже все наши правоохранительные органы на подтанцовке у олигархов.
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27.10.2020 09:33 Ответить
КалоМойшу вы скромно пропустили, да?
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27.10.2020 09:17 Ответить
КалоМойша - бенефіціяр Роттердамплюс?
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28.10.2020 16:19 Ответить
Порошенко - бенефіціяр Роттердамплюс?😁
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28.10.2020 17:58 Ответить
Авжеж, бенефіціяр. Через компанію ICU його довірена особа Макар Пасенюк скупив акції ДТЕК.
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03.11.2020 13:36 Ответить
Аааа... Понял, с таким подходом, Зеленский спонсирует войну на донбасе - бенифициар Зе, КалоМойша является бизнес партнёром Медведчука (Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского.).
Дело раскрыто Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК - Цензор.НЕТ 4976
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03.11.2020 14:48 Ответить
А шо ж так скромно умалчивается какой суд Дайте с одного раза угадаю - небось Окружной Администратмвный суд города Киева Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК - Цензор.НЕТ 5779
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27.10.2020 08:56 Ответить
Не вгадав.Це ВАКС. Й мається на увазі фальсифікація матеріалів заднім числом набушниками.Сцитник вчергове обісрався.
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27.10.2020 09:16 Ответить
Ну, если так, то во всей судебной системе Украины эпидемия толи дезентирии, толи холеры и там не маски, а памперсы необходимы.
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27.10.2020 09:29 Ответить
давайте сразу так: предлагаю наградить РЫната Леонидыча каким нибудь орденом Украины...за то что украл не 100 миллиардов, а всего 10-20.
также, помимо пухлых чемоданчиков с баблом от Рината судьям, дать им премию от государства....чтоб "не воровали".
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27.10.2020 08:56 Ответить
Рыжий член взял уголь (недра Украины, которые по Конституции принадлежат народу Украины) и вместо того, чтобы уплатить честную ренту, накрутил от балды цену Роттердам+, как привезенный из Нидерландов , а потом еще и впарил нарду втридорого электроэнергию произведенную из этого угля. Конечно для Ахметова убытков нет. Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК - Цензор.НЕТ 7008
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27.10.2020 08:58 Ответить
Полуграмотные прокуроры и продажно-имбицильные судьи - ИлИта нации. ))
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27.10.2020 09:03 Ответить
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Полуграмотные прокуроры и продажно-имбицильные судьи - ИлИта нации. Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК - Цензор.НЕТ 7628))

Забыли ещё про упорото-туповатое население (нарит), которое верит всему и ведётся как осёл за морковкой.
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27.10.2020 09:18 Ответить
Ну тут все ясно. Гудок - патриот и торговвый портнер. Шабунин - огент кремля. Да соя? 😷
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27.10.2020 09:23 Ответить
2012 рік знаменитий не тільки європейським чемпіонатом з футболу. В цьому році упроваджено в дію Кримінальний процесуальний кодекс України, який поклав початок руйнації всієї правоохоронної та судової системи, і який "успішно" діє по даний час. Спотворення процесу, лобіювання "адвокатських" норм, введення поняття змагальності та допустимості в кримінальному процесі, фактично знівелювало систему доказування. На будь-якому етапі досудового чи судового слідства за рішенням суду (не безкорисно) можна визнати будь-який доказ недопустимим. Так, упродовж кількох років футболяться справи по розкраданнях, ставляться під сумнів схеми олігархів, які викачують мільярди з надр України та державного бюджету. А "великі" спеціалісти від юриспруденції, які перебувають на утриманні олігархів та всієї іншої злодійської каналії, ллють крокодилячі сльози про порушення процесуального і матеріального права, порушення прав великого бізнесу, який грабує народ, бо вони бачте, так і не отримають вчасно свого відсотка у своїх господарів.
Коли вже виступає черговий адвокат, а ще від ДТЕКу, то все зрозуміло. Хлопці від НАБУ не йдуть на компроміс, дотискають схемщиків -аферистів. В ціну по схемі Ротердам+ включено вартість доставки вугілля з хабу, ось різниця з накрутками і є завданими мільярдними збитками, а те , що нова влада (прем"єр - колишній менеджер ДТЕК) не хоче бачити вини найбільшого олігарха і всі найвищі державні структури під їхнім впливом, в т.ч. і суди, це свідчить про зрощення олігархату з державними структурами і створення такого собі мафіозного спруту. Респект і підтримка детективам НАБУ.
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27.10.2020 09:37 Ответить
И уже лет 5 пишу, что КК портнова это правовая диверсия против государства Украина. Но патриота порошенко этот КК очень устраивает - бо ни казнокрада, ни коррупционера, ни сепаратиста по нему посадить невозможно. Потому петя его и не отменил когда пришёл к власти на кровуи Майдана.
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27.10.2020 09:41 Ответить
Чисто зебільна логіка чистопородного 73/43%зебіла Олег Анатолиевич - "петя пришёл к власти на кровуи Майдана и должен бьіл..." і т.д. і т.п. Притому, що ті же кодекси має міняти Верховна Рада, в якій з-за каденції Порошенка функціонувала ситуативна проурядова більшість/коаліція/ (не розпинатимусь далі, що можна зробити в такій ситуації, а що ні). В той же час нині в ЗЕ - абсолютна турбо-монобільшість в ВР - але до кодексів навіть не приступають!
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27.10.2020 13:40 Ответить
Ты точно не из Украины, бо у пеци коалиция была майданая и он мог в 2014 да и даже в 2015 принимать любые законы и рыговские любые законы отменять. Но повторюсь по КК портнова можно грабить Украину и народ безнаказанно, что порошенко и осполнял.
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27.10.2020 13:45 Ответить
Сытник И НАБУ делают вид, что работает, а олигархи продолжают грабить народ. Вывод - НАБУ служит олигархам.
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27.10.2020 09:37 Ответить
Во блин не правильные справки, их оказывается в бугалтерии дтека нужно было брать.
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27.10.2020 09:38 Ответить
Тепер би логічно було б запитати блаЗЄнського: а скільки тобі, виродку, заносять щодня за "роттердам+"? Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК - Цензор.НЕТ 4269
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27.10.2020 10:10 Ответить
Настаящие барцы - не здаются!

"Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП."
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27.10.2020 10:22 Ответить
"Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП" - це все, що потрібно знати про наших штатних "антикрупціонерів".
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27.10.2020 13:29 Ответить
 
 