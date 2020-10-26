РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8087 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин Местные выборы-2020
1 553 2
выборы (24317) карантин (16730) Минздрав (4828) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В день выборов с избирательных участков были госпитализированы 50 человек, 1 человек умер, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В день выборов с избирательных участков были госпитализированы 50 человек, 1 человек умер, - Минздрав

В день выборов с избирательных участков бригадами скорой помощи были госпитализированы 50 человек.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник отметил, что грубых нарушений во время работы участков не было, хотя не везде соблюдались все предписанные  санитарные меры. Главным нарушением было неношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

"Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом", - отметил Ляшко.

Также главсанврач отметил, что в день выборов с избирательных участков были госпитализированы 50 человек.

Читайте также: Ляшко о причинах ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине: Это цикличности самого вируса

"За воскресенье у нас было 250 вызовов скорой помощи на участки, 50 человек госпитализированы и произошел один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца и это случилось до приезда медиков", - рассказал Ляшко.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1 человек умер - Ляшко. Аж за Олежку испугалась
показать весь комментарий
26.10.2020 22:47 Ответить
" в принципе выборы НЕ ДОЛЖНЫ привести к всплеску заболеваемости коронавирусом" 😁🎃👻
показать весь комментарий
27.10.2020 06:20 Ответить
 
 