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МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В заведениях профессионального и профессионального предвысшего образования у преподавателей высшей категории в январе 2020 года был одинаковый должностной оклад в размере 5087 грн, в сентябре этого года - 5385 грн. В 2021 году зарплата увеличится до 6461 грн, в июле - 7001 грн", - говорится в сообщении.
В МОН также отмечают, что должностной оклад руководителя учреждения к июлю следующего года вырастет до 8679 грн.
Как отмечают в ведомстве, в 2021 году зарплата работников образования в целом увеличится на 30%.
Топ комментарии
+30 Роман Кокоровець
показать весь комментарий26.10.2020 22:46
+13 mrSmith
показать весь комментарий26.10.2020 22:47
+8 Утилизация ватников
показать весь комментарий26.10.2020 22:51
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Нужны только дебилы.
Поэтому зарплата учителей меньше чем у кассира в супермаркете.
Учитель от 30 баксов в час
Уверен, ты бы выложился на 200%
И пенсии всем сразу втрое?
И чем быстрее - тем лучше.
Выборы наглядно показали: страны нету. Народ как таковой отсутствует Остальная биомасса просто хочет халявы,работать не хочет. Так что альтернативы просто нету
Заманали враньем!
Зараз по 32 учня такого ніде нема, може по 22 учня.
Новое великое достижение ЗЕ!!!
При нем курс доллара для выплаты ЗП учителям стал 1,75.
Об этом заявил эксперт по вопросам образования из команды Зеленского, кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.
"У нас 440 000 учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 - это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить - давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн. Для начала будет неплохо", - отметил Бабак.
Кандидат в нардепы возмутился уровню заработной платы для молодого педагога.
Ну не 4 000$ - 500$
А зараз - вчитель математики , який закінчив Університет - порахує : 7000 : 28.5 = 245,61$
А вчитель - мовник , теж закінчивший Університет, згадає відповідні слова ...
А вчтелька біології - відповідно - біологічний факультет Університету - прокваліфікує Слуг до відповідної категорії тварин ...
Що будуть робити інші - придумайте самі
Тільки прибиральниця усміхнется , 2-3 годинки 5 днів в тиждень попрацює ... та скаже - і треба було вам 5 років мучитися та ті Університети кінчати , 10 сесій здавати , купу курсових і дипломну писати
простым народом, публичное, чтобы хоть полных дебиловотсеять. иначе все это образование до сраки, так как не влияет на основную необходимую "власти" характеристику - пилить бабло и междусобойчики, кум-брат-сват..
Тобто не 4 кілобакси, а лише 250?
Тобто усі обіцянки бубочки слід ділити на 16???
Взять в долг у МВФ и под фанфары раздать учителям?