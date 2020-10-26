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МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен

Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В заведениях профессионального и профессионального предвысшего образования у преподавателей высшей категории в январе 2020 года был одинаковый должностной оклад в размере 5087 грн, в сентябре этого года - 5385 грн. В 2021 году зарплата увеличится до 6461 грн, в июле - 7001 грн", - говорится в сообщении.

В МОН также отмечают, что должностной оклад руководителя учреждения к июлю следующего года вырастет до 8679 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство будет реформировать систему образования по пяти направлениям, - Шкарлет

Как отмечают в ведомстве, в 2021 году зарплата работников образования в целом увеличится на 30%.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
як 7000 гривен було ж 4000$? а взагалі какая разница !
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26.10.2020 22:46
+13
Стратегия зеленых тварей понятна: учить людей не нужно.
Нужны только дебилы.
Поэтому зарплата учителей меньше чем у кассира в супермаркете.
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26.10.2020 22:47
+8
Сразу после доплат медикам возьмутся за учителей.
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26.10.2020 22:51
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як 7000 гривен було ж 4000$? а взагалі какая разница !
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26.10.2020 22:46 Ответить
Какая разница как называется улица по которой идут на йух учителя, которым зебилы обещали 4к$ МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 7142
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26.10.2020 23:42 Ответить
Просто у нас курс снова будет 1,75, как когда-то уже был... МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 819
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26.10.2020 23:52 Ответить
це в нелохах чи в наркоманах ?
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27.10.2020 00:14 Ответить
учителя знают, что 7000 больше чем 4000
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27.10.2020 08:43 Ответить
Стратегия зеленых тварей понятна: учить людей не нужно.
Нужны только дебилы.
Поэтому зарплата учителей меньше чем у кассира в супермаркете.
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26.10.2020 22:47 Ответить
Иначе откуда будут брать электорат, если все умные будут. Самой вумной должна быть провладная верхушка и повальная нищета и безграмотность рабов. Это так сказать вершина совкодрочерной теории построения общества.
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26.10.2020 22:59 Ответить
дивлячись за яку умність іде мова: уміти дерибнити бабло - те ж умно, чи не так?
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26.10.2020 23:06 Ответить
і на виборах підтасовувати, теж ума треба. он зе на цілих 5 питань наумнічав. хіба не умно?
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26.10.2020 23:07 Ответить
Для чого і лізе тупе гімно до влади в суспільстві без прав, щоб володарювати притискаючи народ силою.
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26.10.2020 23:11 Ответить
а це не народ, це насєлєніе або біомаса.
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26.10.2020 23:12 Ответить
Походу да, раз не сопротивляется.
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26.10.2020 23:15 Ответить
Система образования рухнула уже давно (в ссср ей придавали значение, только в изучении гуССкого языка)! В США тоже, кассиры не далеко отошли от учитилей средних школ!
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26.10.2020 22:59 Ответить
Кассир 11 баксов в час
Учитель от 30 баксов в час
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26.10.2020 23:05 Ответить
Не нужно мне писать эту ересь! я уже вступал в споры по поводу зарплат в США...
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26.10.2020 23:21 Ответить
вам по факту - а вы съехали. чисто так
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27.10.2020 03:06 Ответить
там преподы в аспирантурах получают по 15 000 $ - кассир столько?
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27.10.2020 03:07 Ответить
при чому тут зелені? українська освіта створила зелених власними руками. а значить, жопа була до зелених. у головах.
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26.10.2020 23:03 Ответить
А дебилы нужны, чтобы голосовать паприколу. Поэтому этим учителям, врастившим дебильную молодежь, и 7000 хватит с головой. Хотя и то много.
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26.10.2020 23:23 Ответить
Качество выполненной работы, вполне соответствует оплате.
Уверен, ты бы выложился на 200%
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26.10.2020 23:31 Ответить
потому что никто не может поинтересоваться РЕАЛЬНОЙ зарплатой учителей! поверьте, она больше 7000 грн уже станом на сьогодні.
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27.10.2020 06:54 Ответить
Именно.любой учитель легко зарабатывает на дополнительных занятиях в пределах 5000-10000 в месяц.преподают так ,чтоб все ходили на дополнительные,за деньги.знакомые учителя от карантина вообще кипятком писяют.мало того того что дома с зарплатой,так ещё зарабатывают на дому .
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27.10.2020 07:22 Ответить
заметьте, что с ПОЛНОЙ зарплатой, еще и надбавка 30% за престижность пед.праці. все учителя, которых я знаю, деградирующие личности, не собирающиеся идти вногу со временем и со своими учениками. большинство учеников на уровни выше учителей по навыкам поиска информации. вот поэтому они и скулят, что им страшно тяжело, а значит надо повышать еще зарплату.
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27.10.2020 07:30 Ответить
Это шо, курс 2 к 1 будет?
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26.10.2020 22:47 Ответить
Да, теперь на костюм с отливом точно хватит...
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26.10.2020 22:56 Ответить
А когда 4 зеленых куска? В 2051-м?
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26.10.2020 22:48 Ответить
Круто,будет аж 247 долларов или 209 евро, зачем так баловать их?Например по данным Департамента статистики Литвы, средняя зарплата учителей в I первом квартале этого года равнялась 1497,2 евро. Больше всего педагоги получают в Вильнюсе (1360 евро), Акмянском (1313 евро) и Йонавском (1280 евро) районах.https://baltnews.lt/ekonomika_online_novosti/20200830/1020146986/Chasov-ne-khvataet-skolko-v-Litve-poluchayut-uchitelya.html
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26.10.2020 22:50 Ответить
Вот и считайте, сколько денег с зарплаты крадёт власть.
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26.10.2020 23:13 Ответить
Сразу после доплат медикам возьмутся за учителей.
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26.10.2020 22:51 Ответить
это скорее всего.скажут "вы изза короны ваще контакта с учениками не имели" МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен - Цензор.НЕТ 7684
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26.10.2020 22:56 Ответить
Не-е... Медики в избиркомы не входят, с них хватит аплодисментов, переходящих в бурные овации.
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26.10.2020 23:15 Ответить
щоб вони мали більшу можливість фінансувати навчання дітей за свої гроші!!! Школа рубає бабло з батьків і вчителів. Збатьків на штори і лінолеум, з вчителів на роздатковий матеріал.
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26.10.2020 22:56 Ответить
считаешь,что эти деньги потом учителя между собой делят? МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен - Цензор.НЕТ 1945требуй с местной власти ,чтоб они оплачивали эти неизбежные расходы.
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26.10.2020 22:58 Ответить
то ти тим дурам у пеокоронах кажи, вони язики в сраку позатягували, а працювать якось треба. і фінансують свій інтузізязьм самі.
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26.10.2020 23:09 Ответить
у педкоронах.
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26.10.2020 23:10 Ответить
А курс доллара увеличить до 35
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26.10.2020 22:56 Ответить
Откуда деньги, Зин?
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26.10.2020 22:58 Ответить
та уже напечатаны...надо просто ввести в оборот МОН обещает к июлю 2021 года повысить зарплату учителям до 7000 гривен - Цензор.НЕТ 5951
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26.10.2020 22:59 Ответить
я не совсем в курсе какая сейчас зарплата у учителей - кто в курсе посчитайте - это какую зебилы планируют инфляцию?
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26.10.2020 23:02 Ответить
Оггооо, а у кассирши в Сельпе 12тыс...
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26.10.2020 23:06 Ответить
На самом деле зарплату учителям в один момент можно поднять до 18-20 тыс. Нужно лишь политическое желание, но его как и у попэрэдныков нет.
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26.10.2020 23:06 Ответить
Может сразу до 100?
И пенсии всем сразу втрое?
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26.10.2020 23:15 Ответить
Сразу по 100 это твои вавки в голове, а я написал до 18-20 тыс.
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26.10.2020 23:32 Ответить
У меня столько вавок нет, как и денег, чтобы втрое учителям зарплаты повысить...
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26.10.2020 23:43 Ответить
А я, что написал, что деньги учителям нужно с тебя драть? Ты хорошенько выпрями свою извилину и вдруг поймёшь у кого эти деньги взять.
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27.10.2020 09:31 Ответить
Да, щас олигавры бабулесами скинутся...😁
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27.10.2020 10:52 Ответить
по 100 они получают отпускных МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 6322. я не понимаю, почему должны "жалеть" именно учителей? других специальностей нет что ли? именно учителя сейчас являются рассадником сепаратизма!
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27.10.2020 07:01 Ответить
у меня вот прямо на днях на подьезде висела обьява о наборе подсобников для мастеров по установке металлопластиковы окон. Без опыта можно, типа научат. ЗП до 12 тыс в месяц. А тут учителя, им вроде Зебил обещал по 4 штуки баксов))) ну да с другой стороны - а какая разница?
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26.10.2020 23:17 Ответить
Ого! Балуете!
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26.10.2020 23:18 Ответить
Pzdts.
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26.10.2020 23:37 Ответить
Надо отсюда сваливать
И чем быстрее - тем лучше.
Выборы наглядно показали: страны нету. Народ как таковой отсутствует Остальная биомасса просто хочет халявы,работать не хочет. Так что альтернативы просто нету
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26.10.2020 23:40 Ответить
Тут еще с повышением на 30% с сентября медикам не разобрались, а уже за уителей схопылысь.
Заманали враньем! МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 2554
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26.10.2020 23:47 Ответить
Пішов мішок для грошей собі шити...
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26.10.2020 23:48 Ответить
Учителя работают пол года, а зарплату получают за все месяцы, не так и там плохо.
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26.10.2020 23:50 Ответить
Давайте я Вас залишу в сьомому класі на 32 учня (перехідний вік), і Ви теж не будете "нічого не робити".
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26.10.2020 23:57 Ответить
Літо майже не працюють, зимою місяць не працюють, весною і восени теж по місяцю не працюють, виходить 6 місяців отримують халявну зарплату.
Зараз по 32 учня такого ніде нема, може по 22 учня.
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27.10.2020 00:01 Ответить
У мене і 35 є. А оте Ваше не працюють... Всі такі "спеціалісти", коли не треба ані до уроків готуватись до часу ночі, ані купу конкурсів проводити, ані купу папірців заповнювати (не кажу вже про кримінальну відповідальність, якщо з дитиною, не дай Боже, проблема виникає). Тільки до шкіл йти ніхто чомусь не хоче, у те саме місце, де, з Ваших слів, суцільна халява і гроші лопатою гребуть.
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27.10.2020 00:18 Ответить
У нас в Луцьку 24 учня в класі це максимум.
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27.10.2020 00:26 Ответить
Гроші не грібуть, просто багато вільного часу, а це величезний плюс.
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27.10.2020 00:28 Ответить
Я б не казав про вільний час. От зараз канікули, а я проводжу онлайн-олімпіади.
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27.10.2020 08:26 Ответить
С Нового года минималка 6000 гривен . К июлю вполне может ещё повысится гривен на 300. Итак учителю дадут , аж 7000 гр . А уборшице будут платить , только 6300 .
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26.10.2020 23:50 Ответить
..там опечатка - до 7000 долларов... МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 8321 ...
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26.10.2020 23:52 Ответить
Ну Зе-команда и фигачит.
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26.10.2020 23:55 Ответить
зачем вы там над ними стебетесь, они плачут после просраных выборов. хотя, какая разница!))
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27.10.2020 01:08 Ответить
Телепнів понавибирають і хочуть щоб було нормально.
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27.10.2020 00:10 Ответить
Т.е. это 4000 жолларов по курсу 1,75.

Новое великое достижение ЗЕ!!!
При нем курс доллара для выплаты ЗП учителям стал 1,75.
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27.10.2020 00:41 Ответить
В команде Президента Владимира Зеленского сказали, что предыдущие заявления об учительской зарплате в 4000 долларов пока невыполнимы, а вот 500 долларов будет "неплохо для начала".
Об этом заявил эксперт по вопросам образования из команды Зеленского, кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.
"У нас 440 000 учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 - это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить - давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн. Для начала будет неплохо", - отметил Бабак.
Кандидат в нардепы возмутился уровню заработной платы для молодого педагога.


Ну не 4 000$ - 500$ МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 2872
А зараз - вчитель математики , який закінчив Університет - порахує : 7000 : 28.5 = 245,61$
А вчитель - мовник , теж закінчивший Університет, згадає відповідні слова ...
А вчтелька біології - відповідно - біологічний факультет Університету - прокваліфікує Слуг до відповідної категорії тварин ...
Що будуть робити інші - придумайте самі МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 4780


Тільки прибиральниця усміхнется , 2-3 годинки 5 днів в тиждень попрацює ... та скаже - і треба було вам 5 років мучитися та ті Університети кінчати , 10 сесій здавати , купу курсових і дипломну писати МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень - Цензор.НЕТ 2572
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27.10.2020 00:53 Ответить
дык Зеленского со слугами тоже в школе учили. может именно там что-то не так? к уборщицам как видим глобальных претензий нет. имхо, давно пора вводить зно+собеседование для госдолжностей и кандидатов в "избранные" простым народом, публичное, чтобы хоть полных дебилов отсеять. иначе все это образование до сраки, так как не влияет на основную необходимую "власти" характеристику - пилить бабло и междусобойчики, кум-брат-сват..
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27.10.2020 01:27 Ответить
Что вы ноете, твари неблагодарные? Да, 7000 мало. Но легализуя марихуану Владимир Зеленский даёт возможность учителям подзаработать хорошо!!! Приторговать ученикам в МЕДИЦИНСКИХ целях!!!
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27.10.2020 06:35 Ответить
Упс...
Тобто не 4 кілобакси, а лише 250?
Тобто усі обіцянки бубочки слід ділити на 16???
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27.10.2020 06:44 Ответить
мабуть, хотіли написати 7000$. перемога за перемогою (зелена за зеленою)
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27.10.2020 06:50 Ответить
Они учителей не любят еще со школьной поры. Впрочем, нормальные учителя таких детей тоже недолюбливают: не умные, но хитрые.
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27.10.2020 06:53 Ответить
Обіцяв зелений фарисей аж 135 000 грн кожному вчителі, а отримали педагоги від неука -пшик, і... чергову порцію сіна перед носом учителів в 7000. Шановні педагоги рахуйте чесно голоси це і буде ваша помста уроду!
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27.10.2020 06:57 Ответить
Из каких, млять, денег, если ожидается падение производства?
Взять в долг у МВФ и под фанфары раздать учителям?
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27.10.2020 09:44 Ответить
пока у власти фотографы, безработные и зэки, учитель ценится не будет.
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27.10.2020 10:55 Ответить
 
 