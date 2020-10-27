Зеленский дал себе год, чтобы попытаться закончить войну на Донбассе с помощью "Минска", срок истекает 9 декабря, - Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что срок в один год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, следует понимать, как срок, отведенный на то, чтобы попытаться реализовать тот сценарий, который был прописан в Минских соглашениях.

"Я немного по-другому трактую слова президента. Он (Зеленский) сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже (на встрече лидеров государств "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года). Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Резников указал, что война на Донбассе не будет завершена в 2020 году, потому что, по меньшей мере, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

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