В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко

В Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в Харькове, Киеве, Сумах, в Донецкой и Одесской областях.

"Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлена наша приоритизация совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов", - пояснил Ляшко.

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Замминистра отметил, что правительство выделило 100 млн гривен, чтобы подписать контракты с частными лабораториями. При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные.