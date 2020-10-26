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В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко

В Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в Харькове, Киеве, Сумах, в Донецкой и Одесской областях.

"Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлена наша приоритизация совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов", - пояснил Ляшко.

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Замминистра отметил, что правительство выделило 100 млн гривен, чтобы подписать контракты с частными лабораториями. При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные.

Автор: Володимир Янченко
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Купянск...Хорьковская обл. Тесты- через 5-7 дней. В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7012 Скорая не приезжает в принципе. Не госпитализирыват в принципе. Избираты рыгов умират дома и долго.
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26.10.2020 22:59 Ответить
Харьков. Очередь на томографию легких по 14 и 20 ноября. Выживет лохторат Зеленского - хорошо, не выживет - туда ему и дорога! За клоуна голосовали? будьте добры наблюдать за цирком либо на выход в тапочках!
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26.10.2020 23:10 Ответить
Надо было подготовиться, вы ж мастера спорта по борьбе с коровирусом.
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26.10.2020 23:03 Ответить
для них "оперативно" - это 7-8 дней, а дальше считайте сами...
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26.10.2020 23:58 Ответить
да и какая разница! ведь дороги заасфальтировані и по обочинам стоят фонари!
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27.10.2020 07:11 Ответить
 
 