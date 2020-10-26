Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК
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Выиграть местные выборы экс-нардепу Виктору Лозинскому, который 10 лет назад убил человека на охоте, кроме тех избирателей, которые за него умудрились проголосовать, помогли несколько судебных решений.
На это указывает на своей facebook-странице Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"В 2011 году в то время нардепа от "Батькивщины" посадили на 15 лет за убийство. Но уже через два года Высший спецсуд переквалифицировал убийство на хулиганство. Решение приняли судьи Лолита Романец, Наталья Марчук и Юрий Фурик", - говорится в сообщении.
Также антикоррупционеры рассказали о дальнейшей судьбе этих судей: Романец и Марчук пошли на конкурс в Верховный Суд, а Фурик умер.
"Румянец в Верховный Суд не прошла, но неплохо себя чувствует и сейчас. Из-за коллизии спецсуд, где работала Романец, ликвидировали, но зарплату ей до сих пор платят. В прошлом году госпожа Лолита, последнее решение которой датировано еще 2017 годом, получила за наш с вами счет 740 000 грн. У ее мужа - бывшего судьи Верховного Суда - пожизненное денежное содержание и 750 000 грн от нас с вами за прошлый год", - информируют в ЦПК.
Марчук на конкурсе в Верховный Суд, несмотря на вопросы к ее добродетели, все же победила.
"За прошлый год Марчук получила зарплаты в 3 850 000 грн. В прошлом году судья приобрела квартиру в Киеве под 100 квадратов стоимостью 2 700 000 грн. А также стала владелицей дома в Киевской области площадью 165 квадратов", - пишет ЦПК.
Антикоррупционеры напоминают, что в мае 2019 судья Мария Сазонова из Днепровского райсуда Киева досрочно сняла судимость с Лозинского. До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев". Теперь зарплата Сазоновой составляет около 1 млн грн в год.
"Впоследствии решение Сазоновой поддержала апелляция, а затем - новый Верховный Суд в составе судей Василия Огурецкого, Вячеслава Маринича и уже "знакомой" Марчук. До того, как стать судьей Верховного Суда, Маринич работал в Апелляционном суде в Киеве и "прославился" тем, что восстановил в должности полицейского, который крышевал янтарный бизнес. Сейчас Маринич за свою работу получает 4 200 000 грн в год. Огурецкий до Верховного Суда работал в Апелляционном суде в Донецке. В 2013 году он "скостил" срок осужденному, который насмерть сбил двух пешеходов, а затем лгал об этом решении на собеседовании в Верховный Суд. Все это ему сошло с рук и сейчас Огурецкий получает по 4 млн грн в год. От благодарных налогоплательщиков", - резюмируют в ЦПК.
Там уверены: если бы Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должным образом выполняли свои обязанности, этих судей в Верховном Суде бы не было. "И результаты выборов возможно были бы другими", - предполагают антикоррупционеры.
Напомним, бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.
Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.
В октябре 2020 года СМИ стало известно, что Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства. Уже до конца подсчета голосов стало понятно, что Лозинский становится руководителем Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области.
Пожалуйста, подождите...
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
Тоді кількість виборців буде приблизно 10-15℅ від населення і якість їх буде незмірно краща.
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева
Суд среди прочего постановил:- направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
У Порошенко був "Прямий"..
так що "нєчєго на зеркало пєнять,єслі рожа крівая..."
Европейские СМИ: Марина #Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям. «Речь идёт и о средствах, выделенных на поддержку ...
Майже вдалося...
Але ця СИСТЕМА з приходом НІкчемного Клоуна виявилась"безхозна"..
тепер працює вИКЛЮЧНО НА СЕБЕ...
Лоліта і Наталья їздять тепер на Лексусах чи я помиляюсь ?
- им была создана агрофирма "Отечество-Агро";
- он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района;
- неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата;
- неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.
Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.» Источник: https://censor.net/ru/n3127643