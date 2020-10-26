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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Лозинский (349) местные выборы (2145) судебная реформа (1535) Центр противодействия коррупции (217)

Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК

Выиграть местные выборы экс-нардепу Виктору Лозинскому, который 10 лет назад убил человека на охоте, кроме тех избирателей, которые за него умудрились проголосовать, помогли несколько судебных решений.

На это указывает на своей facebook-странице Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"В 2011 году в то время нардепа от "Батькивщины" посадили на 15 лет за убийство. Но уже через два года Высший спецсуд переквалифицировал убийство на хулиганство. Решение приняли судьи Лолита Романец, Наталья Марчук и Юрий Фурик", - говорится в сообщении.

Также антикоррупционеры рассказали о дальнейшей судьбе этих судей: Романец и Марчук пошли на конкурс в Верховный Суд, а Фурик умер.

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"Румянец в Верховный Суд не прошла, но неплохо себя чувствует и сейчас. Из-за коллизии спецсуд, где работала Романец, ликвидировали, но зарплату ей до сих пор платят. В прошлом году госпожа Лолита, последнее решение которой датировано еще 2017 годом, получила за наш с вами счет 740 000 грн. У ее мужа - бывшего судьи Верховного Суда - пожизненное денежное содержание и 750 000 грн от нас с вами за прошлый год", - информируют в ЦПК.

Марчук на конкурсе в Верховный Суд, несмотря на вопросы к ее добродетели, все же победила.

"За прошлый год Марчук получила зарплаты в 3 850 000 грн. В прошлом году судья приобрела квартиру в Киеве под 100 квадратов стоимостью 2 700 000 грн. А также стала владелицей дома в Киевской области площадью 165 квадратов", - пишет ЦПК.

Антикоррупционеры напоминают, что в мае 2019 судья Мария Сазонова из Днепровского райсуда Киева досрочно сняла судимость с Лозинского. До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев". Теперь зарплата Сазоновой составляет около 1 млн грн в год.

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"Впоследствии решение Сазоновой поддержала апелляция, а затем - новый Верховный Суд в составе судей Василия Огурецкого, Вячеслава Маринича и уже "знакомой" Марчук. До того, как стать судьей Верховного Суда, Маринич работал в Апелляционном суде в Киеве и "прославился" тем, что восстановил в должности полицейского, который крышевал янтарный бизнес. Сейчас Маринич за свою работу получает 4 200 000 грн в год. Огурецкий до Верховного Суда работал в Апелляционном суде в Донецке. В 2013 году он "скостил" срок осужденному, который насмерть сбил двух пешеходов, а затем лгал об этом решении на собеседовании в Верховный Суд. Все это ему сошло с рук и сейчас Огурецкий получает по 4 млн грн в год. От благодарных налогоплательщиков", - резюмируют в ЦПК.

Там уверены: если бы Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должным образом выполняли свои обязанности, этих судей в Верховном Суде бы не было. "И результаты выборов возможно были бы другими", - предполагают антикоррупционеры.

Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК 01

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Напомним, бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

В октябре 2020 года СМИ стало известно, что Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства. Уже до конца подсчета голосов стало понятно, что Лозинский становится руководителем Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области.

Читайте: Суд досрочно снял судимость с убийцы и экс-нардепа Лозинского

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+47
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4543
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26.10.2020 23:18
+43
Не выиграл бы, если бы у людей были мозги.
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26.10.2020 23:15
+19
Право голоса, должны иметь граждане Украины от 25 лет и до 60 лет.
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
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26.10.2020 23:22
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Правила форума Совет форумчан
Реформировали реформировали да невыформировали.
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26.10.2020 23:13 Ответить
Не выиграл бы, если бы у людей были мозги.
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26.10.2020 23:15 Ответить
а зачем им мозги, некоторым они только мешают..., занимают место в голове, которой они едят...
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27.10.2020 09:01 Ответить
Если бы вас дебилов не слушали, то он бы сейчас сидел в тюрьме.
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26.10.2020 23:18 Ответить
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4543
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26.10.2020 23:18 Ответить
Крепостные. За лозинского могли проголосовать те которые чувствуют себя крепостной черню. В Украине царской 40% населения было крепостным и помоему эти 40% так крепостными и остались.
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27.10.2020 00:00 Ответить
Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7437Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох 17 10 2020
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27.10.2020 10:12 Ответить
Стокгольмский синдром, как он есть. Еще бы мента и прокурорского восстановить которые вместе с ним убивали, они вообще рады будут.
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26.10.2020 23:20 Ответить
Право голоса, должны иметь граждане Украины от 25 лет и до 60 лет.
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
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26.10.2020 23:22 Ответить
Как бы в любом обществе денюжки имеют старшие, а не молодые. Оттого молодежь любит всех раскулачивать.
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26.10.2020 23:24 Ответить
засуджені права голосу не мають . голосують в СІЗО де чекають вироку. а ще введення паспорта не громадянина .
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26.10.2020 23:40 Ответить
Саме цього віку паприкольщики і обрали блазня паприколу.
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26.10.2020 23:59 Ответить
возрастной ценз и срок гражданства не имеют никакого значения. В большинстве случаев это гены и агитация. Чем граждане Украины в Закарпатье лучше жителей лугандоонии. Только тем, что еще не бегают с Мадьярским флагом? В Украине нет ни должного патриотического воспитания, ни нормального правосудия, ни достойного уровня жизни. Потому и голосуют за всяких шутов, прохиндеев и сказочных дураков
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27.10.2020 08:30 Ответить
Виборцями повинні бути тільки адекватні люди, які склали спеціальний іспит на кшталт ЗНО, від 25 до 60 років, не держслужбовці, не студенти, не пенсіонери, які ніколи не були держслужбовцями або працівниками правопохоронної системи. Також не повинні мати права голосу члени сімей, безпосередні родичі працівників тої системи, депутати всіх рівнів і члени їх сімей, члени уряду, в т.ч. колишні.
Тоді кількість виборців буде приблизно 10-15℅ від населення і якість їх буде незмірно краща.
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27.10.2020 08:35 Ответить
А еще, если бы сбитая летчица не придумала год за два...
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26.10.2020 23:24 Ответить
І як би дупатути не проголосували за це.
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27.10.2020 00:01 Ответить
насправді в цьому верховному також більшість таки ж корупціонери
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26.10.2020 23:25 Ответить
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7247 ЦПК взбунтовалось! Кажуть що царь - реформатор не настоящий!
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26.10.2020 23:28 Ответить
Ну да, ну да... А избирателей палками заставляли голосовать за ушлепка... Как и за "украина проститутка, эбонитовые палочки, сойдёмся по средине".... Точно, реформа виновата.... Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8094
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26.10.2020 23:34 Ответить
А на Сытника не наехали бы Вовки позорные. Сытника отстраняют от НАБУ.
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26.10.2020 23:34 Ответить
Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева

Суд среди прочего постановил:- направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
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26.10.2020 23:40 Ответить
Ну вот.... Беня привычным приемом сломал правосудие. "Правосудие продано!"
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27.10.2020 00:24 Ответить
Згадала Бєніне інтервью до виборів, коли він казав, що без справедливого правосуддя - не буде держави. От він і почав руйнувати Україну з судової системи, коли на наступний день після перемоги Янелоха, в Україну повернувся портнов.
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27.10.2020 00:56 Ответить
Не смішіть, в нашому правосудді на той момент вже нема чого ламати було.
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27.10.2020 09:53 Ответить
Верховный суд в Украине надо разогнать. За такие деньги-содержать Британский суд, в качестве суда последней инстанции. Понятно, что это нереально, но реально ли содержать кодло судей по 3,6 млн в год за каждогого, без какого -либо намека на отправление этими судьями правосудия? Ведь и "опрос" Зеленского эти судьи признали "законным". Как и не декларирование Зеленским ОВГЗ, которые "за шкаф закатились", милой шалостью Вовы Зеленского.
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26.10.2020 23:35 Ответить
А нужен ли Британскому суду весь этот геморрой??? Они и так хорошо зарабатывают. Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 732
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27.10.2020 00:15 Ответить
Ну,да...
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27.10.2020 00:21 Ответить
можно было написать что судьям надо бошки отрубать, но народ который голосует за убийц и клоунов заслуживает что бы его трахали по полной еще много много лет
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26.10.2020 23:49 Ответить
Свята правда
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27.10.2020 08:37 Ответить
Если бы у дедушки были колёса то это был бы не дедушка а трамвай. Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Если бы у Порошенко был бы "1+1" то такого бы безобразия не было. Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог/Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка.
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26.10.2020 23:50 Ответить
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Если бы у Порошенко был бы "1+1" то такого бы безобразия не был



У Порошенко був "Прямий"..

так що "нєчєго на зеркало пєнять,єслі рожа крівая..."
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27.10.2020 08:57 Ответить
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". /Папа Карло буратины это сказал. 73 % верят папе Карло буратины. Только порохоботы не верят папе Карло буратины.
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27.10.2020 10:20 Ответить
"Антикоррупционеры напоминают, что в мае 2019 судья Мария Сазонова из Днепровского райсуда Киева досрочно сняла судимость с Лозинского. До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев"
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27.10.2020 10:42 Ответить
До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев"/ И только в 2019 году- в кодлане Коломойского -она смогла показать свою козью морду.
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27.10.2020 10:56 Ответить
"-она смогла показать свою козью морду." - типичное следствие петиных действий.
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27.10.2020 11:45 Ответить
следствие петиных действий./ Таки да .Порошенко многим мешает. Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина ./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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27.10.2020 12:16 Ответить
"Европейские СМИ:" - что это? Не знаю такой газеты или канала.... Это наверное типа "люди говорят"))))
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28.10.2020 10:30 Ответить
"Европейские СМИ:" - что это? Не знаю такой газеты или канала.... Это наверное типа "люди говорят")))) / Гуглим: Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .
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28.10.2020 11:05 Ответить
"Гуглим: Европейские СМИ: Порошенко" - первый результат:
Европейские СМИ: Марина #Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям. «Речь идёт и о средствах, выделенных на поддержку ...
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29.10.2020 10:23 Ответить
См.выше.
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29.10.2020 12:31 Ответить
Сколько учителей можно содержать...
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27.10.2020 00:05 Ответить
Подготовил Порошенко суды)
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27.10.2020 00:11 Ответить
"...если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа..." рехформи не відбулося, а от рішення про відсутність в Україні умов воєнного або надзвичайного стану Конституційним Судом було винесено.
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27.10.2020 00:11 Ответить
Барига Петро останні два роки намагався підім"яти Судову систему України під себе...
Майже вдалося...

Але ця СИСТЕМА з приходом НІкчемного Клоуна виявилась"безхозна"..
тепер працює вИКЛЮЧНО НА СЕБЕ...
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27.10.2020 09:00 Ответить
а Высший спецсуд переквалифицировал убийство на хулиганство. Решение приняли судьи Лолита Романец, Наталья Марчук и Юрий Фурик", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3227246

Лоліта і Наталья їздять тепер на Лексусах чи я помиляюсь ? Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9037
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27.10.2020 00:48 Ответить
зарплаты справедливые, ведь есть ненулевой риск что при очередной революции их таки вздернут первыми (давно пора)
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27.10.2020 01:31 Ответить
Лучший инструмент люстрации не мусорный бачок, а кол
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27.10.2020 02:10 Ответить
Просто пуля - и гуманней, и возни меньше.
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27.10.2020 06:11 Ответить
А труханов? Если бы он получил за эти годы соответствующее его преступлениям судебное решение, то он бы не баллотировался в мэры Одессы. Все помнят, как он шифровался и по полгода сидел заграницей, вопросы решал с небу. А п*том вернулся. Что это означает, интересно?
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27.10.2020 05:59 Ответить
украинци заслуживают ту власть, которую имеют
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27.10.2020 06:15 Ответить
Хто там триндить, що достатньо платити великі зарплати аби побороти корупцію? Побороли ?
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27.10.2020 06:21 Ответить
Украина это уже Дикий запад, где ночью грабят поезд убивая охрану з банковским золотом, а вечером бандит становится на выборах шерифом города.
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27.10.2020 06:46 Ответить
То есть вы хотите сказать, что судьи получают хорошую зарплату, но взятки брать не перестают? Так наказать их за взятки.
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27.10.2020 06:49 Ответить
Я в шоці з дебілів які проголосували за вбивцю, за любителя сафарі на людей, я в шоці з продажних суддів які получають по 700 тис. зарплати не ходячі на роботу... Але ось ця ситуація показує чому більшість населення не заслуговує жити в країнах на зразок Бельгії чи Швейцарії... Ці дебіли голосувальники заслуговують жити тільки бідно і погано!
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27.10.2020 07:03 Ответить
а нікого не хвилює звідки такі зарплати у суддів?!
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27.10.2020 07:57 Ответить
Та ну, а сепара Кернеса чи бандита Труханова теж не обрали б тоді? Просто у більшості українських виборців немає жодних моральних цінностей, лише жага повного холодильника, а такий виборець обере кого завгодно.
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27.10.2020 08:32 Ответить
Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2629
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27.10.2020 09:02 Ответить
хто голосував за вбивцю--всі записались у партію Алєнєй і кабанов для сафарі вбивці?
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27.10.2020 09:21 Ответить
Я так понимаю процентов 60% жителей Украины ,моральные уроды ,раз позволяют себе голосовать за Лозинского,Штепу ,Кернеса ,Труханова ,Вилкулов, и т.д. Ребята будущего у вас нет 🤦
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27.10.2020 09:23 Ответить
Сначала голосовали за бандита Януковича, теперь за Убийцу Лозинского ,следующий рекорд ,сирийный убийца и насильник 🤔🙄 Интересно ,а Лозинский введёт право первой брачной ночи🤫 . Я считаю ему надо попробовать, и обязательно розги раз в неделю ,холопы это любят🙂
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27.10.2020 09:28 Ответить
Многие из тех кто кричат про продажных судей голосуют за такое чмо как этот лозинский. Кто вы твари дрожащие? Вот так как-то выживаем в стране, в которой большинство тупое, безмозглое быдло.
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27.10.2020 10:00 Ответить
Яка реформа? За допомогою київських ліхтарів? Бо ніяка инша не матиме результату. Утім, я сумніваюся, що навіть після ліхтарної реформи через 5-10 років ми не мали б точно такий результат.
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27.10.2020 10:25 Ответить
ну, 144+ рехворм і всі однакові- як щось змінити аби все залишилося по старому.
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27.10.2020 10:33 Ответить
в стране где позволено баллотироваться всем, включая зеков, сепаров и дебилов, все будет покупаться и продаваться.
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27.10.2020 10:52 Ответить
Так він «просто ангел». «Суд отметил, что Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны:
- им была создана агрофирма "Отечество-Агро";
- он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района;
- неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата;
- неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.
Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.» Источник: https://censor.net/ru/n3127643
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27.10.2020 14:28 Ответить
Це дно України.Потрібно його сцідити у канаву.Як що вже життя людини оцінюють новими парканами ,чи дорогами(чи що там той Лозінський їм дибілам зробив)...Це повний *******!!!
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31.10.2020 23:06 Ответить
 
 