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Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
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опрос (2618) Гудыменко (7) Демократична сокира (8) Гудименко (24)

Партия "Демократична сокира" распустила организацию в Броварах после того, как один из кандидатов принял участие в организации опроса Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Демократична сокира" распустила организацию в Броварах после того, как один из кандидатов принял участие в организации опроса Зеленского

Партия "Демократична сокира" распустила городскую организацию в Броварах Киевской области из-за того, что один из кандидатов является руководителем фирмы, которая участвовала в проведении "опроса Зеленского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке партии.

В сообщении отмечается: "Мы получили информацию, что один из кандидатов от нашей партии в Броварского городского совета является директором фирмы, которая получила заказ на проведение преступного "опроса Зеленского".

Кандидат заключил эту сделку уже после своего выдвижения от "Демократичної Сокири" и не сообщил своему руководству о заключении договора с партией "Слуга народа", чем нарушил все моральные принципы нашей партии и подставил под угрозу все наши действия в течение последнего года и самое главное - нашу репутацию .

С этого момента организация партии в Броварах считается ликвидированной. Мы распускаем Броварскую организацию в полном составе. Руководство организации в Броварах позволило этому кандидату баллотироваться, отстраняется от должностей.
Проводится служебное расследование".

Позже глава партии "Демсокира" Юрий Гудименко от имени Партии, подчеркнул: "Согласно внутренних документов партии, первый председатель организации назначается и снимается высшими руководящими органами партии до конца его полномочий сроком на год. После чего в местной организации партии проводятся выборы. Председатель Броварского отделения был не избран, а назначен, и мы вправе снять его решением из центра без голосования в приложении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
в 2014 он не была создана, в 2015 тоже не была, в 2016 тоже и даже не в 2017.
Хоть бы чуть-чуть проверяли фактах в своих аналитических высерах?
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27.10.2020 00:34
+11
идиот! Д7 создана в 2018 году! где вас дебилов набирают?
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27.10.2020 00:34
+10
Пафос и жлобство в названии.
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26.10.2020 23:38
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Правила форума Совет форумчан
чат "демсекиры"

Партия "Демократична сокира" распустила организацию в Броварах, после того, как один из кандидатов принял участие в организации опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 4879
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26.10.2020 23:31 Ответить
и еще чуть информации

Партия "Демократична сокира" распустила организацию в Броварах, после того, как один из кандидатов принял участие в организации опроса Зеленского - Цензор.НЕТ 1282
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26.10.2020 23:32 Ответить
Пафос и жлобство в названии.
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26.10.2020 23:38 Ответить
Как и все, к чему прикасаются пиарщики Порошенко. То был целый блок ПП, теперь целая ЕС)))
ДемСокира создана пиарщиками от БПП, еще в 2014, как альтернатива Свободе, что бы не пустить последних в киевраду.
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27.10.2020 00:19 Ответить
в 2014 он не была создана, в 2015 тоже не была, в 2016 тоже и даже не в 2017.
Хоть бы чуть-чуть проверяли фактах в своих аналитических высерах?
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27.10.2020 00:34 Ответить
До этот "Абычный чИлАвек" отрабатывает зеленые гроши набросами на Порошенка, ничего нового.
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27.10.2020 08:27 Ответить
идиот! Д7 создана в 2018 году! где вас дебилов набирают?
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27.10.2020 00:34 Ответить
А чого "распустіла"? На плаху глави - і демсокирой! Чи демсокира пенопластовая?
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26.10.2020 23:47 Ответить
Оце дісципліна !!! Вчіться ЗЕбіли!!!!
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26.10.2020 23:47 Ответить
Учится быть пафосным и продажным одновременно? Так этому зебилы сами кого хочешь научат.
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26.10.2020 23:50 Ответить
А ще-пластичні і в'юнкі.
Чомусь одного члена получається вигнати (навіть розпустивши осередок !) ,а з іншим-ціла проблема,-влаштовуються голосування з цікавим рейтинговим підрахунком,а в підсумку,-сувора догана:ай-яй-яй !
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27.10.2020 06:20 Ответить
так, з Колумбетом зашквар залишив неприємний осад, ну але в цілому для мене ця партія поки що на першому місці по ідеології
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27.10.2020 09:33 Ответить
Непонятная эта "Демократична сокира" какая-то. Вроде и говорят вещи правильные, но какие-то неискренние.
Ну, а в моем Запорожье вообще явный навоз партию представляет, то черные пиарщики какие-то, то рейдеры.
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26.10.2020 23:48 Ответить
Сокира якийсь мутняк. Виникли нізвідки і підуть в нікуди.
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26.10.2020 23:53 Ответить
5 копійок, а як нова партія має з'явитись, щоб тобі не мутняком здаватися? Пздц якійсь, вам не догодиш...Тому йулі, бойки та інше гівно буде тут назавжди
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27.10.2020 08:24 Ответить
....Ряд общественных активистов обвиняют партию в связях с Инкогнито, а отдельных её членов в политической работе с Юрием Иванющенко (донецкий бандит) и советником президента Инкогнито Бирюченковим. Партия подтверждает последний тезис, опровергая предыдущие...
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26.10.2020 23:57 Ответить
У нас свободная страна. Можно писать открыто без кокетства.
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26.10.2020 23:59 Ответить
тебе перевести?
этот "остап" пишет

некоторые непонятные и неназываемые активисты обвиняют партию в связях с порошенко, а отдельных её членов в политической работе с Юрием Иванющенко (донецкий бандит) и советником президента порошенко бирюковым. Партия подтверждает последний тезис, опровергая предыдущие
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27.10.2020 00:04 Ответить
Блогер Вадим Фульмахт: ...475 тысяч гривен (91% взносов) партия получила от одного человека. Этот человек - Ткаченко Андрей Вячеславович. Человек с таким же ФИО был помощником депутата Онуфрика Богдана Семеновича от БПП
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27.10.2020 00:15 Ответить
источник

vesti.ua

ты совсем дебил?
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27.10.2020 00:18 Ответить
Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 8888 гомункулус, оскорбления - фирменные примочки ольгинцев и прахоботов...

Фульмахт Вадим · Продолжаем разговор о #Демсокире ...ivejournal.com/2615497.html
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27.10.2020 00:26 Ответить
Олександр Нойнець

...Тричі вступав до вишів, проте далі третього курсу не провчився. 2004 року приєднався до "Братства" Дмитра Корчинського, був керівником миколаївського осередку "Братства" та членом миколаївської Партії регіонів. Деякий час працював копірайтером і креативним директором у рекламному агентстві "Десятка", згодом узявся виключно за "чорний піар".
Був піарником Юрія Іванющенка, нардепа від Партії регіонів і близького друга Януковича. Неодноразово готував матеріали на замовлення, зокрема й проти конкурента Іванющенка в Запоріжжі, власника бренда "Хортиця" Євгена Черняка. Під час Євромайдану підтримував дії влади та "Беркуту", згодом твердив, що це була спецоперація, а він діяв під прикриттям...chesno.org/post/4218/
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27.10.2020 00:20 Ответить
так и? ты по ссылке ходил? читал?
партия была создана в 2019 году
сама "Д7" была создана в 2018
один из основателей нойнец был некоторое время в 2014 году пиарменеджером советника пороха
и что? как это связывает демсекиру и ЕС?
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27.10.2020 00:29 Ответить
И из-за этого надо в бан отправлять? Странный этот "остап". Очень похоже на правду. Но. Может быть вначале так и задумывалось бирючиной, а потом всё это сдулось и весь этот "топор" стал просто "топором".
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27.10.2020 00:30 Ответить
да это зеленый остап. он притрушеный
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27.10.2020 00:32 Ответить
что лично я заметил. гудиминко со своей "секирой" всегда следует двум принципам
1. если где то намечается движ (протест или поддержка у суда например) его ребята выдвигаются на место чуть позже назначенного времени сбора. гонят стримы и селфи делают. потом у себя на страницах разносят как исключительно свою инициативу.
2. они крайне болезненно относятся к ЕС но зато любят зеленую орагнизацию ветеранов. это они разнесли фейк о том что "коробочка" ЕС на последнем параде пошла первой (хотя на самом деле она шла предпоследней) и якобы ветераны обиделись. спустя пару днй когда настоящие участники АТО им напхали по самые помидоры гудименко таки признал что сказал неправду но по его словам "ветераны все равно обиделись".
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27.10.2020 00:08 Ответить
Доповню під Вашим коментом:
гидотний пост на адресу Порошенка написав Антон Колумбет, член сокири і орг.комітету Руху Ветеранів.
Але його таки не виключили з партії. У них було голосування.
А Рух Ветеранів реально опустився (я їх викреслила для себе, як і дуже багато людей) після і подальшої мерзоти на адресу ПП: там уже просто було не можливо.
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27.10.2020 00:18 Ответить
Так, для понимания. "Демократична сокира" - это молодежная организация партии "ЕС" Порошенка. Такой себе инкубатор кадров для ПП, косящий под партию.
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27.10.2020 00:10 Ответить
это бред. никакого отношения "Д7" к ЕС не имеет
лидер молодежной организации ЕС Динара Габибуллаева

а глава "демсекиры" Гудименко
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27.10.2020 00:16 Ответить
Неформально. Яйца, пиарщики БПП, расклали по корзинам еще с 2014го. Отдельные проекты для выборов и акций прямого действия на разных уровнях.
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27.10.2020 00:22 Ответить
Д7 появилась в 2018 году! какой нахер 2014? хватит нести бред!
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27.10.2020 00:30 Ответить
всяческие "инкубаторы" и "молодежные организации" от всех "бывших" это по определению получится такое говно, что смотреть тошно. потому что никто из, ну, скажем, "отцов-и-матерей-основателей" ничего толком не достиг, а некоторые даже не пытались, поэтому давно ни во что не верят, так чего ждать от отпрысков. но скорее всего честно исполнять единственное что умеют - вовремя пилить бабло - смогут, будут и получат всю посильную помощь.
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27.10.2020 00:52 Ответить
Саме тому вони займаються чорним піаром і диверсіями проти ЕС і Порошенка ?
Хитрий план ! Тепер понімаю !
А багато кадрів для ПП навиводили ?
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27.10.2020 06:23 Ответить
Йди на..., провокатор кацарилий Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 4841
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27.10.2020 12:11 Ответить
Точно знаю, о связях ДемСокири с ПЕСом Порошенко. Это факт, многие люди, журналисты, знающую закулису украинской политики, в персональной беседе подтвердят это..
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27.10.2020 00:13 Ответить
не неси чушь
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27.10.2020 00:16 Ответить
говорять і роблять правильні речі. а чому ви вирішили, що не щиро?
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27.10.2020 09:34 Ответить
еще из чата "секиры"

Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 8355
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27.10.2020 00:03 Ответить
И что все эти скрин-шоты доказывают? Чат открытый, присоединяются все желающие. Например, ты туда добавился, накидал говна, быстренько заскринил и побежал по инету разносить
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27.10.2020 00:17 Ответить
ну добавься попробуй
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27.10.2020 00:19 Ответить
Пробовал и не один раз. Вводишь название канала, добавляешься. Никаких проблем не испытывал. Может, тебя забанили там за вредность?
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27.10.2020 00:25 Ответить
делаем так
находишь канал
добавляешься
здороваешься
скринишь
выкладываешь
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27.10.2020 00:31 Ответить
и чё?
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27.10.2020 00:26 Ответить
еще из их чата
я сюда это скидываю чтобы понятно было что это за контора и какие люди у них в составе

Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 6629
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27.10.2020 00:10 Ответить
Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 6684
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27.10.2020 00:11 Ответить
вот о таких "националистах" я сегодня пытался говорить со сторонниками "воплей славика" когда они начали рассказывать что "ЕС захватила право на патриотизм". вот вам "патриотизм" не ЕС. нравится?
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27.10.2020 00:12 Ответить
Не ерунди.
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27.10.2020 00:34 Ответить
Я маю лише питання стосовно прийому в партію даного персонажа.
Адже він фірмочку свою перезвав у квітні 2019 і вже двічі обслуговував служок.
https://bykvu.com/ua/bukvy/opituvannja-zelenskogo-provodila-kompanija-kandidata-do-miskradi-brovariv-vid-demsokiri/

=Компанія існує з 2007 року. На певний час вона припиняла своє існування. Повернення відбулося у грудні 2018 році. Вже в квітні 2019 змінився й вид діяльності компанії на вказаний вище - (22.04.2019 - круто, да ?). Раніше ж вона спеціалізувалася та оптовій торгівлі паливом і мала іншу назву - "Крунекс"=. А от 22.04.2019 стала називатися зе медіа. =савпадєніє= ?

Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами - її розміщення та поширення.

Коли ми в громаді приймаємо людину в організацію (в окремих є випробувальні терміни), то розпитуємо: хто ? що ? звідки ? де вчиться-працює ? родина ? і т.д.

Тут йдеться про політ.силу, яка, тим більше, на щось претендує.
Та я пробиваю будь-яку інфу в неті, а вони де були ? Я сумніваюся, що він став їхнім членом у 2018. І навіть, якщо так, то перед висуненням його кандидатом, невже не можна було зібрати інформацію ?
От там їм зараз на фб-сторінці згадують ...
Вони бігом відхрестилися, але це - чисто їхній провтик.
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27.10.2020 00:46 Ответить
Там усі персонажі,заснування і діяльність-мутні.А найгниліший і найзашквареніший,-один з засновників і керівників-Нойнєц-рускоміровєц,чорний піарник і просто продажна шкура.
Контр-піар в країні загублених скріншотів (хитрожопий Гнойнєц думав,- повидаляв,і все забудеться...)Snatch

Наприклад:
Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 5746

Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 6071

Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 4745

Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 3631
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27.10.2020 07:00 Ответить
Офигеть сколько срача!
Партию любителей демократичных тараканов когда обсудим?
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27.10.2020 06:31 Ответить
Правильно !
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27.10.2020 08:14 Ответить
Ну, з одної сторони будь-яка влада бажає мати контроль над будь-якими радикалами, незалежно праві вони, ліві чи релігійні. І тому не лінується створювати кишенькові партії або вводити в їх керівництво своїх людей.
З іншої сторони, тут ми маємо рідке явище покарання за політичне рішення, яке начебто не відповідає політичній доктрині.
Цікаво.
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27.10.2020 10:46 Ответить
Сокира - це підрейтузна лупа поросятка пепи. Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 4159
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27.10.2020 11:04 Ответить
Дякую за коменти на цій гілці, я розібрався в цій Д7. Ну, це тіпо сявиного галасу... такий для себе висновок зробив. Тому тепер до їхнього ресурсу від Бігдана https://ibigdan.livejournal.com/ ставитимуся з пересторогою.
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27.10.2020 13:14 Ответить
 
 