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Луганщина (6244) пункт пропуска (657) Резников (1167) КПВВ (330)

10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников

Украинские власти планируют 10 ноября открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии разграничения в Золотом и Счастье Луганской области.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я персонально за это отвечаю, за подготовку украинской стороной на подконтрольной правительству территории двух хабов, и я надеюсь, что оккупационные режимы с той стороны также завершат свои инфраструктурные работы", - заявил министр.

По словам Резникова, в рамках ТКГ также было заключено предварительное соглашение о новых локации для разминирования, а также определены четыре локации, где может произойти разведение войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ "Счастье". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
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26.10.2020 23:49
+8
ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
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26.10.2020 23:46
+8
Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
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26.10.2020 23:59
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ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
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26.10.2020 23:46 Ответить
Навпаки, вони будуть карміть всю Україну.
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26.10.2020 23:49 Ответить
Це їх споконвічна мантра-Даунбас всіх і вся годує,тому всі і вся винні даунбаситам !!))
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26.10.2020 23:51 Ответить
Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
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26.10.2020 23:49 Ответить
У нас просто грошей дівати нікуди.
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27.10.2020 08:08 Ответить
Вот этот вопрос надо было включит в 5 вопросов от звиздидента или вообще, провести общенародный референдум по вопросу надо ли вообще открывать КПВВ. На мой взгляд на они не нужны или, на крайняк, оставить два, по одному на лугандонию и даунбабве, призывали русский мир - теперь пусть мучаются. И пофиг что там якобы"наши люди", нет там наших людей, давно нет.
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27.10.2020 08:48 Ответить
Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
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26.10.2020 23:59 Ответить
Дешевле зебилов туда выпихать. Нехай там порукамиводят с полгодика -
их и там полюбят.
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27.10.2020 00:26 Ответить
Навпаки , слід ущільнити цей адмінкордон так ,щоб сепарські щури не нишпорили Україною!!))
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27.10.2020 00:00 Ответить
Не забудьте там їм ще кашемірові ковдри закупити. Шоб ваши сєпари не мерзли бо зима ж близько.
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27.10.2020 00:20 Ответить
Проросійська влада хоче 10 листопада здати сепарам б/п "Фасад" разом з половиною мосту через Сіверський Донець у м.Щастя. Тобто фактично надають російському агресору можливість швидкого форсування водної перешкоди, захоплення ТЕС (що не вдалося зробити спецназу гру гш рф у травні 2015 року) та виходу на оперативний простір для подальшого захоплення всієї Луганської області. Або розстріляйте хтось цю владну пиз#оту або переріжте їм горлянки медаллю "За оборону м.Щастя". В мене така є. Пішов її точити.
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27.10.2020 00:52 Ответить
А для чого допомогать окупантам? Нехай і далі РФ несе цю пограбовану сміттєву валізу і далі.
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27.10.2020 06:33 Ответить
Гривні пенсів будуть залишатись в Україні, зросте економіка
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27.10.2020 06:53 Ответить
Какие гривны, каких пенсов? Сколько пенсионного налога перечислили за 6 лет ордло в Украину ?
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27.10.2020 08:52 Ответить
дякуй семена гришина, що зробив блокаду ордо, до того часу налоги йшли в бюджет України і зарплату шахтарям видавали на картку у гривнях
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27.10.2020 10:17 Ответить
А что пик коронавируса уже пройден? ДБЛ!
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27.10.2020 07:26 Ответить
Надо закрывать существующие КПВВ лет на 20.
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27.10.2020 08:07 Ответить
І всі мовчки ковтають?! Коли трeба цe кпп всі закривати- цeй розсадник контрабанди, наркоти, хвороб - того ж ковіду, сніду, тубeркульозу, яких в заповідниках повна коробочка.
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27.10.2020 08:46 Ответить
Название только нужно изменить не много " КОВИД КПВВ" - "Добро пожаловать"
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27.10.2020 12:21 Ответить
 
 