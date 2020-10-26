Суд арестовал троих подозреваемых в организации скупки голосов избирателей на Закарпатье, - прокуратура

Ужгородский горрайонный суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в организации схемы подкупа избирателей в Межгорском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в Фейсбуке.



"Один из фигурантов взят под стражу, остальные будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронных средств контроля. Ввиду отсутствия смягчающих обстоятельств Закарпатская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из мужчин", - сообщили в прокуратуре.



Злоумышленников задержали 23 октября при передаче 17 тыс. грн за реализацию схемы подкупа избирателей на территории Пилипецкой ОТГ, говорится в сообщении.



"Они предлагали местным жителям отдать свой голос в пользу определенного кандидата, за что обещали заплатить по 1 тыс. грн на одно лицо", – добавили в ведомстве.



Фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

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