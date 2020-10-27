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Новости Политика Украины
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Сытник (953) Окружной админсуд Киева (390)

Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ

Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике, как директоре Национального антикоррупционного бюро. Сделать это он обязал Минюст.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "УП" и "РБК-Украина".

Так, 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска Кареева выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства. В ней Министерство юстиции обязали вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике, как руководителе НАБУ.

Основанием якобы есть решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное производство за невыполнение решения КС.

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Также решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они определились с новым исполняющим обязанности руководителя НАБУ.

Как пишет УП, в Антикоррупционного бюро решение еще не видели.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании с агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили.

В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал вычеркнуть Сытника.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
По факту это государственный переворот, судейская мафия захватывает власть в Украине.
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27.10.2020 00:24
+7
Судьям по барабану. Кто больше заплатит-того и тапки. Если есть сильная власть-может и звиздюлей выписать судьям, а если власти нет, как сейчас, то гуляй купечество. Можно в суде, ЛЮБОЕ решение получить. Что, например имярек такой то- вице губернатор острова Борнео.
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27.10.2020 00:36
+2
Похоже судейки настолько окуели, что могут аннулировать любое решение власти и устранить всех кто мешает им и их заказчикам. Так может нужно скинуться и аннулировать через суд зеленую плесень?
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27.10.2020 01:49
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По факту это государственный переворот, судейская мафия захватывает власть в Украине.
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27.10.2020 00:24 Ответить
Судьям по барабану. Кто больше заплатит-того и тапки. Если есть сильная власть-может и звиздюлей выписать судьям, а если власти нет, как сейчас, то гуляй купечество. Можно в суде, ЛЮБОЕ решение получить. Что, например имярек такой то- вице губернатор острова Борнео.
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27.10.2020 00:36 Ответить
Похоже судейки настолько окуели, что могут аннулировать любое решение власти и устранить всех кто мешает им и их заказчикам. Так может нужно скинуться и аннулировать через суд зеленую плесень?
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27.10.2020 01:49 Ответить
Копія - писав на Ценсорі ще квартал назад Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9149


Ще зі стародавніх часів - " хто судитиме Суддів" ?Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9892 Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 5633
Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів вла­ди - дія «телефонного права» (назве­мо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чин­ному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у тео­рії, науковій літературі. Щодо пер­шого параметру проблеми. Наяв­ність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потен­ціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світо­вих організацій тощо). Стосовно другого параметру.Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
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27.10.2020 02:15 Ответить
Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ.

Дивно, що не присудили домалювати великий Fuck...
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27.10.2020 05:00 Ответить
Полный абзац! Кто же в Минюсте вычеркиванием занимается? Я чуть не уписался представляя себе картину: "Минюст под процессуальным руководством ОАСК вычеркивает нахер информацю о Сытнике Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 4461
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27.10.2020 06:04 Ответить
Похоже все кончиться судейской реформой, когда всех рассудит судья Линч!
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27.10.2020 08:33 Ответить
Зелень че там с траншем? Маяки уже прошли? 😷
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27.10.2020 09:36 Ответить
 
 