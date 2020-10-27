На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК

В результате обработки 77,3% бюллетеней на 208-м округе в Черниговской области, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Дмитрия Гунько на 366 голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные официального сайта ЦИК.

Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко - 14 579.

Меньшую поддержку получила самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.

Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и у "слуги" - Гунько. На двух они набрали почти 2 тысяч голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%