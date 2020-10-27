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Новости Политика Украины
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Ляшко Олег (1639) Гунько Анатолий (23) досрочные выборы (126)

На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от

В результате обработки 77,3% бюллетеней на 208-м округе в Черниговской области, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Дмитрия Гунько на 366 голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные  официального сайта ЦИК. 

Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко - 14 579.

Меньшую поддержку получила самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.

Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и у "слуги" - Гунько. На двух они набрали почти 2 тысяч голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%

На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от слуги народа Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Хай пройде Ляшко.
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
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27.10.2020 00:52
+13
Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
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27.10.2020 01:58
+12
Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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27.10.2020 00:50
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Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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27.10.2020 00:50 Ответить
Но ведь и Ляшко "хорош" - 2 клона основного конкурента явно организовал либо он, либо с его ведома.
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27.10.2020 01:02 Ответить
Выборы выборы оба кандидата пи..ры
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27.10.2020 00:50 Ответить
А Ляшку хочется Гунько... На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1375
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27.10.2020 05:48 Ответить
Хай пройде Ляшко.
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
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27.10.2020 00:52 Ответить
Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
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27.10.2020 01:58 Ответить
лучше придурок, чем +1 ручная (и к тому же неадекватная) собачка Ахметова в раде
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27.10.2020 06:20 Ответить
Ручной и неадекватной собачка является только для украинской публики - образ такой. А если посмотреть на факты, то после переговоров голосовал за нужные проекты, а когда выступал перед западными журналистами, за него, как ни странно стыдно не было. За антиукраинские проекты Ляшко не голосовал. Так что Ляшка считаю таким себе безвредным балластом (а Геруса он кстати не зря за грудки тягал, того убить мало было). А вот +1 безмозглый слуга - это плохо. Такое большинство в Раде и нах не нужно.
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28.10.2020 02:04 Ответить
Забери собі того ляшка,якщо так подобається.
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27.10.2020 07:01 Ответить
Тобто, чисто по приколу?
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27.10.2020 10:42 Ответить
Почему? Просто лучше +1 безвредный клоун в Раде, чем +1 слуга. К тому же, если Вас в Гугле не забанили, поинтересуйтесь биографией этого кадра. В земельных аферах замешан, жена была депутатом в облсовете от того же Ляшка, а теперь от слуг, он был в Батькивщине, сейчас тоже перекрасился. Он точно нужен в Раде?
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28.10.2020 02:12 Ответить
Предлагаю, провести дебаты в Цирке.
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27.10.2020 01:41 Ответить
Так хто з них більша скотиняка?
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27.10.2020 01:56 Ответить
Той хто в пасиві...
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27.10.2020 05:52 Ответить
Складно сказати,і так кожного разу на кожних виборах.Таке враження що адекватних в цій країні не існує.
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27.10.2020 07:06 Ответить
Надо же кому-то зеленую "плесень" в Раде шевелить, - вот Ляшко это бы и делал, а то жиром позаплывали уже! А избиратели реально дебилы! А админресурс - само собой, как же без него! Впрочем, чему удивляться!
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27.10.2020 05:14 Ответить
Только эротик-партнера Ахметова, в Раде еще и не хватало!
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27.10.2020 05:51 Ответить
А про другого читал? https://www.chesno.org/politician/44949/
Это первая же выскочившая ссылка. Думаю, что если покопать, то окажется, что на нем и пробы негде ставить.
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28.10.2020 02:20 Ответить
Там на любом, клейма негде ставить!
Для прохода во власть, нужны деньги, а все "капиталы" у нас сплошь бандитские так что в кого не плюнь, не промахнешся!
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28.10.2020 05:16 Ответить
Это верно. Но есть "бандиты" относительно нормальные, которые даже могут на благо страны поработать. Ты слышал выступления того же Ляшка в ПАСЕ? Вот не было там ни про коровок, ни про землю, ни про скотыняк - нормально выступил, даже стыдно за страну не было. Антиукраинские законопроекты от Ляшка ты помнишь? Я что-то нет. Вот как-то он умудрялся быть продажным (сразу голосовал редко, в основном после переговоров), но при этом не переходить линии... А есть твари вообще без принципов. И что-то мне подсказывает, что именно это - такая.
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28.10.2020 07:46 Ответить
А чего не лёг под слугу?, были бы все в шеколаде?)
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27.10.2020 06:21 Ответить
На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 64 На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3468
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27.10.2020 06:27 Ответить
Ну і який дебіл голосує за ляшка
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27.10.2020 07:17 Ответить
Логіка проста.
У виборах по округу № 208 не беруть участі кандидати від ПЕС і ГОЛОС.
Їх виборці за зеленого не голосують.
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27.10.2020 10:45 Ответить
А Вы биографией его соперника поинтересуйтесь.
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28.10.2020 02:13 Ответить
Младшенький ахметовец опережает старшего ахметовца... На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9111
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27.10.2020 08:04 Ответить
як кажуть обое рябое....- але я за те щоб той задньоприводний нЄскотиняка На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7877 ввійшов у той тераріум....- хоча б зрЄліщ, якщо немае "Хліба"...
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27.10.2020 08:18 Ответить
Неужели закончится лотерейный фарт этого засранца?
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27.10.2020 08:57 Ответить
Клоун Ляшко просто конкурент клоуна Зе. Ничего личного.
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27.10.2020 10:09 Ответить
Хто в темі і може підказати: за кого віддали голоси "25%" - за Ляшка чи за Зе-кандидата?
Тільки про те, що "25%" не прийшли на вибори, казочки не треба - явка на вибори майже та сама, що й у 2019 році.
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27.10.2020 11:10 Ответить
Фальсификация круче чем в 2004 за Януковоща, Гунька там никто не знает, за него топит КЕРНЕЛ, который после смерти Давыденко захватил Агродом, раннее принадлежавший Давыденко. Все головы и члены комиссий, так или иначе работаю на КЕРНЕЛ. Вот и вся история.
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27.10.2020 11:28 Ответить
Чем ещё один безликий "Слуга Народа", так уж лучше "Скотыняка з вилами". Да, видать, на вилах долго не проездишь, коль делов с ощутимой пользой для электората не было. По ходу дела Олежке пора приобретать билет в шкаф для хранения под нафталином "отставной козы барабанщиков"©️
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28.10.2020 04:02 Ответить
У Капліна дружина Владлена. Ім'я походить від імені Володимира Леніна. Явно з номенклатури СССР.
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29.03.2021 13:15 Ответить
 
 