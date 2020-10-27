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На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В результате обработки 77,3% бюллетеней на 208-м округе в Черниговской области, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Дмитрия Гунько на 366 голосов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные официального сайта ЦИК.
Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко - 14 579.
Меньшую поддержку получила самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.
Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и у "слуги" - Гунько. На двух они набрали почти 2 тысяч голосов.
Топ комментарии
+15 Vedana
показать весь комментарий27.10.2020 00:52
+13 Gar
показать весь комментарий27.10.2020 01:58
+12 Elvic Vic
показать весь комментарий27.10.2020 00:50
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For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!
Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
Это первая же выскочившая ссылка. Думаю, что если покопать, то окажется, что на нем и пробы негде ставить.
Для прохода во власть, нужны деньги, а все "капиталы" у нас сплошь бандитские так что в кого не плюнь, не промахнешся!
У виборах по округу № 208 не беруть участі кандидати від ПЕС і ГОЛОС.
Їх виборці за зеленого не голосують.
Тільки про те, що "25%" не прийшли на вибори, казочки не треба - явка на вибори майже та сама, що й у 2019 році.