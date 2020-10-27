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Институт нацпамяти (298) фейк (613) Newsone (175) Дробович (76)

Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович готовится к суду с каналами Медведчука - NewsOne, Телеканал ZIK и 112.ua. Он требует извинений за клевету, удаление фейкового сюжета и компенсацию за вред.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Свежая информация с фронта борьбы с фейками. После того, как телекалы NewsOne, Телеканал ZIK и 112.ua выпустили против меня лживый сюжет, обратился к хорошему знакомому и талантливому адвокату Olexandr Trokhymets. Теперь совместно с ним и его юридической фирмой Адвокатское объединение "Трохимец, Ярошенко и партнеры" будем в правовом поле отстаивать нарушенные права.

На сегодня статус такой: все три вещатели получили адвокатские запросы с истребованием лживых сюжетов для подготовки иска + требование убрать фейковые материалы из открытого доступа. Посмотрим, как они отреагируют. Если не извинятся, не удалят из своих ресурсов клевету и не компенсируют вред, то будем разбираться в судах", - написал он.

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9 октября Дробович сообщил, что канал NewsOne выпустил лживый сюжет: "Вчера это информационное ничтожество разродилось сюжетом обо мне. Будто бы я уже два года занимаюсь тендерными махинациями в УИНП, декларирую имущество на чужие имена и даже купил новую квартиру в Киеве. Нечего и говорить, что эта ложь не держится вместе и опровергается простым чтением моих деклараций, висящих в открытом доступе, но эти убогие даже не смогли сопоставить, что работаю я в должности лишь чуть более 10 месяцев".

Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд 01
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Топ комментарии
+21
Давно нужно закрыть уже эти помойки кацапские!
и рано или поздно закроем или спалим к херам.
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27.10.2020 01:20
+17


Олігархічний і колаборантський реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
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27.10.2020 00:44
+8
Немає кому розповісти, як 28 панфиловцев разбили тевтонских рьіцарей на льду куликова поля.
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27.10.2020 08:09
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Олігархічний і колаборантський реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
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27.10.2020 00:44 Ответить
Давно нужно закрыть уже эти помойки кацапские!
и рано или поздно закроем или спалим к херам.
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27.10.2020 01:20 Ответить
..*Спалі * . Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 2922

..
.Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 4846....
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27.10.2020 05:57 Ответить
чего голосом кацапским вещаешь ?Где ридна мова,себя можешь только зжечь ,от этого только всем лучше станет.
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27.10.2020 09:19 Ответить
https://gdb.rferl.org/5A7B2924-3B2F-4892-8401-623FE703FFA7_w1200_r1.jpg
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27.10.2020 07:08 Ответить
Медведчук намагається затерти ганебні вчинки свого минулого життя. А хрен пройде, ми все пам"ятаємо.
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27.10.2020 07:23 Ответить
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 9057
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27.10.2020 07:27 Ответить
Там клевета каждый день, а в суд подают раз в год. Надо в суд подавать каждый день и раздеть их до трусов, что бы они на это тратили все деньги.
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27.10.2020 07:30 Ответить
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 9378Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 5022
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27.10.2020 07:39 Ответить
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 3372Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 7107
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27.10.2020 07:48 Ответить
Зеля не закрив рупори кремля, то має рейтинг нище плінтуса.
Навіщо дозволяти балатуватись ворожим силам ?
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27.10.2020 08:04 Ответить
Немає кому розповісти, як 28 панфиловцев разбили тевтонских рьіцарей на льду куликова поля.
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27.10.2020 08:09 Ответить
на воре шапка горит
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27.10.2020 09:15 Ответить
Несподівано Дробович гідно продовжує справу Вятровича з декомунізації та русифікації, ось мертветчуковська кацапня і пробує йому дошкулити. Для мене Дробович став гідною людиною, коли зумів добитися демонтажу так званого памятника "Трьом чєкістам" біля Дихтинця на Буковині.
Декомунізаці біля скелі Острива.
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27.10.2020 09:32 Ответить
справді, Дробович, попри те, що на нього після призначення наїзжав В'ятрович (якому я довіряю) - не дає приводів для мого гніву... Звісно, хотілось би, щоб були приводи для того, щоб сказати "він ще патріотичніший, ніж попередник" - але й можна констатувати: "ну, нічого, най буде, тим більше, в цих умовах"...
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27.10.2020 13:24 Ответить
Ай яй яй, и когда же их купил кум ***** эти помойки? 😷
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27.10.2020 09:33 Ответить
 
 