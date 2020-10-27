Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович готовится к суду с каналами Медведчука - NewsOne, Телеканал ZIK и 112.ua. Он требует извинений за клевету, удаление фейкового сюжета и компенсацию за вред.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Свежая информация с фронта борьбы с фейками. После того, как телекалы NewsOne, Телеканал ZIK и 112.ua выпустили против меня лживый сюжет, обратился к хорошему знакомому и талантливому адвокату Olexandr Trokhymets. Теперь совместно с ним и его юридической фирмой Адвокатское объединение "Трохимец, Ярошенко и партнеры" будем в правовом поле отстаивать нарушенные права.

На сегодня статус такой: все три вещатели получили адвокатские запросы с истребованием лживых сюжетов для подготовки иска + требование убрать фейковые материалы из открытого доступа. Посмотрим, как они отреагируют. Если не извинятся, не удалят из своих ресурсов клевету и не компенсируют вред, то будем разбираться в судах", - написал он.

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9 октября Дробович сообщил, что канал NewsOne выпустил лживый сюжет: "Вчера это информационное ничтожество разродилось сюжетом обо мне. Будто бы я уже два года занимаюсь тендерными махинациями в УИНП, декларирую имущество на чужие имена и даже купил новую квартиру в Киеве. Нечего и говорить, что эта ложь не держится вместе и опровергается простым чтением моих деклараций, висящих в открытом доступе, но эти убогие даже не смогли сопоставить, что работаю я в должности лишь чуть более 10 месяцев".