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"Сила солидарности испугала режим", - Тихановская о репрессиях белорусских силовиков против участников марша 26 октября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что захвативший власть в стране Александр Лукашенко ответил репрессиями.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Тихановской опубликовано в ее Telegram

Тихановская заявила: "Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. Вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет .

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цеха заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, а не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 26 октября силовики Беларуси задержали 235 человек, - правозащитники

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Света, чей Крым? 😉
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27.10.2020 01:22
+11
Чего у нее получилось? Я совсем не сторонник Луки, но менять шило на мыло я бы не стал - эта домохозяйка еще тупее Зели.
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27.10.2020 02:38
+8
- Куме, от мене цікавість розбирає - а чим Тіхановська відрізняється від Лукашенка?
- Як це - ЧИМ? У неї нема вусів і лисини…
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27.10.2020 06:26
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Вали Луку!
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27.10.2020 01:19 Ответить
Тю, шило на мыло , с любовью к пыне.
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27.10.2020 01:24 Ответить
Света, чей Крым? 😉
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27.10.2020 01:22 Ответить
Интересно, что она стала бы говорить, если бы ее с мешком на голове вывезли обратно в Беларусь.
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27.10.2020 01:22 Ответить
И без мешка она говорит то что нашоптывает *****.
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27.10.2020 01:25 Ответить
Я вас умоляю, пыня агентов, не для того в засланые казачки отправлял. Разве шо кто сколится.
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27.10.2020 01:27 Ответить
Я- ЛИДЕР - YouTube
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27.10.2020 01:34 Ответить
Чего у нее получилось? Я совсем не сторонник Луки, но менять шило на мыло я бы не стал - эта домохозяйка еще тупее Зели.
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27.10.2020 02:38 Ответить
на пыню поменять?
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27.10.2020 04:00 Ответить
- Куме, от мене цікавість розбирає - а чим Тіхановська відрізняється від Лукашенка?
- Як це - ЧИМ? У неї нема вусів і лисини…
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27.10.2020 06:26 Ответить
В неї прізвище асоціює з прізвищем "тіхонова"(дочка *****).***** хоче передати владу своїй дочці-катерині тіхоновій.Тому йому потрібен прецедент-жінка-президент в Білорусі (а раніше хотів ,щоб і в Україні-тімошенко).Схожість прізвищ-це легше робити розкрутку тіхонової в масмедіа.Тобто ***** вибирав для президента Білорусі тупувату жінку з прізвищем схожим на його дочки.На фоні тіхановскої тіхонова буде виглядіти як Меркель.
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27.10.2020 11:49 Ответить
а тихонова - тоже недопалок?
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27.10.2020 13:38 Ответить
И никакая она не домохозяйка. Бизнес-развлекалово у нее - вошла в роль.
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27.10.2020 04:01 Ответить
Не свисти! 57 белоруских копеек тебе за пост перечислено!
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27.10.2020 10:00 Ответить
вот правильно Ксюха говорит, шо она - из деревни.
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27.10.2020 04:03 Ответить
"Сила солидарности испугала режим", - Тихановская о репрессиях белорусских силовиков против участников марша 26 октября - Цензор.НЕТ 8628 "Сила солидарности испугала режим", - Тихановская о репрессиях белорусских силовиков против участников марша 26 октября - Цензор.НЕТ 1461
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27.10.2020 06:05 Ответить
Дали буде???)
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27.10.2020 06:20 Ответить
0
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27.10.2020 07:11 Ответить
В моем городе пиццерия и кафе не работали. Но пицца их и так отвратная.
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27.10.2020 08:44 Ответить
Видає чергові перли.
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27.10.2020 07:15 Ответить
"Сила солидарности испугала режим"....Света, режим испугался, это понятно, а откуда ты нам это вещаешь ? Где твои баррикады ?
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27.10.2020 07:19 Ответить
що ви хочете від білорусів? у нас півкраїни знову проголосували за зажопінців! а вже було 2 вакцінації ( 2008 та 2014), та все одно на ті ж граблі ! а вони там взагалі у вакуумі були і є.
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27.10.2020 07:23 Ответить
досі Порох тобі в штани сере? судячи з твого посту, ти завжди й голосував за зажопиного бойка.
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27.10.2020 07:34 Ответить
І у тебе Петя тільки з лайном асоціації викликає?
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27.10.2020 07:50 Ответить
це він у тебе викликає "асоціації". а у мене він викликає повагу та гордість за свою країну.
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27.10.2020 10:16 Ответить
Гордість за олігарха? "Сила солідарності злякала режим", - Тіхановська про репресії білоруських силовиків проти учасників маршу 26 жовтня - Цензор.НЕТ 8355
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27.10.2020 10:37 Ответить
"а у мене він викликає повагу та гордість за свою країну."
"досі Порох тобі в штани сере?"

А.... Прикольна у тебе гордість. І кумир прикольний.
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27.10.2020 12:15 Ответить
андруша, ти взагалі йокнувся чи що...
це в бацьки немає жодного рейтингу.
а білоруси обрали президентом саме її.
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27.10.2020 08:02 Ответить
у каждой страны свой путь избавления от россии! Верю! у Белорусов все получится!
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27.10.2020 07:45 Ответить
Шкода білорусів - скільки витримати від усатого урода і не розуміють , що влада перейде до керівника усатого урода . Та й в нас ще багато розумово хворих , які голосують за жопозж - незабаром росія розвалиться , а вони будуть "прарасійскімі".
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27.10.2020 08:14 Ответить
тупее нашего кокаиниста
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27.10.2020 08:29 Ответить
Прийдя к власти, эта барышня устроит демократию,- проведёт правильную "приватизацию" Белаза (порежут на металлолом, как убыточный (2020- 300 млн. выигранный тендер у Катерпиллера,-может одна из причин митингов) МТЗ, МАЗа и всего всего неправильного, что есть в стране и составляет конкуренцию ведущим производителям. Демократическая медицина будет платной, как и демократическое кладбище. Обязательная война с рашей, где местному идиоту некуда деваться и обидно. Красивые вывески и лозунги при нихуянеделании и дерибане земли. Вот что только может быть с таким лидером Светой
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27.10.2020 08:36 Ответить
Аж мурашкi па скуры - пра якi жах вы разпавядаеце!
Бедныя беларусы будуць гнiсьцi як Польша i другiя эу'рапейскiя дэмакратыi. Будуць на снеданне есьцi рускамоу'ных немаулят.
Якi выхад прапануеце - дзе шукаць нам выратаванне?
Як на вашу думку - калхозная манархiя, цi ФСБшная хунта?
К якой з дыктатур нам прымкнуцца?
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27.10.2020 08:51 Ответить
Тут вы выбираете сами, это эволюция, так сказать. Но то что мычит лидер всех домохозяек Света предполагает сказанное выше. И ничего другого.
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27.10.2020 08:55 Ответить
Да это всё эмоции, дружок. Жизнь она такова,- предприятия в основном сохранились, как и сохранилась связь с рашей, с.х.- основной профиль усатого автоматчика. Всё рухнет, это полдела. Ничего другого взамен не будет. Ну кроме все заборы в бело-красный покрасите. Это лично моё мнение
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27.10.2020 09:26 Ответить
Ты глупец, как сейчас принято говорить "вата".
IT сектор - беларуский парк высоких технологий (несколько тысяч сотрудников) принес в прошлом году 2 ярда $, что ровняется примерно 6,5 % ВВП. Все сельское хозяйство принесло 6,4 %.
IT был самым динамично развивающимся сектором и по прогнозам за несколько лет должен был достигнуть 10%.
Ты попытайся осмыслить эти цифры когда протрезвеешь от РТР.
А можешь конечно опять уколоть дозу " киселевщины" и гордо нести свой бред в массы.
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27.10.2020 09:35 Ответить
1. кому принёс? IT сектор - "беларуский парк высоких технологий" работает на иностранные компании, не на внутренний рынок

2. то что он производит есть нельзя,- можешь попробовать, в Беларуси же экологически здоровая продукция с.х. (сегодня)

3. я плевал на твои попытки меня оскорбить)
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27.10.2020 09:46 Ответить
Ты что, действительно имбецил?
В бюджет принес, налогами. Я зарплаты сотрудников не считал(которые рвнялись в среднем 2000$ и тратились в республике.
Ты хоть погугли - кто среди лидеров в сельхозпроизводстве (учитывая страны Балтии и бывшего Варшавского Договора). И насколько сельхозсектор Беларуси неконкурентноспособен в сравнении.
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27.10.2020 11:35 Ответить
Полное отсуствие логики: в Беларуси неконкурентное с.х.? С кем вам надо конкурировать? Ваша картошка в украинских магазинах, лучше и вкуснее местной. Закрытый рынок позволяет содержать животноводство, это гараздо сложнее чем провести интернет. Машиностроение, животноводство, с.х. это важно. Ты видишь свою страну новой силиконовой долиной, где у все по 2000 зарплаты? Ты, дружок, невежа. Иди ментам неси цветы на митинг и пой воины света. Да, Света- твой лидер
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27.10.2020 12:08 Ответить
Ты наглухо упоротый, зомбированый рос. СМИ, не знающий реальной экономической , политической, социальной ситуации в Беларуси.
Я сдаюсь - признаю полную невозможность донести тебе хоть каплю здравого смысла. Разговор действительно бессмысленный...
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27.10.2020 12:14 Ответить
Туда, где больше платят. Света обещала деньгами завалить. Ждемс.
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27.10.2020 09:00 Ответить
день побастовали и пошли на работу....
а в чем смысл?
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27.10.2020 08:47 Ответить
ну как эту козу можно было в лидеры
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27.10.2020 09:10 Ответить
На фоне таких беларуских лидеров даже наш одиозный "член сопротивления" Олежка Ляшко смотрится вменяемым органом. Пусть даже и заднеприводным.
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27.10.2020 09:36 Ответить
Сегодня Беларусь со стороны напоминает своеобразный "Корабль дураков" (почти по Босху), на котором обезумевшие пассажиры под предводительством кухарки Тиха Новской, которая на всякий случай подальше отплыла на шлюпке , изо всех сил пытаются прорубить в днище дыры пошире, чтобы по их представлению таким образом спасти корабль. Команда во главе с капитаном пытается помешать этому, но взбунтовавшиеся сумасшедшие с настойчивостью зомби прорываются в трюм, даром, что никто из них не умеет плавать., а под килем бездна. Неподалёку уже затонул корабль под названием "Ливия", рядом тащатся на американском буксире полузатопленные "Украина" и "Грузия", и терпящая бедствие "Армения".
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27.10.2020 10:38 Ответить
Много набукводрочил. видимо потел-старался?! Да только тезисы твои из, давно протухшей, методички! Зря тужился, в диарее не истощись!
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27.10.2020 10:52 Ответить
оопрос : кто теперь прямо признаётся что голосовал за Лукашенко?
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27.10.2020 13:14 Ответить
 
 