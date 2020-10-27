"Сила солидарности испугала режим", - Тихановская о репрессиях белорусских силовиков против участников марша 26 октября
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что захвативший власть в стране Александр Лукашенко ответил репрессиями.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение Тихановской опубликовано в ее Telegram
Тихановская заявила: "Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. Вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет .
Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цеха заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, а не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало".
Пожалуйста, подождите...
- Як це - ЧИМ? У неї нема вусів і лисини…
"досі Порох тобі в штани сере?"
А.... Прикольна у тебе гордість. І кумир прикольний.
це в бацьки немає жодного рейтингу.
а білоруси обрали президентом саме її.
Бедныя беларусы будуць гнiсьцi як Польша i другiя эу'рапейскiя дэмакратыi. Будуць на снеданне есьцi рускамоу'ных немаулят.
Якi выхад прапануеце - дзе шукаць нам выратаванне?
Як на вашу думку - калхозная манархiя, цi ФСБшная хунта?
К якой з дыктатур нам прымкнуцца?
IT сектор - беларуский парк высоких технологий (несколько тысяч сотрудников) принес в прошлом году 2 ярда $, что ровняется примерно 6,5 % ВВП. Все сельское хозяйство принесло 6,4 %.
IT был самым динамично развивающимся сектором и по прогнозам за несколько лет должен был достигнуть 10%.
Ты попытайся осмыслить эти цифры когда протрезвеешь от РТР.
А можешь конечно опять уколоть дозу " киселевщины" и гордо нести свой бред в массы.
2. то что он производит есть нельзя,- можешь попробовать, в Беларуси же экологически здоровая продукция с.х. (сегодня)
3. я плевал на твои попытки меня оскорбить)
В бюджет принес, налогами. Я зарплаты сотрудников не считал(которые рвнялись в среднем 2000$ и тратились в республике.
Ты хоть погугли - кто среди лидеров в сельхозпроизводстве (учитывая страны Балтии и бывшего Варшавского Договора). И насколько сельхозсектор Беларуси неконкурентноспособен в сравнении.
Я сдаюсь - признаю полную невозможность донести тебе хоть каплю здравого смысла. Разговор действительно бессмысленный...
а в чем смысл?