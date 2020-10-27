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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, когда политическая сила, которую он представляет, сделает выводы по результатам местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова" 

"Выводы делать будем, когда будут реальные результаты со штампом территориальных избирательных комиссий, когда будут объявлены составы советов, когда состоятся даже первые сессии. Я думаю, что тогда мы приступим к такой партийной работе, проведем партийное собрание или конференции на которых партийный актив выразит свое отношение к тем результатам, которые получены в той или иной области. Так же будем работать с депутатами фракции", - рассказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7320
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27.10.2020 01:26
+16
Сушите сухари, зебили.
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27.10.2020 01:24
+14
Начинайте искать работу. Украинцам ваши услуги не нужны.
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27.10.2020 01:29
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Сушите сухари, зебили.
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27.10.2020 01:24 Ответить
даже в таком провале есть один немаложваный плюс - порохоботы наконец-то получили сатисфакцию от сладкой мести - хейта будет поменьше.
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27.10.2020 06:24 Ответить
Нам такие слуги не нужны, ищите другую работу.
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27.10.2020 07:23 Ответить
Багато хто з них вже знайшов. Не дивно що це різнорідне збіговисько пройдисвітів і авантюристів розбігається так швидко, як і зібралось до купи. ЦІКАВО, КУДИ ПРОДАЖНІ ДУШІ БУДУТЬ РОЗБІГАТИСЬ ТЕПЕР.
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27.10.2020 09:47 Ответить
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7320
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27.10.2020 01:26 Ответить
зе-Корнієнко, у тебе черево пропаде од тих =висновків=. Влетить тобі добряче !
Іди на свою пропиту пику у дзеркало подивись - і теж зроби висновки, =кедр=, блін.
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27.10.2020 01:28 Ответить
Начинайте искать работу. Украинцам ваши услуги не нужны.
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27.10.2020 01:29 Ответить
Пост поляка про Україну, який змушує замислитись

На відміну від більшості з вас я регулярно їздив до Росії від 1994 року по 2013, бувало, що двічі на місяць.
Росія то просто інша країна ніж будь-яка європейська … такий евфемістичний підсумок можна зробити. А жителі Росії? Це люди, які не спроможні жити поза своїм суспільством. Росіяни (більшість) - люди шовіністичні, агресивні, вульгарні.
Справляється враження, що алкоголізм та бєспрєдєл - елементи їхньої національної культури. Там немає правил. Авантюри, крики, матюки - на кожному кроці. До кінця життя не забуду одного п'яного як хлющ чувака, якого привіз до готелю таксист, ледве виволік з салону, це була 16.00 в четвер у Ростові на Дону. Пияк (якого підтримував водій) дістав прутня і просто висцявся на парадні сходи, не заважало йому, що на дворі готелю було з 20 осіб. Мене тільки раз ограбили за все моє життя. У Росії. Двічі мене побили. Раз у Росії, раз в Іспанії. Ставлення росіян до поляків - жахливе, випливає з їхнього шовінізму. Я мав захоплюватися Путіним і водночас радіти, що Качинський загинув в авіакатастрофі. У Росії я вічно відчував неспокій та загрозу, Росія так мене стомлювала, що я мріяв тільки, щоб сісти до літака і покинути цей простір. Дотепер, коли подумаю про бандитизм та хабарництво поліції та інших службовців, то мені холод пробігає по спині. Я змінив роботу та професію, аби туди ніколи вже не їздити.
Марно мене переконувати, що п'яні та смердючі цигарками та перегаром молоді хлопці, які регочуться на слова «Николаев - город русской славы» - це українці. Бо коли я щось таке бачу та чую, то мені на спогад збігає Самара, парк над Волгою і саме такі хлопці, що сидять на лавочках і хлепчуть пиво (розливне) з п'ятилітрових банок для мінеральної води. На кожній лавочці - те саме. П'яні, хамські, агресивні, галасливі. Плюють собі прямо під ноги і сцять метр від лавочки. Я ніколи в Україні не бачив, аби в парку, на кожній лавці, сиділи парубки і дудлили горілку. Я ніде в Україні не бачив, аби п'яні люди гуртом валялися по хідниках. Таке я тільки бачив у Росії та в Кракові (коли англійці святкують). За показниками злочинності - Україна одна з найбезпечніших країн у Європі. Росія - навпаки. Росія потопає в алкоголізмі та наркоманії. Вимирає, бо це суспільство гниє. Такого в Україні немає.

https://prolviv.com/blog/2019/10/24/zvorushlyvyi-post-poliaka-pro-ukrainu-iakyi-zmushuie-zamyslytys/?fbclid=IwAR23zq0nwABMzW-0eqjh7aCv63LSqKLUgEzaxBBK6tkbMUV6AdF_isFZHxY
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27.10.2020 01:31 Ответить
Я бы не сказал такого про Челябинск в 2013 году. Конечно, отличия от Киева есть, но эти отличия в другом. В общем-то не нужно в рашу ездить, не потому, что там плохо, а потому, что это чуждая для нас страна, и вы не перевоспитаетесь
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27.10.2020 09:21 Ответить
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 9011
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27.10.2020 01:32 Ответить
Прахоботи не здаються, а народ не бажає вчитись.
У мене таке враження, що історія повторюється двічі ......
Ющер породив Хама, а Зєльц породжує Баригу. Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 9394
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27.10.2020 07:20 Ответить
шо, страшно? Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 2007
интересно, с каких херов вы ожидали, что "порохоботы сдадутся"?
"польский" путь развития - наиболее логичный, и почему вы думали, что он потеряет своих сторонников?
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27.10.2020 07:58 Ответить
Вы ЗЕленым обосрались. Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 1220

Можете конечно делать вид, что все нормально, но запах выдает.
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27.10.2020 01:34 Ответить
А хочеш, "нпророчу", що буде зараз робить "ЗЕко-*****"? Я це написав ще місяць тому, однак, воно актуальне ще більше:

Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ "спільний зад" вимить і НАШІ "спільні" штани випрать…».
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27.10.2020 07:10 Ответить
По прогнозах зеленці повинні скоро розколотись на три фракції, а сам Зєльц залишиться, як зелене гівно на цідильці.
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27.10.2020 07:16 Ответить
А у них була, та "фракція"? Так, "збіговисько випадкових людей", що потрапили на банкет... Однак, випивка і харчі закінчуються, ніхто на стіл не подає, і вони починають "розповзаться"... Характерний приклад - "поминальний обід" на моїй батьківщині... Запрошуються, після похорону, усі, нікому з присутніх відмовить не можна... Місцева "алкашня" цим користується. Але тут "заковика" - за столом більше трьох чарок не наливають... Випивши їх, алкаші не чекають кінця обіду, останньої молитви за померлого, а тихцем тікають з-за столу...
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27.10.2020 07:30 Ответить
Баба да! Баба да!
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27.10.2020 02:17 Ответить
Шапито заканчивает гастроли в Украине.
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27.10.2020 02:35 Ответить
Перевод стрелок называется. От местных зависит 10 процентов. Молодежь ждала доступной растаможки, вы их кинули. Вас тоже кинули. Закрутили гайки, ничего не дали. 82 млрд. Дефицит бюджета в этом году. Каждый день зашквар. Откуда ещё 10 процентов у этого шапито.
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27.10.2020 05:21 Ответить
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 2566 Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7077
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27.10.2020 06:22 Ответить
Головка ...... від торпеди.
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27.10.2020 07:11 Ответить
На смітник історії всі клоуни підуть Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 8000
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27.10.2020 07:06 Ответить
Вчора зробив відморожену пику і відбарабанився на всі запитання. Барабанщик.
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27.10.2020 07:11 Ответить
будет.
а ваша мери будет и дальше свой впоппингс всем подставлять.

шо, обломилось у вас, клоуны?
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27.10.2020 08:00 Ответить
Вывод один, а не пора ли "делать ноги"? Пока что только "обплевали", а дальше что будет "ой-йо-йой".
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27.10.2020 07:22 Ответить
- Куме, Ви чули? «Слуги народу» ідуть на місцеві вибори із новим слоганом: «Україна - це ТИ!».... І я от що думаю:
Од слогану "ЗЕ-команда!" люди плюваться почали...
Од слогану "Кожен з нас - президент!" люди гірко сміються і матюкаються...
Од слогану "Україна - це ТИ!" що буде?
- Не знаю, куме... Мабуть, будуть бить у морду...
НАБИЛИ...
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27.10.2020 07:33 Ответить
Корниенко (поддутый парус) - "Получим официальные протоколы и будем делать выводы....."
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7822
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27.10.2020 07:23 Ответить
ЗеБіли, не потрібно чекати, не потрібно робити загадкове лице, все вже ясно-

ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.

Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.

дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.
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27.10.2020 07:44 Ответить
Украина сказала Зеленскому "пшёл вон!" Пока ещё вежливо - и тем не менее.
Полтора года назад можно было покрасить в зелёный цвет хоть фонарный столб - и за этот столб проголосовало бы большинство избирателей. Теперь... Ну, сами видите.
Вы знаете моё отношение к Владимиру Александровичу. Я скорее съем живого таракана, чем в нынешней ситуации скажу о нём что-то хорошее. По моей личной шкале мерзавцев он - чуть лучше Путина и чуть хуже Януковича. Но одного у него было не отнять. А именно: огромной поддержки, которую ему оказал избиратель.

Это, без дураков, огромный потенциал. Ни один президент Украины до него не собирал такой процент. Ни разу еще в нашей истории (с 1991-го года, разумеется) одна правящая партия не получала "монобольшинство" в ВР.

С такими возможностями можно было сделать всё, что угодно. Легализовать всё, что легализуется. Радикально перетряхнуть налоговую, пенсионную и все прочие самые заскорузлые из систем. Открыть страну для инвестиций. Приватизировать госкорпорации. Довести до ума судебную, медицинскую, образовательную реформы. Окончательно отправить в политическое небытие агентов влияния РФ. И так далее.

Разумеется, я, как записной пессимист, напротив, ждал от зелёной команды великих злодейств. Я был уверен, что, сосредоточив в своих загребущих лапах всю полноту власти, они не станут стесняться. Посадка политических оппонентов под пропагандистские фанфары, создание полицейского (в плохом смысле) государства. Насаждение культа личности. Тотальная сдача украинских интересов (не так, по чуть-чуть, исподтишка, как сейчас - а вплоть до признания российским Крыма и встречи с Пушилиным в Мариинском дворце). Смена внешнего курса с активной антизападной риторикой. И тому подобное.

Но, чтобы творить великое - хоть добро, хоть зло - нужно быть личностью, а не пустым местом. Великие и ужасные дела творят люди - а они у команды зелёных пародий на человека в большом дефиците. Помните обезьянье племя Бандар-Лог у Киплинга - известное тем, что не способно ничего довести до конца, а умеет лишь гротескно изображать людей и верещать о своём величии? Автор со своей викторианской моралью постеснялся добавить, что большую часть времени подобные приматы заняты тем, что жрут, дерутся, гадят в публичных местах, вычёсывают блох, воруют у туристов блестяшки и совокупляются без стыда у всех на виду. То есть, занимаются именно тем, что проделывает украинская правящая (пока ещё) сила последние полтора года.

Впрочем, я уверен, что Зеленский и теперь не заметит подвоха. Придворные льстецы типа Ермака расскажут ему о великой электоральной победе ("смотрите: раньше не было ни одного депутата в местрых советах - а теперь эвона сколько!"), подольют в любимую тёплую ванну побольше пены - и блаженный полусон продолжится. Тем больнее будет пробуждение.

Когда-то, в 2010-м, Вован очень зло и обидно спародировал окончание полномочий Виктора Ющенко. Ну, да, разумеется, кого ещё мешать с грязью, как не первого президента-патриота? Но, если абстрагироваться от подписей на видео - то в кадре-то Зеленский. И характер человека на видео куда сильней соответствует Владимиру Александровичу. И итоги правления будут примерно такие же, как показали на видео. Так что, можно плеваться от рожи Зели в кадре и плашек "Квартала" и "Вечернего Киева" - но ролик вышел пророческий.
Все буде пльохо, Вовочка.

Д.Чикин
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27.10.2020 07:57 Ответить
Это все выглядит как,,сейчас досрем себе в штанину а потом будем думать,что со всем этим делать,,. Вы сделали это вместе.
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27.10.2020 07:58 Ответить
А еще потешались на Порошенко убогие.
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27.10.2020 08:00 Ответить
"Получим официальные протоколы и будем делать ... ноги"
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27.10.2020 08:06 Ответить
Концерт окончен..
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27.10.2020 08:15 Ответить
Зеленые наркоманы, вам с ОПЗДюками на ростов!
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27.10.2020 08:18 Ответить
Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити висновки, - Корнієнко про результати СН на місцевих виборах


хороша міна при поганій грі.
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27.10.2020 08:55 Ответить
Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити висновки, - Корнієнко про результати СН на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2677
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27.10.2020 09:31 Ответить
А вот это как раз хорошая почва для плодотворного сотрудничества «Слуг Народа» и «ПЕС» - отсосательные леденцы «Рошен» имеются в широчайшем ассортименте на любой вкус и любого типоразмера, реализуются в неограниченных количествах за оплату в любой форме. Также «Слугам Народа» может быть предложен к изучению и внедрению передовой опыт практического применения дупореабилитационных гаджетов после отхватывания булкодробительных пенделей промеж полужопий, лично освоенный Петром Алексеевичем Порошенко на президентских выборах 2019-го года.
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27.10.2020 09:41 Ответить
Привет махнарый!
Смотрю, сегодня вопросы жопы для тибя особенно актуальны!
А вот тема "сосать" раскрыта весьма посредственно...
А вопрос соросят вообще упщен!
Подводя итоги - твоя анальная искромётность не коим образом не компенсирует отсутствия внимания к остальным фундаментальным вапросам. Так что по проктологии четыре с плюсом, в теме Рошена не раскрыта линия Липецкой фабрики - три с минусом, за пропущенный вопрос соросят и внешнего управления - вообще неуд!
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27.10.2020 10:06 Ответить
"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ... (дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження)"©
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
Знаєш, довбенику, звідкіля цитати?
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27.10.2020 10:48 Ответить
Из гугля. А что?
У тибя компьютер есть? Так он в магазине продаётся!
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27.10.2020 11:20 Ответить
"Вешайтесь духи".
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27.10.2020 10:04 Ответить
партийное собрание.тчк
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27.10.2020 10:10 Ответить
 
 