РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12122 посетителя онлайн
Новости Происшествия ДТП Местные выборы-2020
10 588 15
ДТП (7441) местные выборы (2145)

Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина

В Киевской области заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, его мать – член комиссии, погибла на месте, а сам водитель получил травмы. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 октября сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик в Фейсбуке.

"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТГ произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу...

Нынешние местные выборы реально очень тяжелые и изнурительные. Эту комиссию в ТИК Ирпеня отправляли с протоколами на доработку", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ведь за машину и водителя платят отдельно... Решили через подставных лиц заработать больше... Заработали...
показать весь комментарий
27.10.2020 02:17 Ответить
та почти каждая комиссия в сёлах - это семейный подряд...кум, сват. брат, сестра, мама, дяди -тёти...
показать весь комментарий
27.10.2020 07:18 Ответить
Все местные выборы очень тяжелые... По факту проводятся несколько выборов одновременно... На этих уменьшилось количество ВИДОВ(как минимум на два) бюллетеней, но добавился лишний(относительно прошлых местных выборов) подсчет по депутатам внутри партий... 350 проголосовавших, последние печати поставили в пол пятого утра) Правда делали несколько небольших перерывов) Какая картинка где избирателей в несколько раз больше, можете сами представить)
показать весь комментарий
27.10.2020 02:29 Ответить
Читай *ехали домой * .
.Царствіє небесне загиблій .
................................................................................

..ПС )))..Ну партейки * хош заплатили ? ..
А то за 470 гривасов хай *лошаді дохнуть * Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина - Цензор.НЕТ 8436 .
показать весь комментарий
27.10.2020 06:13 Ответить
Да нету разницы, ехали они домой или в ТВК... Вторые сутки на ногах, да еще и на нервах... И додуматься сесть самому за руль...
ПС) Я же не от партий был) Да и был я только наблюдателем) На комиссию во время подсчета голосов не влиял))) Только помог им в правильности оформления уже состоявшегося подсчета))) Зарплата меня не интересовала изначально) Заплатили, причем достаточно, и на том спасибо)))
показать весь комментарий
27.10.2020 06:44 Ответить
Как вам ниже спец по работе ДВК?) Бухгалтера он в ДВК назначал)
показать весь комментарий
30.10.2020 21:11 Ответить
а считают целыми ночами потому шо нихера не знают и не понимают в этих выборах...
показать весь комментарий
27.10.2020 07:26 Ответить
А вы знаете как посчитать несколько тыс бюллетеней ПО ОДНОМУ, несколько раз и ВСЛУХ, показывая каждый бюллетень членам комиссии и наблюдателям?) Ошибки, в основном, делают уже в процессе оформления документов) Естественно попадаются уникальные рукожопы, но это скорее исключение)
показать весь комментарий
27.10.2020 08:22 Ответить
да знаю, есть опыт работы председателем комиссий как на участках, так и городской - подбираешь толковых людей начиная с секретаря, бухгалтера и заканчивая водителем и уборщицей, а не родственников и тупоролых протеже, заставляешь выучить все методички и закон о выборах, обьясняешь сложное и распределяешь правильно обязаности и ни разу ещё на участке у меня люди до утра не сидели .. .самый максимальный подсчёт до часу ночи был...
Мой первый опыт работы на выборах был лет 10 назад в селе обыкновенным членом комиссии , так вот там в основном все остальные были местные -после двух часов после открытия в комнате отдыха накрылись столы и целый день село жрало и бухало... не знаю как это сейчас , но думаю, ничего не поменялось...
показать весь комментарий
27.10.2020 09:16 Ответить
Прикольно))) Закон о выборах у вас другие учили(по вашим словам), но вы о его содержании и понятия не имеете))) Иначе бы не несли бред о ПОДБОРЕ кадров, да еще и в ДВК))) Я так понимаю, вы даже не знаете в ЧЕМ отличие к примеру президентских выборов от местных))) Хотя... Есть еще один вариант))) Вы рассказываете о своем опыте в рашкинских комиссиях) Тогда да... все совпадает)))
показать весь комментарий
29.10.2020 18:12 Ответить
маладец "красиво" передёрнул ... ну судя по-твоим сказкам то работал ты максимум наблюдателем в проходе... Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка - Цензор.НЕТ 7879
показать весь комментарий
30.10.2020 18:33 Ответить
Я под своим именем))) И мои данные легко проверить на сайте ЦВК))) Когда и кем я работал))) В отличии от вас))) О чем с вами говорить, если вы даже не знаете, что состав комиссий определяют ПАРТИИ))) А должности определяют жеребьевкой))) Подбирал он секретаря))) Назначал бухгалтера на участке))) Сказочник))) Секретарь это жеребьевка и даже партия не знает, кто из ее представителей на какую должность попадет))) А бухгалтер только в ОВК, или в ТВК высшего звена))) И к работе комиссии во время подсчета голосов, что бухгалтер, что водитель, что сис админ(должности которые можно "подобрать") ни имеют ни малейшего отношения))) От слова совсем)))
показать весь комментарий
30.10.2020 21:09 Ответить
чув звін та не знаєш де він.. Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка - Цензор.НЕТ 4019 ну сразу ж видно шо опыта работы у тебя на выборах нет и опять же всё передёрнул...)))
показать весь комментарий
30.10.2020 21:24 Ответить
Все понятно))) "Специалист"))))
показать весь комментарий
30.10.2020 21:37 Ответить
Ох вже ці обгонщики.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:07 Ответить
 
 