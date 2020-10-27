Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина
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В Киевской области заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, его мать – член комиссии, погибла на месте, а сам водитель получил травмы. .
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 октября сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик в Фейсбуке.
"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТГ произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу...
Нынешние местные выборы реально очень тяжелые и изнурительные. Эту комиссию в ТИК Ирпеня отправляли с протоколами на доработку", – говорится в сообщении.
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.Царствіє небесне загиблій .
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..ПС )))..Ну партейки * хош заплатили ? ..
А то за 470 гривасов хай *лошаді дохнуть * .
ПС) Я же не от партий был) Да и был я только наблюдателем) На комиссию во время подсчета голосов не влиял))) Только помог им в правильности оформления уже состоявшегося подсчета))) Зарплата меня не интересовала изначально) Заплатили, причем достаточно, и на том спасибо)))
Мой первый опыт работы на выборах был лет 10 назад в селе обыкновенным членом комиссии , так вот там в основном все остальные были местные -после двух часов после открытия в комнате отдыха накрылись столы и целый день село жрало и бухало... не знаю как это сейчас , но думаю, ничего не поменялось...