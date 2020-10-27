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Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 нарушений режима перемирия, - ОБСЕ

Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Подразделения Объединенных сил, соблюдая достигнутые договоренности, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб 01
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Топ комментарии
+3
Молодцы!!! -в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
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27.10.2020 07:23
+3
Німагу панять хто бреше.
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27.10.2020 07:26
+3
Завдяки Зеленському війна перетворилася в війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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27.10.2020 09:23
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Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 2485 Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 7463
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27.10.2020 07:15 Ответить
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА,
СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
.
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27.10.2020 07:21 Ответить
Молодцы!!! -в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
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27.10.2020 07:23 Ответить
сіярто маленьке ху@лятко...
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27.10.2020 07:24 Ответить
Німагу панять хто бреше.
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27.10.2020 07:26 Ответить
Здравствуй совок имени зели ! В совке тоже могли написать В Ташкенте произошло землетрясение 8 баллов - жертв и разрушений нет.
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27.10.2020 07:34 Ответить
приїхали...вороги відкрито втручаються в вибори. І це лише півтора року організована злочинна група імітує владу та приховує тотальне обкрадання громадян(((
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27.10.2020 07:40 Ответить
Завдяки Зеленському війна перетворилася в війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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27.10.2020 09:23 Ответить
А горда українська нація на наріт- какаяразніца.
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27.10.2020 09:39 Ответить
Якось ця заява зовсім не співвідноситься з заявами СЛІПОГО ОБСЄ.
В заяві ОБСЄ за 23-25 цього місяця - 48 овстріліа.

Шось ви куме пиз.ите, разів так в п^ять
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27.10.2020 10:21 Ответить
Разговор гопника и украинского воина
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27.10.2020 21:11 Ответить
 
 