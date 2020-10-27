Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Подразделения Объединенных сил, соблюдая достигнутые договоренности, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.





