Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров

Глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В интервью одной из газет, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник, 27 октября, Лаврова попросили прокомментировать инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права", - заявил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на сегодняшний день "просто необходимо" выполнить в полном объеме договоренности двух стран, которые были достигнуты в ходе "многочасового дипломатического марафона", который состоялся более пяти лет назад.

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"Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "минский процесс" по урегулированию ситуации на Донбассе нужно сделать "немного более гибким".