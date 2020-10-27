Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров
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Глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
В интервью одной из газет, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник, 27 октября, Лаврова попросили прокомментировать инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.
"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права", - заявил Лавров.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на сегодняшний день "просто необходимо" выполнить в полном объеме договоренности двух стран, которые были достигнуты в ходе "многочасового дипломатического марафона", который состоялся более пяти лет назад.
"Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.
12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "минский процесс" по урегулированию ситуации на Донбассе нужно сделать "немного более гибким".
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Это точно зечмо был?
но потом, а пока функцию блокирования вступления в нато выполняет вполне
Не по Украине ,а для Украины
Вот это искажение спецом делается что б унизить нас ..Украину которая и породила Русь а в последствии мокшей в люди вывела из квакающих болот ..И еще вот видос морга в Новокузнецке ,трупы уже в коридорах штабелями складывают ,мегавакцина куле ..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
ищут кони водопоя,
А к речке не идут -
больно берег крут.
"Нам дастатачна і вайни с Украіной, чтоб удєрживать єйо на уровнє всєх постсавєцкіх стран".