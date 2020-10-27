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Лавров (2205) Донбасс (26945) минские соглашения (3221)

Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров

Глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В интервью одной из газет, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник, 27 октября, Лаврова попросили прокомментировать инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права", - заявил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на сегодняшний день "просто необходимо" выполнить в полном объеме договоренности двух стран, которые были достигнуты в ходе "многочасового дипломатического марафона", который состоялся более пяти лет назад.

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"Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "минский процесс" по урегулированию ситуации на Донбассе нужно сделать "немного более гибким".
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Топ комментарии
+14
с лугандоном будет как с Карабахом .....
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27.10.2020 07:30
+10
Й добре ! І не тре ! Ну вас нах кацапів з новими ініціативами , то завжди лайно яксь лізе
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27.10.2020 07:31
+10
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 168
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27.10.2020 07:39
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Правила форума Совет форумчан
Это хорошо. Расея-сатат дальше.
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27.10.2020 07:27 Ответить
Це означає що зечмо робить все що потрібно мордору.
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27.10.2020 08:20 Ответить
"- согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер"
Это точно зечмо был?
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27.10.2020 10:45 Ответить
СМАЧНЫЙ плевок в "мирную" РОЖУ зеленого оманского барана
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27.10.2020 08:28 Ответить
Когда этот конь спотыкающийся уже сдохнет? Пятичасовой марафон во время окружения Дебальцево? ****...
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27.10.2020 07:27 Ответить
Ну мало ли парнокопытные не видят.
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27.10.2020 07:28 Ответить
Згідний. Лавров наприклад також не бачить, що Україна не бачить необхідності у існуванні кацапії, як і у знаходженні у кріслі її міністра ЗС конеподібного Лаврова.
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27.10.2020 08:30 Ответить
с лугандоном будет как с Карабахом .....
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27.10.2020 07:30 Ответить
будет

но потом, а пока функцию блокирования вступления в нато выполняет вполне
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27.10.2020 11:21 Ответить
Й добре ! І не тре ! Ну вас нах кацапів з новими ініціативами , то завжди лайно яксь лізе
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27.10.2020 07:31 Ответить
Краще скажи як твої земляки отримують люлєй від Ердогана.
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27.10.2020 07:32 Ответить
Лавров не из Армении
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27.10.2020 08:05 Ответить
Не земляки, но соплеменники. Фамилия его отца Калантарян.
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27.10.2020 08:25 Ответить
Неправильно пишут опять ,как бы поверхносно
Не по Украине ,а для Украины
Вот это искажение спецом делается что б унизить нас ..Украину которая и породила Русь а в последствии мокшей в люди вывела из квакающих болот ..И еще вот видос морга в Новокузнецке ,трупы уже в коридорах штабелями складывают ,мегавакцина куле ..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
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27.10.2020 07:33 Ответить
Деокупація українських земель багато в чому залежить від успіхів армії Азербайджану в деокупації Нагірного Карабаху та , так званого, "поясу безпеки" навколо нього.
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27.10.2020 07:36 Ответить
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 168
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27.10.2020 07:39 Ответить
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 3268Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 4026Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 7949
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27.10.2020 07:42 Ответить
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 7061
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27.10.2020 07:45 Ответить
Ему маска для коня нужна🤣
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27.10.2020 07:56 Ответить
Не поможет, рожа такая)))
Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 8064
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27.10.2020 08:28 Ответить
россия не видит бревна в своем глазу...(с) первая говоряшая лошадь Лавров
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27.10.2020 07:46 Ответить
Лошадь заговорила. Пшёл нах, паскуда!
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27.10.2020 07:50 Ответить
_Гыг, зачем два раза подряд тыкать "мне нравится"? Некоторые ещё больше. Нахера вы это делаете?! Меня мучает эта загадка.
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27.10.2020 07:57 Ответить
Ну так бывает иногда, когда подвисает браузер))) Нажимаешь один раз а оно не сработало) И каждый раз загадка, сработало или нет)))
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27.10.2020 08:33 Ответить
Ходят кони над рекою,
ищут кони водопоя,
А к речке не идут -
больно берег крут.
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27.10.2020 07:50 Ответить
Розшифровую:
"Нам дастатачна і вайни с Украіной, чтоб удєрживать єйо на уровнє всєх постсавєцкіх стран".
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27.10.2020 07:51 Ответить
американцы вполне себе представляют,на каких языках надо писать обращение летчиков Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 6506..так шо как бы вы,кацапня ни пыжились-все уже подготовлено и неизбежно...даже в таких вещах

Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 7440
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27.10.2020 07:56 Ответить
Донбасс и так в Украине .А ОРДЛО это не Донбасс а только его огрызок .
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27.10.2020 07:59 Ответить
Так любит ходить конем во внешней политике, что это даже отразилось на его внешности.
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27.10.2020 08:05 Ответить
В Україні все відбувається по плану ***** і навіть з його випередженням - для чого тут якісь ще додаткові ініціативи?
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27.10.2020 08:14 Ответить
О каком международном праве может вякать представитель страны, которая не признаёт его и не соблюдает!
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27.10.2020 08:48 Ответить
Для вьіполнения Минских соглашений , РФ должна вьівести свои НВФ и все вооружения с Донбасса , как там прописано. На єтот крючок она попалась крепко , в Нормандском формате ее дожмут. В случае отказа , Москва своими руками хоронит Минск.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Украина там тоже много чего должна. И её дожмут намного быстрее в том же Нормандском формате.
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27.10.2020 10:34 Ответить
У Украиньі там нет никаких фундаментальньіх обязательств , читайте документ , а не слушайте российскую пропаганду.
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27.10.2020 10:48 Ответить
Александр, прочтите сами этот документ. Там не написано, что Россия должна вывести войска и НВФ с Донбасса. Там написано - вывести с ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
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27.10.2020 14:35 Ответить
Для того и Нормандский формат - с Путиньім там говорят конкретно.
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27.10.2020 15:28 Ответить
И почему же Россия не выполняет Минский комплекс мер? А только требует этого от Украины?
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27.10.2020 14:33 Ответить
 
 