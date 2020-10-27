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Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 411 373 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 110 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 777 188 случаев инфицирования, из них 411 373 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 164 516 человек, из них 5 110 за минувшие сутки.

Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 22-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.

Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 02
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Топ комментарии
+3
неому тестировать, лаборатории захлебываются, врачи перегружены, коек нет, кислороб второпях подводят по 3-5 коек в день? да какая разница! ведь дороги заасфальтированы(местами) и освещены....
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27.10.2020 07:49
+2
А если бы дороги не асфальтировали,то думаете что то бы изменилось и колличество больниц увеличилось?
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27.10.2020 07:57
+1
Открою вам секрет,из тех денег взята какая то часть,остальная лежит на счету казначейства,но и ей не могут воспользоваться. Это вам о бухгалтерии. Далее. Ваш тесть скорее всего лечился через частную клинику,так как я сам с коронавирусом лежал в Александровской больнице в сентябре,и ни ОДНОЙ копейки не заплатил.А мой свояк выписался после коронавируса из 5й киевской больницы неделю назад, и ни ОДНОЙ копейки не уплатил.
А через частные клиники можно и больше 100 тыс отдать.
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27.10.2020 08:06
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Правила форума Совет форумчан
неому тестировать, лаборатории захлебываются, врачи перегружены, коек нет, кислороб второпях подводят по 3-5 коек в день? да какая разница! ведь дороги заасфальтированы(местами) и освещены....
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27.10.2020 07:49 Ответить
А если бы дороги не асфальтировали,то думаете что то бы изменилось и колличество больниц увеличилось?
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27.10.2020 07:57 Ответить
как минимум, очередь на томографию легких в Харькове не была бы на 20 ноября... если бы пол года занималисть подготовкой к спасению людей а не выборам себя любимых
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27.10.2020 07:59 Ответить
Так вот почему гепа полетел в Шарито, бо больнички не подготовили в Харькове Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 4572
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27.10.2020 08:04 Ответить
Религия не позволяет в Харьковской,пацаны не правильно поймут.
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27.10.2020 08:21 Ответить
Вы я так понимаю далекие от бухгалтерии, так что объяснять что такое целевые деньги я не буду.
Но если в медицину влить те средства которые были потрачены на дороги из фонда, поверьте, была бы совсем другая ситуация.
Когда болел мой тесть, мы потратили 43 000 грн, думаете у всех есть такие деньги ?
Не пишите ерунды что лечат бесплатно
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27.10.2020 08:01 Ответить
Открою вам секрет,из тех денег взята какая то часть,остальная лежит на счету казначейства,но и ей не могут воспользоваться. Это вам о бухгалтерии. Далее. Ваш тесть скорее всего лечился через частную клинику,так как я сам с коронавирусом лежал в Александровской больнице в сентябре,и ни ОДНОЙ копейки не заплатил.А мой свояк выписался после коронавируса из 5й киевской больницы неделю назад, и ни ОДНОЙ копейки не уплатил.
А через частные клиники можно и больше 100 тыс отдать.
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27.10.2020 08:06 Ответить
Нет, не в честно больнице, а в городской больнице, обычной , Винницкой имени Пирогова .
Я вам говорю то что лично наша семья передела, а не рассказывал сосед, так что не пишите я вас просил ерунды.
Да, много знакомых лечились бесплатно, и когда встречался со случаями когда люди платят, думал что это какие-то махинации, пока сам с этим не встретился.
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27.10.2020 08:11 Ответить
Значит это проблема местных властей,в Киеве по больницам ,на личном опыте и опыте свояка,такого не встретил.
Частные да,один мой товарищ,вместе с ним заболели, лечился в Добробуте, заплатил за 12 дней 150 тыс с копейками,второй в частной оплачивал лечение сестры ,140 тыс.
Но ввиду того,что лекарств от коронавируса нет,и лечат всех по одной схеме,оплата в частных идет за телевизор и улыбку от ушей медсестер.
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27.10.2020 08:20 Ответить
Пы.Сы. Вы мой пост читали? При чем сосед рассказал ?! Я лично лежал в больнице!
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27.10.2020 08:40 Ответить
Це перемога переможнайа найвеличнішого потерпілого.
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27.10.2020 07:57 Ответить
это рывок или просто прорыв зебильной братии ?
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27.10.2020 08:00 Ответить
це "медицина краща за Європу"
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27.10.2020 08:27 Ответить
по самым оптимистичным прогнозам, к декабрю следующего года минимум 1,5 миллиона человек, неперенесших ковид могут умереть... 1 миллион потребуется длительная реабилитация восстановления легких. А теперь представьте, что будет, если хлебзавод или другое стратегическое предприятие закроют на карантин!
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27.10.2020 08:05 Ответить
Догоним и перегоним Омеригу!!! Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 4243
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27.10.2020 08:22 Ответить
вона була знищена раніше. окрім того Зе комнда вже більше року у владі, а віз і нині там.а тобі за комент платять? ви, клоуни, або касєту мійняйте або взагалі позатикайтесь, бо дуже палитесь. підгорає від перемоги ЕС?
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27.10.2020 08:30 Ответить
Это Зе и 95 квартал создали ковид, 100% инфо. и всё делают, чтоб все о вселенной умерли.
Да.
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27.10.2020 08:44 Ответить
43,7 млн заразившихся - а какую нужно цифру намалевать чтобы прекратить этот цирк и балаган?
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27.10.2020 09:19 Ответить
 
 