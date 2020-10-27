Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв
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По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 411 373 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 110 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 777 188 случаев инфицирования, из них 411 373 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 164 516 человек, из них 5 110 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 22-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.
Топ комментарии
+3 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий27.10.2020 07:49
+2 Valery Valery 43f2bcb9
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+1 Valery Valery 43f2bcb9
показать весь комментарий27.10.2020 08:06
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Но если в медицину влить те средства которые были потрачены на дороги из фонда, поверьте, была бы совсем другая ситуация.
Когда болел мой тесть, мы потратили 43 000 грн, думаете у всех есть такие деньги ?
Не пишите ерунды что лечат бесплатно
А через частные клиники можно и больше 100 тыс отдать.
Я вам говорю то что лично наша семья передела, а не рассказывал сосед, так что не пишите я вас просил ерунды.
Да, много знакомых лечились бесплатно, и когда встречался со случаями когда люди платят, думал что это какие-то махинации, пока сам с этим не встретился.
Частные да,один мой товарищ,вместе с ним заболели, лечился в Добробуте, заплатил за 12 дней 150 тыс с копейками,второй в частной оплачивал лечение сестры ,140 тыс.
Но ввиду того,что лекарств от коронавируса нет,и лечат всех по одной схеме,оплата в частных идет за телевизор и улыбку от ушей медсестер.
Да.