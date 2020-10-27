"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м
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Цены на газ в ноябре снова пошли вверх после паузы в месяц выборов.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.
Отметим, "Нафтогаз" отказался от повышения цен на газ для населения в месяц выборов. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с сентябрем цена газа не изменилась.
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Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"Из Украины ежегодно уезжает миллион Граждан.
Унастоящего украинского патриота дети - в Англии, вилла в Испании, счета - в Швейцарии, оффшоры - в Панаме, должность - в Украине
Жисть удалась..Теперь к о б о л е в с кагалом
могут помочь своим мамам на Брайтон-Бич еще миллионов на 10 зеленых.(каждый).
Люди интересной нац. захватили Украину полностью и
опускают ее на "о". Народ безмолствует.
Учитесь у Азербайджанцев, как надо бороться за свою Землю. Вот , что значит личность в истории . Президент Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev .
Діяти буде тільки активна маса. Активна маса це партія 25%. Таких як ти вони занесуть в один список із тими кого треба різати. У них все чітко. Ніяких міфічних еліт, знищення яких буде проходити в інтересах рф. Вони якщо їм хтось не подобається, то називають його прізвище прямо. Ось зараз чітко називають суддів КС, при тому не забувають про четвірку тих що голосували проти і кого рухати не можна. Ти ж пропонуєш як комуністи всіх.
предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и
2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и
тем не
менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочувствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников .
о проведенном тех. осмотре для выезда за границу
не
спасает от прокладки между сидением и педалями . Авария во Львове 25 июня 2020 года.
Как жыж так?
ЗЫ: и да, маршрутки ониж как самолёты - должны осматриваться перед каждым вылетом и всё равно полуоси выпадают...
Але до неї додали ще вартість за доставку яка збільшила ціну на порядок навіть тоді коли ти газ взагалі не споживаєш. Та ще й субсидії практично забрали. А фігенна халява за яку проголосував лохторат.
Ні щоб залишили Порошенка...
шулераНафтогаза.Закачуємо "європейський" газ влітку за найнижчими цінами,а потім через кілька місяців перепродуємо населенню із хорошим наваром.Ви спитаєте а де ж газ українського видобутку, а його вже поділив пул олігархів для своїх постійно збиткових підприємств "рога та копита".