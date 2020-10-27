РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17500 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
2 519 19
ВР (28728) коалиция (3772) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, -

После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.

Об заявил в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев

"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.

Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции.

"Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал РБК-Украина Корниенко.

Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:37
+6
Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
27.10.2020 08:59
+5
Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нужно было посадить хоть одну высокопоставленную свынюку и результат был бы другим
показать весь комментарий
27.10.2020 08:35 Ответить
А кого они посадят? Ахметов, Коломойский у них в друзьях а Пороха садить не зачто! Можно конечно ТиМошонку за газ но дважды по одному делу не сажают!
показать весь комментарий
27.10.2020 08:52 Ответить
Не в одной свынюке дело. Слишком большой оказалась разница между образом, созданным во время предвыборной кампании и фактической сутью того, что избрали.
Профессия Зеленского- кем-то казаться. А тут выяснилось, что нужно реально кем-то быть и брать на себя за это всю полноту ответственности. Очевидно что он вструхнул. Дальше больше.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:29 Ответить
Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:37 Ответить
"Никто и звать их никак" - зашевелились.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:38 Ответить
Если монокоалиция "Слуг урода" начнёт сыпаться то ******** подставит своё плечо
показать весь комментарий
27.10.2020 08:39 Ответить
Да, вы совершенно ни черта не видите , согласен
показать весь комментарий
27.10.2020 08:44 Ответить
Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:46 Ответить
В кокаиновых грезах!
показать весь комментарий
27.10.2020 08:53 Ответить
"Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит..."
Зелёные клоуны многого чего не видят, особенно то, что у них перед носом...
Поэтому и просрали выборы!
Источник: https://censor.net/ru/n3227266
показать весь комментарий
27.10.2020 08:55 Ответить
Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
27.10.2020 08:59 Ответить
А навіщо переформатовувати? Це збіговисько держить "ніс по вітру" і само розбіжиться.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:19 Ответить
а шо думает по поводу палица бени? Несмотря на то, что звучит мягко говоря "не очень", у бениной палицы тоже может быть свое мнение. Має право.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:20 Ответить
- нарід:ЗеБіли,ви обісрались,і віслюк ваш обісрався вже багато раз за півтори роки, обсирається майже кожен день. а ми в вас так вірили, так вірили...

- корнієнко своїм виборцям: хто? де? не може бути,це не ми. це ви самі обісрались.ви ж голосували, ви ж самі хотіли обісрались. ну, нехай і ми,але ж всі разом,і ви,наш нарід,також... отож нам не смердить. Ми зробили це разом!

ЗеБіли, не потрібно чекати, не потрібно робити загадкове лице, все вже ясно-

ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.

Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.

дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.
показать весь комментарий
27.10.2020 09:32 Ответить
тут все гораздо глубже устроено:либо все накроется женским половым органом, либо пойдет песцу под хвист
показать весь комментарий
27.10.2020 09:34 Ответить
Первое интереснее!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:27 Ответить
Зачем переформатирование, если можно расстрелять? Вот еще, время терять...
показать весь комментарий
27.10.2020 10:27 Ответить
Тару з під бананів для особистих речей зєінфекції надам безкоштовно. Валим додому в турборежимі!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:33 Ответить
 
 