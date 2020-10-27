Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции в Раде, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.
Об заявил в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов.
"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.
Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции.
"Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал РБК-Украина Корниенко.
Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.
Пожалуйста, подождите...
Профессия Зеленского- кем-то казаться. А тут выяснилось, что нужно реально кем-то быть и брать на себя за это всю полноту ответственности. Очевидно что он вструхнул. Дальше больше.
Зелёные клоуны многого чего не видят, особенно то, что у них перед носом...
Поэтому и просрали выборы!
Источник: https://censor.net/ru/n3227266
- корнієнко своїм виборцям: хто? де? не може бути,це не ми. це ви самі обісрались.ви ж голосували, ви ж самі хотіли обісрались. ну, нехай і ми,але ж всі разом,і ви,наш нарід,також... отож нам не смердить. Ми зробили це разом!
ЗеБіли, не потрібно чекати, не потрібно робити загадкове лице, все вже ясно-
ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.
Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.
дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.